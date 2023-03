Pesquisa do Gartner destaca que metade das equipes de data e analytics já gera valor para empresas

SÃO PAULO, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia nova pesquisa que destaca que 44% dos líderes de D&A (Data & Analytics, em inglês) consideram que suas equipes são eficazes em agregar valor para suas empresas. O Gartner destaca ainda que há uma grande oportunidade para os diretores de dados de se concentrarem na presença, persistência e desempenho para terem sucesso em suas funções e fornecerem resultados de negócios mensuráveis. A pesquisa foi realizada de setembro a novembro de 2022 com 566 líderes globais de dados e analytics.

"O negócio de D&A é gerar valor para as partes interessadas", afirma Donna Medeiros, Analista e Diretora Sênior do Gartner. "Os executivos mais bem-sucedidos dessa área estão superando seus pares, projetando sua presença corporativa e construindo uma função ágil e estratégica de D&A, que molda a performance dos negócios para que eles sejam orientados a dados na busca da excelência operacional."

Presença executiva bem-sucedida

O relatório constatou que os líderes de D&A que se classificaram como "eficazes" ou "muito eficazes" em 17 diferentes características de liderança executiva se correlacionam com aqueles que relataram alta conduta organizacional e de suas equipes. Por exemplo, 43% dos líderes de D&A de alto desempenho relataram eficiência em dedicar tempo para seu próprio desenvolvimento profissional, em comparação com 19% dos executivos de baixa performance.

"Os executivos bem-sucedidos devem ser líderes de elite", diz Alan Duncan , Vice-Presidente e Analista do Gartner. "Os líderes de D&A de alto desempenho investem em seu sucesso desenvolvendo habilidades para prosperar mesmo em circunstâncias ambíguas, sendo capazes de criarem histórias de valor e identificar produtos e serviços que podem gerar impacto comercial."

Os executivos de D&A devem ser persistentes para atender às novas demandas

A pesquisa mostra que os CDAOs (Chief Data Office, em inglês) têm uma ampla gama de responsabilidades, incluindo a definição e implementação de estratégias de data & analytics (60%), supervisão de estratégia de D&A (59%), criação e implementação de governança de D&A (55 %) e gerenciamento da mudança da cultura para um modelo de data-driven (54%).

Além disso, muitas funções de D&A estão recebendo maior investimento, incluindo gerenciamento de dados (65%), governança de dados (63%) e análise avançada (60%). O orçamento médio de D&A relatado é de US$ 5,41 milhões, e 44% das equipes indicam que aumentaram de tamanho ao longo do último ano.

"As demandas de D&A, bem como o aumento do investimento, refletem uma confiança crescente nas habilidades dos líderes dessa área, assim como o seu reconhecimento pela função empresarial indispensável", diz Medeiros. "No entanto, isso leva a mais trabalho à medida que aumenta a pressão para que os executivos de D&A alcancem resultados de negócios mais tangíveis."

Dado o escopo e a complexidade das demandas feitas às equipes de data e analytics, a falta de talentos rapidamente se tornou um dos principais impedimentos para o sucesso de D&A, conforme relatado por 39% dos entrevistados. Os seis principais obstáculos para D&A relatados na pesquisa são todos desafios relacionados a aspectos humanos.

Dessa forma, para formar uma equipe eficaz, os líderes de D&A devem adotar uma estratégia robusta de gestão de talentos que vá além da contratação de profissionais prontos. Isso deve incluir educação e treinamento para uma nova cultura orientada a dados e à alfabetização, tanto envolvendo a equipe de D&A como demais áreas de negócios e tecnologia.

O desempenho de D&A deve estar vinculado à estratégia de negócios

A pesquisa do Gartner mostra que 78% dos entrevistados classificam a estratégia e a visão corporativa como uma das três principais entradas para a estratégia de D&A. Além disso, 68% estão priorizando as iniciativas de D&A com base no alinhamento aos objetivos estratégicos.

"Os CDAOs que priorizam a estratégia sobre as táticas são os mais bem-sucedidos", disse Duncan. "Como esses líderes atendem a várias diretorias das empresas, eles devem se alinhar às prioridades estratégicas organizacionais e se concentrarem na venda da visão e da importância de suas para os CEOs (Chief Executive Officer), CIOs (Chief Information Officer) e CFOs (Chief Finacial Officer) pelo fato de eles serem os principais influenciadores".

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. (NYSE: IT) é a principal empresa de pesquisa e consultoria do mundo. Destaca-se por fornecer insights, conselhos e ferramentas indispensáveis para líderes de negócios alcançarem suas prioridades de missão crítica e para desenvolverem organizações de sucesso no futuro. A combinação incomparável de pesquisas com informações para a tomada de decisões mais inteligentes é liderada por especialistas que dominam os assuntos que mais importam para os negócios. O Gartner oferece recursos confiáveis e atua como um parceiro fundamental para mais de 15.000 empresas de todos os setores. Atua com uma equipe de especialistas composta por mais de 16 mil associados, possui mais de 90 escritórios em todo o mundo e fatura US$ 4,7 bilhões ao ano. Para saber mais sobre como o Gartner ajuda executivos com poder de decisão a impulsionarem o futuro de seus negócios, visite: www.gartner.com .

