Personalização é um dos desafios para experiência digital no setor educacional

SÃO PAULO, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- As empresas brasileiras intensificaram o processo de digitalização dos negócios no último ano. Um estudo realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) , em novembro de 2022, mostrou que, pelo segundo trimestre consecutivo, empresas dos setores da Indústria, Comércio e Serviços aumentaram os investimentos na digitalização de seus negócios. No setor de Educação este processo também se intensifica, com instituições cada vez mais focadas em transformar seus processos para atendimento ao público.

De acordo com especialistas da Liferay , empresa desenvolvedora de uma plataforma de experiências digitais (DXP) baseada na nuvem, a entrega de experiências personalizadas é um dos principais desafios deste processo de transformação digital no segmento educacional.

"As instituições educacionais estão sob grande pressão para fornecer experiências digitais atrativas para alunos, funcionários, professores e outros usuários. As instituições de ensino superior, particularmente, atendem a toda essa gama de públicos e em grande escala, exigindo um esforço extra, focado em personalizar os canais para necessidades particulares de cada um destes grupos de usuários", destacou Emanuel Di Matteo, General Manager da Liferay na América Latina.

Outro elemento que se soma para acelerar a necessidade de melhoria nas experiências digitais é o fato de que a população estudantil é formada cada vez mais por nativos digitais, fazendo com que as instituições educacionais precisem oferecer experiências digital-first voltadas para esse público, com o objetivo de permanecerem relevantes.

Superando desafios

Para as instituições de ensino superior, enfrentar esse desafio é uma questão fundamental. Foi o caso da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), instituição sediada em Recife/PE com 80 anos de atuação, que utilizou uma plataforma de experiências digitais para impulsionar a modernização de seus canais de comunicação com a comunidade acadêmica.

"No processo de transformação digital da instituição, percebemos que um dos principais canais de interação, nosso portal, era uma peça chave a ser otimizada para responder às necessidades de performance, segurança e experiência dos usuários", afirmou Luís Guimarães, CIO da Unicap.

Atendendo a um conjunto de quase 12 mil usuários — somando estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e colaboradores — o portal da universidade enfrentava gargalos como instabilidade, e centralização da produção e publicação de conteúdos.

O projeto de modernização, que contou a tecnologia da Liferay e o serviços especializados de um de seus parceiros tecnológicos, focou em oferecer padronização visual e personalização da entrega de conteúdo conforme a necessidade de cada público. Outras prioridades foram ainda ampliar a segurança das informações trafegadas e a disponibilidade do sistema em momentos de pico.

Hoje, com mais de 5,5 milhões de visualizações nas diferentes páginas oferecidas no portal, a Unicap conseguiu oferecer experiências personalizadas de acordo com o perfil dos usuários, permitindo que todos os públicos identificados acessem de forma fácil e rápida conteúdo de seu interesse, gerando mais valor para a comunidade acadêmica.

Outro fator importante para a instituição foi a otimização da entrega de conteúdo nos canais prioritários para a audiência. "Mais de 65% dos acessos ao portal são feitos usando smartphone, por isso, responsividade é um fator fundamental para apresentar aos usuários uma experiência adequada à sua preferência", complementou o executivo da Unicap.

Sobre a Liferay

Liferay ajuda organizações a superar desafios únicos, criando experiências inovadoras e centradas no cliente, em nossa plataforma de experiência digital (DXP) na nuvem. Nossa plataforma é open source, o que a torna mais confiável e segura. Milhares de organizações de serviços financeiros, seguros, indústria, serviços de saúde e governo usam Liferay globalmente. Nossa missão é ajudar companhias a alcançarem seu máximo potencial para servir outros, e buscamos deixar uma marca positiva no mundo através de nossos negócios e tecnologias. Conecte-se conosco em liferay.com

© 2022 Liferay, Inc. Todos os direitos reservados.

FONTE Liferay Latin America

SOURCE Liferay Latin America