Personas de todo el mundo se unen para celebrar la primera víspera de Año Nuevo virtual de Nueva York

El presidente de Times Square Alliance, Tim Tompkins, dijo: "Nueva York siempre ha sido una ciudad global y la víspera de Año Nuevo de Times Square una celebración global, por lo que nos complace unirnos a alcaldes de todo el mundo para celebrar virtualmente juntos y decir adiós, ¡finalmente! - al 2020".

Para conmemorar esta ocasión histórica, los alcaldes estadounidenses de Atlanta, Birmingham, Boston, Charleston, Charlottesville, Houston, Los Ángeles, Miami, Savannah y Seattle, junto con líderes de Canadá, Alemania, India, Japón, México, Sudáfrica y España están uniéndose a las festividades para ayudar a Nueva York a enviar mensajes de esperanza y optimismo para 2021.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo: "Gracias a Jamestown y a todos los socios por organizar un evento seguro para celebrar la víspera de Año Nuevo. Aunque 2020 ha estado lleno de desafíos, el hecho de que estemos aquí para celebrar un Año Nuevo es un testimonio de la resiliencia de las personas en todo el mundo".

El alcalde de Boston, Martin J. Walsh, dijo: "2020 ha sido un año desafiante, pero también nos ha demostrado lo fuerte que podemos ser cuando nos apoyamos unos a otros. En Boston, y en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos y de todo el mundo, hemos encontrado formas creativas de mantener vivas las tradiciones y estar conectados de forma segura. La primera celebración virtual de Nochevieja en Nueva York es un gran ejemplo de eso, y estamos orgullosos de ser parte de ella mientras esperamos días mejores en 2021".

El alcalde de Charleston, John Tecklenburg, dijo: "Es un verdadero honor poder ayudar a celebrar el Año Nuevo en Times Square y ofrecer a todos, en todas partes, los mejores deseos para un 2021 feliz y saludable. Como decimos aquí en Charleston, Feliz Año Nuevo, todos ustedes! "

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo: "Este año ha sido diferente a cualquier otro: sin precedentes, doloroso, lleno de pérdida y angustia, por lo que es lógico que digamos adiós al 2020 de una manera única, divertida, segura y virtual. Si bien no podemos reunirnos para celebrar el Año Nuevo como solemos hacer, miremos hacia el 2021 con esperanza, vigilancia, desinterés, la promesa de una vacuna y el fin de esta crisis, y un regreso al abrazo de familiares y amigos ".

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, dijo: "Aquí en Nueva Orleans, sabemos cómo celebrar; prácticamente lo inventamos y estamos ansiosos por celebrar el Año Nuevo. También sabemos cómo enfrentarnos a un desafío, y 2020 fue un año de desafíos. En nuestra ciudad, y en todo el país, estamos trabajando y hay una luz al final de este túnel, y seguiremos avanzando juntos. En nombre de la ciudad de Nueva Orleans, deseamos a todos en todo el mundo buena salud, felicidad y prosperidad en el Año Nuevo ".

La alcaldesa de Seattle, Jenny A. Durkan, dijo: "2020 presentó desafíos sin precedentes para las ciudades de todo el mundo. Vimos la resistencia, la compasión y la determinación de nuestros vecinos, amigos, trabajadores esenciales y primeros intervinientes para responder a una pandemia y una crisis económica única en la vida. En 2021, hay muchas esperanzas en el horizonte. Ciudades como Seattle se reconstruirán más fuerte, mejor y más equitativa. Todavía tenemos algunos meses difíciles por delante, pero tenemos el valor y la determinación para no solo superarlos, sino para crear un futuro mejor para las próximas generaciones. Que el Año Nuevo nos traiga a todos paz, alegría y felicidad. Adiós 2020 y hola 2021 ".

Todos en todas partes pueden comenzar las festividades hoy descargando la aplicación NYE para ingresar al mundo virtual de Times Square. El 31 de diciembre, los espectadores pueden sintonizar una transmisión en vivo presentada por David Osmond, presentador de la serie premiada Wonderama. El espectáculo que durará toda la noche contará con un talento increíble y saludos de los líderes mundiales y las familias mientras todos celebramos juntos el Año Nuevo.

Los organizadores del evento están invitando a familias de todo el mundo a publicar mensajes de video en Instagram describiendo sus esperanzas para el 2021. Unos pocos que publican videos y etiquetan a @OneTimesSquareNYC y #WonderamaWishes también pueden ser elegidos para hablar con David Osmond en los próximos días y tener su mensaje presentado durante la transmisión en vivo.

El presentador de Wonderama, David Osmond, dijo: "Todos en Wonderama estamos encantados de ser parte de esta histórica celebración mundial. ¡Todos estamos listos para dejar 2020 atrás y celebrar un fabuloso Año Nuevo! Estoy orgulloso de ser el anfitrión virtual de este emocionante evento, que culminó con la icónica caída de la bola en Times Square. Es una comunidad global que se une con un deseo compartido de salud, felicidad y bondad humana ".

El presidente de Jamestown, Michael Phillips, dijo: "Aquí en Nueva York, One Times Square es el lugar donde la gente celebra los momentos más importantes del mundo. También es el lugar donde más de un millón de personas se reúnen cada año para celebrar la víspera de Año Nuevo. Cuando quedó claro para nosotros, Times Square Alliance y nuestros socios de ciudad y el estado, que esta celebración no sería posible este año, dirigimos nuestra atención a crear una nueva plataforma que permita a todos, en todas partes, unirse con nosotros virtualmente en Times Square. Para nosotros, esta fue una decisión simple. Jamestown, como administrador de la víspera de Año Nuevo, tenía la responsabilidad de unir a las personas, de una manera segura y socialmente distanciada, al tiempo que se aseguraba de que la tradición de celebrar el Año Nuevo no se perdiera en 2020 ".

El alcalde de Blasio presionará el botón de cristal en el escenario principal en el centro de Times Square, lo que indica el descenso de la bola de Nochevieja de Waterford Crystal en Times Square. Históricamente, se le unen invitados especiales en el escenario principal para este momento. Este año, debido a los protocolos de distanciamiento social en el lugar, los invitados no aparecerán en el escenario con el alcalde. Este año, cada invitado y su familia representarán a los Everyday Heroes de 2020 y verán el evento desde un área de visualización privada y físicamente distanciada.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo: "2020 ha sido un año difícil debido a la pandemia de COVID-19. Debemos seguir realizando esfuerzos extraordinarios para reducir el número de personas infectadas por el virus. Al personal de salud, le debemos nuestra vida, en nombre de todos los ciudadanos, se lo agradecemos. Debemos honrar sus esfuerzos siendo responsables. Juntos superaremos. Cada una de nuestras acciones tiene un impacto en la evolución de la pandemia. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Lo más importante hoy es nuestra salud, nuestras vidas ".

El alcalde de la ciudad de Fukuoka, Sōichirō Takashima, dijo: "Todos estamos luchando contra el COVID-19, pero hay una lucha más contra la discriminación hacia los ciudadanos infectados. Nuestro enemigo es el virus, no entre nosotros. No debemos dejar que nos divida ".

Acerca de la víspera de Año Nuevo virtual:

Jamestown ha creado una experiencia ludificada para la víspera de Año Nuevo para llevarle la apariencia, la sensación y las celebraciones icónicas de Times Square. Cree su avatar personalizado para ingresar y explorar el mundo virtual de Times Square en un año en el que no puede estar allí en persona.

Para aquellos que quieran bailar, disfrutar de la naturaleza o experimentar la gravedad cero, VNYE tiene tres divertidos juegos en los que puedes recolectar puntos de confeti de celebración para vestir a tu avatar. Los jugadores y los fanáticos de los deportes electrónicos pueden dirigirse al Ultimate Gamer Lounge para conectarse a contenido exclusivo y obsequios. Los fanáticos de la música pueden ver actuaciones exclusivas de los músicos emergentes Alex Boyé, Armani White y Chloe Gilligan.

La experiencia también incluye una exposición de arte multimedia, Hi-Resolution. La colección de 60 piezas de más de 45 artistas digitales y contemporáneos, incluidos Shyama Golden, Molly Soda, Jeanette Getrost e Ines Alpha, se enfoca en establecer intenciones para el próximo año.

Finalmente, el 31 de diciembre, sintonice una transmisión en vivo desde Times Square, mientras contamos regresivamente hasta la medianoche y la icónica celebración de la caída de la bola de Nochevieja. Dirige tu programa de Nochevieja a través de la experiencia de Nochevieja: echa un vistazo a Twitch mientras los creadores comparten nuestra transmisión en sus canales, eligen tu vista de Times Square entre múltiples imágenes de cámara y mira las celebraciones de Año Nuevo de todo el mundo e incluso la Estación Espacial Internacional a través de nuestra alimentación EarthCam Rolling Live.

Para obtener más información, visite VNYE.com o descargue la aplicación NYE en todas las tiendas de aplicaciones.

Acerca de Wonderama:

Wonderama es una marca de medios heredada, con más de 40 años de historia entreteniendo a los niños. Hoy, ha sido reinventado y relanzado con elogios de la crítica. Diseñado para entretener, educar e involucrar a niños y familias a través de múltiples plataformas a través de nuestro contenido original, Wonderama combina actuaciones musicales, experimentos científicos, demostraciones de cocina, juegos y mucho más en cada episodio. Nuestro enfoque creativo e interactivo hace que el aprendizaje realmente resuene en los niños.

Wonderama está certificado por la Universidad de Stanford y el Metropolitan College of New York como Programación Educativa e Informativa. Wonderama ha expandido rápidamente su plataforma para ayudar a atender las necesidades educativas de los niños de la escuela primaria y secundaria. Con más de 100 medias horas de televisión y cerca de 500 segmentos de video individuales. Wonderama TV se distribuye en los EE. UU. En más de 100 mercados y se distribuye internacionalmente. También está disponible en el servicio Amazon Prime FVOD, Tubi TV, un canal Music Choice del mismo nombre y a través de nuestro propio canal de YouTube.

Acerca de Jamestown:

Jamestown es una empresa de gestión e inversión inmobiliaria centrada en el diseño con una trayectoria de más de 35 años y una misión clara: transformar espacios en centros de innovación y centros comunitarios. Con oficinas centrales en Atlanta, Georgia y Colonia, Alemania, y oficinas en Ámsterdam, Bogotá, Boston, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, la empresa es conocida por su disciplina de mercado. Desde su fundación en 1983, Jamestown ha ejecutado transacciones por más de $35 mil millones y a partir del 30 de septiembre de 2020, la compañía tiene activos bajo administración de $11,8 mil millones. En su calidad de propietario de One Times Square en la ciudad de Nueva York, Jamestown es el productor y anfitrión de la consagrada celebración de la caída de la bola de Nochevieja, que reúne a personas de todo el mundo para dar la bienvenida al Año Nuevo. Otros proyectos icónicos actuales y anteriores incluyen Chelsea Market en la ciudad de Nueva York, Industry City en Brooklyn, Ponce City Market en Atlanta, Ghirardelli Square en San Francisco y el Edificio de Innovación y Diseño en Boston. Jamestown recientemente expandió su huella de inversión a América del Sur y Europa.

