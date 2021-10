Dostosowana do przyszłości sieć podstawowa zwiększająca innowacyjność przedsiębiorstw

Rozwiązanie Huawei Rock-Solid Reliability obejmuje szereg najnowocześniejszych technologii, w tym projektowanie bezstanowe, redundancję N-way i rozproszoną federacyjną bazę danych, co może pomóc operatorom w budowie wysoce niezawodnych sieci rdzeniowych.

Pełna konwergencja: Uproszczenie ewolucji sieci i zwiększenie lojalności użytkowników wobec usług głosowych

Biorąc pod uwagę, że 2G, 3G, 4G i 5G będą współistnieć przez długi czas, rozwiązania Huawei Single Packet Core (SPC) i Single Voice Core (SVC) mogą pomóc w konwergencji wszystkich technologii z 2G do 5G, znacznie upraszczając architekturę sieci, zmniejszając OPEX i CAPEX oraz zwiększając lojalność użytkowników dzięki nowym usługom telefonicznym 5G.

Inteligentna autonomiczna jazda: Przejście od systemu wspomagania do procesu decyzyjnego opartego na uczeniu maszynowym

Aby przyspieszyć inteligentną transformację sieci O&M, Huawei wprowadziła rozwiązanie autonomicznej sieci iMaster MAE-CN, które opiera się na natywnej chmurze telco i wprowadza do sieci rdzeniowej funkcje inteligentne. Rozwiązanie to może wspomóc podniesienie poziomu automatyzacji sieci do L4 i ułatwić inteligentne planowanie, budowę, utrzymanie i optymalizację sieci.

Zaawansowana dystrybucja: Rozszerzanie granic sieci i budowanie infrastruktury cyfrowej w celu zwiększenia sukcesu B2B

Ze względu na to, że Huawei prowadzi szeroko zakrojone działania wraz z partnerami branżowymi w celu promowania aplikacji B2B, firma wprowadziła na rynek szereg rozwiązań MEC, takich jak MEC on-premises i MEC shared, które mogą być centralnie zarządzane i utrzymywane bez dodatkowego personelu O&M na urządzeniu brzegowym. Wykorzystując zasoby O&M operatora, przedsiębiorstwa mogą błyskawicznie wdrożyć sieci brzegowe i efektywnie nimi zarządzać.

Dzięki funkcjom zaawansowanej dystrybucji, inteligencji i konwergencji sieć bazowa będzie skuteczniej służyć przedsiębiorstwom. W przyszłości Huawei będzie kontynuować współpracę z partnerami branżowymi, opracowując architekturę i technologie sieci rdzeniowej 5,5G, promując usługi B2C i B2B oraz dążąc do osiągnięcia jeszcze bardziej znaczącego sukcesu biznesowego.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1664068/Richard_Liu_delivered_a_keynote_speech_5G_Core_Summit_2021.jpg

SOURCE Huawei Technologies