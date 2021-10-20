Перспективы базовой сетевой архитектуры для внедрения инноваций в бизнесе
Oct 20, 2021, 11:17 ET
ДУБАЙ (ОАЭ), 20 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Не так давно прошел саммит 5G Core Summit 2021. Ричард Лю (Richard Liu), президент по выпуску линейки продуктов Huawei Cloud Core Network, выступил на саммите с вступительной речью под названием «Перспективы базовой сетевой архитектуры для внедрения инноваций в бизнесе» (Future-Proof Core Network, Gearing up Business Innovation). В своей речи г-н Лю поделился планами Huawei по развитию базовой сетевой архитектуры для технологии 5.5G и отметил, что такая базовая сеть предусматривает доступ к функциям телекоммуникационного облака, полноценной конвергентной инфраструктуры, интеллектуального автономного управления, а также распределения ресурсов, предлагая множество преимуществ глобальным операторам.
Облачно-ориентированные телекоммуникационные компании: новая концепция облачных технологий с функциями телекоммуникационной сети
Huawei Rock-Solid Reliability разработано с использованием передовых технологий: архитектура без ведения баз данных, N-вариативное резервирование и распределенная совместная база данных для создания решений с высокой производительностью, объединяющих в себе телекоммуникационные функции с встроенными облачными возможностями для трансформации облачных сред под использование телекоммуникационных сценариев с целью повышения надежности базовых сетей.
Полноценная конвергентная инфраструктура: упрощение процесса развития сети и повышение лояльности пользователей к использованию голосовых сервисов
Сети 2G, 3G, 4G и 5G будут сосуществовать еще много лет. Такие решения, как Huawei Single Packet Core (SPC) и Single Voice Core (SVC), призваны объединить технологии от 2G до 5G, упрощая сетевую архитектуру, сокращая операционные расходы и капитальные затраты, а также способствуя повышению лояльности пользователей за счет появления новых услуг связи на базе технологии 5G.
Интеллектуальное автономное управление сетями: переход к автономному принятию решений на основе технологии машинного обучения
Для ускорения интеллектуальной трансформации процессов эксплуатации и технического обслуживания сетей компания Huawei разработала решение для автономного управления сетью iMaster MAE-CN, в основе которого лежат телекоммуникационные облачные и интеллектуальные технологии. Новинка помогает повысить уровень автоматизации сети до L4 и упрощает интеллектуальное планирование, строительство, обслуживание и оптимизацию сети.
Распределение ресурсов: расширение сетевых границ и создание цифровой инфраструктуры для успеха в сфере B2B
У Huawei богатый опыт сотрудничества с отраслевыми партнерами по использованию решений компании в сфере B2B. Недавно Huawei выпустила серию продуктов на основе технологии мобильных периферийных вычислений в сетях 5G (MEC). Локальные и общие MEC-системы предусматривают централизованное управление и обслуживание, не требуя привлечения дополнительного персонала. Используя уже имеющиеся ресурсы по эксплуатации и техническому обслуживанию, операторы могут быстро развертывать периферийные сети и эффективно управлять ими.
Благодаря распределению ресурсов, интеллектуальному управлению и конвергентной инфраструктуре повышается надежность базовой сети, что выгодно для бизнеса. В будущем компания Huawei продолжит сотрудничать с отраслевыми партнерами в области разработки архитектуры и технологий базовой сети 5.5G, а также продвижения услуг в сфере B2C и B2B для новых успехов в бизнесе.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1664068/Richard_Liu_delivered_a_keynote_speech_5G_Core_Summit_2021.jpg
SOURCE Huawei Technologies
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