Perspective à 30 ans : l'avenir de l'or

Parmi les conclusions clés auxquelles sont parvenus les auteurs, comme George Magnus, économiste principal ; Rick Lacaille, directeur mondial de l'investissement chez State Street Global Advisors ; et Michelle Ash, directrice de l'innovation chez Barrick Gold, figurent les points suivants :

L'élargissement de la classe moyenne en Chine et en Inde, allié à une croissance économique considérable, aura des répercussions importantes sur la demande en or.

L'utilisation de l'or dans les domaines de l'énergie, de la santé et de la technologie évolue rapidement. Le recours à l'or en tant que matériau de choix devrait se poursuivre et évoluer au cours des prochaines décennies.

Les applis mobiles d'investissement dans l'or, qui permettent aux particuliers d'acheter, de vendre et d'offrir de l'or se développeront rapidement en Inde et en Chine.

Les problèmes environnementaux, sociaux et administratifs joueront un rôle grandissant dans la refonte des méthodes de production minière.

L'industrie d'exploitation aurifère devra faire face au défi de produire des quantités d'or similaires au cours des 30 prochaines années pour égaler le volume fourni par le passé.

Aram Shishmanian, PDG du World Gold Council déclare : « Depuis sa création en 1987, le World Gold Council a travaillé avec les responsables politiques, les chargés de la réglementation et les acteurs de l'industrie pour stimuler la compréhension de l'or, et en définitive sa demande.

Les 30 prochaines années apporteront sans aucun doute des changements significatifs : nous en anticipons certains, aucun de nous ne peut prédire les autres. Je suis heureux que nous ayons réuni dans Gold 2048 des contributeurs de grand talent, des économistes, des directeurs d'investissement, des leaders du secteur minier, ainsi que nos propres spécialistes, pour réfléchir aux tendances et aux dynamiques mondiales qui feront avancer ce marché fascinant. »

Note aux rédacteurs :

World Gold Council

Le World Gold Council est une organisation de développement des marchés pour l'industrie de l'or. Notre rôle est de stimuler et de maintenir la demande en or, d'être le chef de file de l'industrie et la référence mondiale du marché aurifère.

Nous développons des solutions, services et produits garantis par l'or, se basant sur une connaissance qualifiée du marché. Nous travaillons également avec différents partenaires afin de mettre nos idées en pratique. Nous créons ainsi des changements structurels dans la demande en or dans des secteurs clés du marché. Nous fournissons des indications sur les marchés aurifères internationaux afin de faire comprendre les qualités de l'or en matière de préservation du patrimoine et son rôle dans la couverture des besoins sociaux et environnementaux de la société.

Les compagnies minières aurifères leaders dans le monde et les plus visionnaires sont membres du World Gold Council.

