Pesquisa da KnowBe4 revela que quanto maior a frequência de conscientização sobre segurança melhor a prevenção de falhas de segurança

TAMPA BAY, Fla., 23 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- KnowBe4, a provedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de phishing simulado do mundo divulgou novo relatório, que concluiu que aumentar a frequência do treinamento de conscientização de segurança melhora a reação de defesa às falhas, elevando, assim, a compreensão das instruções de segurança.

Neste relatório, a KnowBe4 examinou o nível de clareza com que as instruções de segurança são entendidas pelos funcionários no que diz respeito à quantidade de treinamento de conscientização de segurança de que eles participaram nos últimos 12 meses. As respostas foram analisadas e comparadas com as dos funcionários que não realizaram o treinamento de conscientização de segurança e os treinamentos anual, trimestral e mensal. Foram incluídos dados de mais de 526.000 pessoas em todo o mundo, em diversos de setores. As principais descobertas incluem:

Em 84% dos casos o treinamento de conscientização de segurança aumentou a compreensão dos funcionários em relação às instruções de segurança.

A classificação média de compreensão dos entrevistados foi de 70 em 100; no entanto, a qualidade do entendimento variou bastante, dependendo da quantidade de treinamento de conscientização de segurança realizada nos últimos 12 meses.

Ao analisar setores específicos, o segmento Hospitalar/Saúde apresentou maior ausência de treinamento de conscientização de segurança, e o segmento Educacional classificou que a compreensão das instruções no caso de um incidente de segurança é de nível baixo em todos os setores examinados.

"A correlação entre um treinamento de conscientização de segurança mais frequente e estar mais bem preparado em relação às especificidades de como lidar com um incidente de segurança se torna clara de acordo com as descobertas apresentadas neste relatório", disse Kai Roer, chefe de pesquisa da KnowBe4. "Para as organizações que buscam melhorar seus esforços de comunicação com os funcionários em relação ao que fazer em caso de uma falha de segurança, os líderes devem implementar um treinamento de conscientização de segurança mensalmente ou pelo menos trimestralmente. Sem os benefícios obtidos pelo treinamento frequente, os funcionários são obrigados a decifrar as instruções de segurança por conta própria, sem orientação adequada e, em última análise, colocando a organização em um risco maior de lidar de forma incorreta com um incidente de segurança." - complementa o executivo.

Para baixar o relatório de pesquisa da KnowBe4 "Mais treinamento, melhor preparado: aumentar a frequência do treinamento melhora a compreensão das instruções de segurança", visite: https://www.knowbe4.com/hubfs/KnowBe4-Research-Report-More-Training-Better-Prepared-2022.pdf .

