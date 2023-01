Pesquisa da Shopee revela o comportamento do consumidor brasileiro e o impacto da plataforma no mercado local

Levantamento mostra que 74% dos usuários consideram que o app deixa a vida mais fácil por permitir economizar. Eles costumam comprar itens para renovar o guarda-roupa, acessórios para deixar a casa mais segura e para revenda para renda extra

SÃO PAULO, 13 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, realizou um levantamento que mostra o impacto do e-commerce na vida dos consumidores brasileiros. A pesquisa, realizada com mais de 12 mil usuários, revelou ainda hábitos de consumo e preferências na hora de escolher comprar no marketplace. De acordo com os entrevistados, a Shopee é uma plataforma que os permite ter uma vida mais fácil pela economia de dinheiro (74%), comodidade de comprar sem precisar sair de casa (63%) ou a hora que quiserem (62%).

Já 79% dos usuários enxergam a Shopee como um meio por onde podem comprar os produtos que desejam, 61% compram quando veem alguma promoção e 27% costumam adquirir itens para presentear alguém, principalmente familiares. Em relação ao que buscam, a pesquisa mostra que 29% dos brasileiros gastam para renovar o guarda-roupa, enquanto 14% optam por equipamentos de segurança para deixar suas casas ou negócios mais seguros, e 11% procuram itens para melhorar seu carro, moto ou meio de transporte. Além disso, o levantamento mostrou que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná foram os cinco estados em que a Shopee tem mais vendas.

Quando questionados sobre porque optam em comprar na Shopee, para 84% a variedade de produtos é o fator decisor, enquanto 77% diz que a motivação está nas novas promoções que a plataforma oferece.

De acordo a pesquisa, mais de 64% dos compradores afirmaram que a Shopee mudou a maneira de comprar online. "Trazemos uma experiência de compras diferente com foco no app, com facilidade de acesso, variedade de produtos de vendedores brasileiros e internacionais, além de muitos benefícios para os usuários economizarem e se divertirem. Temos um compromisso com o Brasil e queremos desenvolver o ecossistema de e-commerce no país.", comenta Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee.

Shopee fonte de renda extra

O levantamento também mostra outros comportamentos dos consumidores que compram itens para revender e levantar uma renda extra. Cerca de 5% dos entrevistados declararam adquirir produtos na Shopee para essa finalidade, sendo Moda (56%), Eletrônicos (32%) e Beleza (30%) as categorias com maior adesão.

