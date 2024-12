Personetics franchit une étape importante : Informer plus de 150 millions d'utilisateurs mensuels avec 1,2 milliard de renseignements optimisant le bien-être financier

Les clients des banques du monde entier économisent 2,4 milliards de dollars par an grâce à Personetics

NEW YORK, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Personetics, le leader mondial des solutions d'engagement personnalisées basées sur l'IA à destination des institutions financières, a annoncé aujourd'hui une étape importante dans sa croissance et son impact sur sa base d'utilisateurs mondiale. La société permet désormais à plus de 150 millions de clients actifs mensuels de bénéficier de 1,2 milliard d'informations chaque mois, ce qui souligne l'importance de la personnalisation basée sur les données dans l'amélioration du bien-être financier et de la prise de décision.

Personetics est au service de plus de 130 institutions financières dans le monde entier, dont 18 des 40 plus grandes banques en Amérique du Nord. Les informations financières exploitables et en temps réel de la société ont reçu une note moyenne de 4,6/5 de la part des clients, ce qui démontre leur grande valeur en matière de conseils financiers personnalisés.

« Nous ne faisons pas que croître en nombre : nous apportons une réelle différence dans la vie financière des gens », a déclaré Udi Ziv, PDG de Personetics. « La clé est d'utiliser les moyens technologiques pour transformer les données transactionnelles brutes en informations exploitables qui profitent vraiment aux consommateurs et aux PME. Lorsque les banques communiquent des informations aux clients, elles doivent les aider à comprendre l'ensemble de leur situation financière et leur proposer des mesures claires pour l'améliorer. Cette perspective redéfinit le rôle de la banque, la faisant passer d'un détenteur passif de capitaux à un architecte actif de la réussite financière. »

Compte tenu de la conjoncture économique tendue qui caractérise la situation actuelle, l'impact de ces connaissances sur chaque famille est considérable : les consommateurs économisent en moyenne 2400 $ par an.

Udi Ziv a ajouté : « Nous donnons aux gens les moyens de faire des choix financiers plus intelligents. En tirant parti de l'IA avancée et de modèles analytiques, nous démocratisons les conseils financiers en les rendant accessibles à des millions de personnes qui n'auraient peut-être pas autrement accès à ce niveau d'orientation. Cela donne aux clients les moyens d'agir et aide les banques à obtenir de meilleurs résultats financiers pour eux. »

« C'est gagnant-gagnant », a-t-il poursuivi. « Les clients bénéficient d'un bien-être financier amélioré, tandis que les banques constatent un engagement plus important, une adoption accrue des produits et une plus grande valeur proposée aux clients. Cette relation symbiotique favorise le succès mutuel et renforce le lien entre les banques et leurs clients. »

« Notre plateforme transforme les banques en alliés financiers proactifs », a expliqué Udi Ziv. « En analysant des milliards de transactions en temps réel, nous aidons les banques à offrir des conseils opportuns, pertinents et exploitables que les clients apprécient vraiment. Cela soutient directement notre mission qui consiste à donner aux institutions financières les moyens de maximiser la valeur de chaque interaction avec les clients grâce à une personnalisation axée sur les données. »

Personetics fournit une plateforme complète de bout en bout qui donne aux banques tous les outils nécessaires pour améliorer le bien-être financier de leurs clients, les aidant au final à prendre des décisions plus intelligentes. La suite Personetics, qui comprend Personetics Engage, Enrich, Act et Engagement Builder, couvre l'ensemble du parcours financier du client, depuis la gestion financière personnelle avancée et l'épargne basée sur des objectifs jusqu'aux parcours financiers automatisés, en passant par l'enrichissement des données et la catégorisation pour les clients des services bancaires, aussi bien pour les particuliers que pour les petites entreprises.

Personetics est le leader mondial de la personnalisation axée sur les données financières, permettant aux institutions financières de forger des relations plus approfondies en améliorant le bien-être financier de leurs clients et aidant ces derniers à prendre des décisions plus intelligentes. Personetics atteint 150 millions de clients sur 35 marchés mondiaux tout en desservant plus de 130 institutions financières. Personetics analyse les données financières en temps réel pour comprendre le comportement financier des clients, anticiper leurs besoins et offrir une expérience hyper-personnalisée avec des informations exploitables au jour le jour, des recommandations personnalisées, des conseils financiers basés sur les produits et des programmes automatisés de bien-être financier. La société possède des bureaux à New York, Londres, Singapour, São Paulo et Tel-Aviv. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://personetics.com.

