Перспективы базовой сетевой архитектуры для внедрения инноваций в бизнесе

Huawei Rock-Solid Reliability разработано с использованием передовых технологий: архитектура без ведения баз данных, N-вариативное резервирование и распределенная совместная база данных для создания решений с высокой производительностью, объединяющих в себе телекоммуникационные функции с встроенными облачными возможностями для трансформации облачных сред под использование телекоммуникационных сценариев с целью повышения надежности базовых сетей.

Полноценная конвергентная инфраструктура: упрощение процесса развития сети и повышение лояльности пользователей к использованию голосовых сервисов

Сети 2G, 3G, 4G и 5G будут сосуществовать еще много лет. Такие решения, как Huawei Single Packet Core (SPC) и Single Voice Core (SVC), призваны объединить технологии от 2G до 5G, упрощая сетевую архитектуру, сокращая операционные расходы и капитальные затраты, а также способствуя повышению лояльности пользователей за счет появления новых услуг связи на базе технологии 5G.

Интеллектуальное автономное управление сетями: переход к автономному принятию решений на основе технологии машинного обучения

Для ускорения интеллектуальной трансформации процессов эксплуатации и технического обслуживания сетей компания Huawei разработала решение для автономного управления сетью iMaster MAE-CN, в основе которого лежат телекоммуникационные облачные и интеллектуальные технологии. Новинка помогает повысить уровень автоматизации сети до L4 и упрощает интеллектуальное планирование, строительство, обслуживание и оптимизацию сети.

Распределение ресурсов: расширение сетевых границ и создание цифровой инфраструктуры для успеха в сфере B2B

У Huawei богатый опыт сотрудничества с отраслевыми партнерами по использованию решений компании в сфере B2B. Недавно Huawei выпустила серию продуктов на основе технологии мобильных периферийных вычислений в сетях 5G (MEC). Локальные и общие MEC-системы предусматривают централизованное управление и обслуживание, не требуя привлечения дополнительного персонала. Используя уже имеющиеся ресурсы по эксплуатации и техническому обслуживанию, операторы могут быстро развертывать периферийные сети и эффективно управлять ими.

Благодаря распределению ресурсов, интеллектуальному управлению и конвергентной инфраструктуре повышается надежность базовой сети, что выгодно для бизнеса. В будущем компания Huawei продолжит сотрудничать с отраслевыми партнерами в области разработки архитектуры и технологий базовой сети 5.5G, а также продвижения услуг в сфере B2C и B2B для новых успехов в бизнесе.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1664068/Richard_Liu_delivered_a_keynote_speech_5G_Core_Summit_2021.jpg

SOURCE Huawei Technologies