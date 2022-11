Pesquisa do Gympass revela que 83% dos funcionários acreditam que o bem-estar é tão importante quanto o salário

O estudo, feito com mais de 9 mil pessoas, em nove países, mostra o que pensam os colaboradores sobre a relação entre bem-estar e trabalho

SÃO PAULO, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Gympass , maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, divulga hoje (8) o estudo " Panorama do bem-estar corporativo 2022 ". A pesquisa demonstra que a perspectiva de bem-estar no trabalho é um fator preponderante nas decisões que os colaboradores tomam em relação à carreira. Para 83% dos entrevistados, o bem-estar é um pilar tão importante quanto o salário, enquanto 85% concordam que tenderiam a permanecer em um cargo se a empresa priorizasse o bem-estar e 77% afirmam que pensariam em deixar uma empresa que não prioriza o bem-estar.

O relatório propõe uma mudança da estratégia corporativa na busca por bem-estar , e a introdução do conceito de bem-estar integral, onde a empresa se preocupa com todas as dimensões (corpo, mente e vida) e etapas do bem-estar de seu colaborador, provendo flexibilidade e suporte na sua jornada para que ele inclua cada vez mais bem-estar no seu dia a dia.

"O conceito de bem-estar que conhecemos sempre foi pautado em equilíbrio, em achar uma forma de balancear a vida e o trabalho. Sabemos que esse conceito muitas vezes se torna inatingível para diferentes perfis de pessoas e o que estamos propondo é trocar equilíbrio por flexibilidade", explica Priscila Siqueira, líder do Gympass no Brasil. "Como empregadores, temos a responsabilidade de enfrentar a crise do bem-estar, apoiando nossos colaboradores para que eles possam incorporar hábitos saudáveis em suas rotinas - sejam atividades físicas, cuidados com a saúde mental , alimentação saudável, educação financeira , ou centenas de outras atividades. Quando os times estão saudáveis, felizes e engajados, há um impacto positivo nos negócios", complementa.

A pesquisa foi realizada em nove países em que o Gympass atua (incluindo Brasil, Estados Unidos e Reino Unido), com mais de 9 mil respondentes, e mostrou como a população de cada nação está lidando com o tema. Em relação a como os funcionários se sentem no trabalho, no Brasil e nos EUA 28% e 25%, respectivamente, afirmam que estão infelizes. No Reino Unido esse número é ainda mais alto, cerca de 33%.

A pesquisa mostra também:

No Brasil e nos EUA, 20% e 25% dos colaboradores, respectivamente, sentem que, por conta do trabalho, não têm tempo de cuidar do bem-estar. No Reino Unido essa é a percepção de 30%.

29% dos colaboradores no Brasil não acreditam que a empresa se importa com o seu bem-estar. 25% nos EUA e 45% no Reino Unido sentem o mesmo. Em empresas maiores, os números tendem a ser mais altos.

a ser mais altos. Cerca de 73% dos entrevistados em todos os mercados afirmam que, se quisessem mudar de emprego, só considerariam empresas que priorizam o bem-estar dos colaboradores.

Acesse o " Panorama do bem-estar corporativo 2022 " e descubra quais são as atividades mais praticadas em cada país e como os colaboradores das empresas avaliam e cuidam do seu bem-estar. E para conhecer mais sobre o Gympass e suas últimas ofertas, visite www.gympass.com

Sobre o Gympass

Fundado em 2012, o Gympass é uma plataforma corporativa de bem-estar que oferece aos colaboradores acesso a uma rede global de mais de 50.000 academias, aulas, personal trainers e aplicativos de bem-estar, por meio de assinaturas mensais acessíveis e flexíveis. Mais de 10.000 empresas usam o Gympass para melhorar o bem-estar de seus funcionários, resultando em uma força de trabalho global mais feliz, saudável e produtiva. Até o momento, o Gympass já foi responsável por mais de 200 milhões de check-ins, que representam mais de 6 bilhões de minutos de bem-estar. As empresas que oferecem o Gympass obtêm taxas de retenção 43% melhores e até 25% menos custos com saúde por ano. Faça uma cotação corporativa ou verifique a sua elegibilidade como colaborador em gympass.com .

FONTE Gympass

SOURCE Gympass