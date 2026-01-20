Perspectives 2026 pour l'IA et l'automatisation dans le secteur de la fabrication : 98 % des fabricants explorent l'IA, mais seulement 20 % d'entre eux sont pleinement préparés

Une nouvelle étude de Redwood Software révèle le plateau de maturité de l'automatisation, les lacunes en matière de préparation des données et ce qui distingue les fabricants prêts pour l'IA.

VIENNA, Virginie, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software™, la principale plateforme d'orchestration pour l'entreprise autonome, a publié aujourd'hui son étude « Manufacturing AI and automation outlook 2026 » (Perspectives 2026 pour l'IA et l'automatisation dans le secteur de la fabrication), basée sur une enquête mondiale auprès de 300 professionnels de la fabrication, avec des données recueillies via un panel par le cabinet d'études indépendant Leger Opinion.

L'étude révèle un déficit d'automatisation croissant dans l'industrie manufacturière. Alors que la plupart des fabricants ont investi massivement dans l'automatisation des technologies opérationnelles (OT), des technologies d'ingénierie (ET) et des technologies de l'information (IT) et sont impatients d'adopter l'IA, la majorité d'entre eux restent coincés à un stade de semi-maturité en matière d'automatisation. Beaucoup automatisent des tâches ou des processus dans des systèmes individuels, tandis que les flux de travail critiques, les flux de données et le traitement des exceptions restent fragmentés et manuels.

Principales conclusions de l'étude : Tendances du secteur de la fabrication en 2026

98 % des fabricants explorent ou envisagent l'automatisation pilotée par l'IA, mais seulement 20 % d'entre eux se disent pleinement préparés à l'utiliser à grande échelle.

Sept fabricants sur dix ont automatisé 50 % ou moins de leurs opérations principales.

60 % déclarent avoir réduit les temps d'arrêt non planifiés d'au moins 26 % grâce à l'automatisation.

Seuls 40 % ont automatisé la gestion des exceptions, alors qu'ils la considèrent comme l'un des processus les plus perturbateurs.

78 % ont automatisé moins de la moitié de leurs transferts de données critiques, ce qui limite la prise de décision en temps réel.

La rotation des stocks reste difficile à améliorer, même si l'automatisation engendre des gains de temps et de productivité, ce qui met en évidence les limites d'une exécution cloisonnée.

Les clients de Redwood ont 2,7 fois plus de chances d'être à un stade moyen ou élevé de maturité en matière d'automatisation.

Principaux enseignements de l'étude

L'automatisation a tendance à s'arrêter aux frontières du système, là où les flux de travail et les données doivent être coordonnés entre les différents environnements.

L'ambition de l'IA est largement répandue, mais les transferts de données manuels, l'automatisation basée sur des scripts et la déconnexion des systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), de systèmes d'exécution de la fabrication (MES) et de la chaîne d'approvisionnement empêchent l'IA de fonctionner en temps réel.

Les fabricants qui se concentrent sur l'orchestration des flux de travail, des flux de données et du traitement des exceptions à travers les systèmes sont mieux positionnés pour dépasser le piège de la semi-maturité et se préparer à des opérations pilotées par l'IA.

« Les fabricants n'échouent pas en matière d'automatisation, ils se heurtent aux limites de l'exécution en silos », a déclaré Kevin Greene, PDG de Redwood Software. « Ils disposent d'une automatisation puissante au sein de leurs entreprises, mais celle-ci fonctionne dans des flux de travail fragmentés, ralentis par des frictions au niveau des transferts, des exceptions non gérées et des flux de données retardés ou peu fiables. Même les meilleurs modèles et outils d'IA ne peuvent pas s'adapter à ce type de pipeline d'exécution. Une opération bien orchestrée, alimentée par une plateforme d'orchestration et d'automatisation des services (SOAP) comme RunMyJobs de Redwood, associe ces morceaux fragmentés en un seul tissu d'automatisation, ce qui permet aux fabricants de faire évoluer l'automatisation et l'IA à mesure qu'ils évoluent vers des opérations autonomes. »

Alors que les fabricants s'orientent vers des opérations pilotées par l'IA, l'étude montre que l'orchestration est ce qui permet d'accélérer la production sans compromettre la qualité.

Le rapport « Manufacturing AI and automation outlook 2026 » fournit des repères détaillés sur la maturité de l'automatisation, la préparation à l'IA, les goulets d'étranglement opérationnels et l'écart de perception entre les dirigeants et les équipes de première ligne. Téléchargez le rapport complet ici .

