Perspectivas de mercado e da economia para 2020 é tema de Seminário Mulheres Líderes

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O LIDE Mulher, uma das frentes de atuação do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, promoveu nesta quinta-feira, 28 de novembro, no escritório BNZ, em São Paulo, o Seminário Mulheres Líderes com o tema "Perspectivas 2020". O encontro – que teve Celia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Doria, na abertura, e foi moderado por Nadir Moreno, presidente do LIDE Mulher e do grupo americano UPS no Brasil – contou com as exposições de Paula Paschoal, presidente da Paypal, e de Viviane Mansi, diretora regional de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Toyota.