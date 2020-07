Pesquisa global pioneira revela que tubarões estão funcionalmente extintos em muitos recifes

"Embora os resultados da Global FinPrint tenham exposto uma trágica perda de tubarões em muitos dos recifes do mundo, também nos mostram sinais de esperança", disse Jody Allen, cofundadora e presidente da Paul G. Allen Family Foundation. "Os dados recolhidos do primeiro levantamento mundial de tubarões em recifes de coral podem orientar significativos planos de conservação no longo prazo para proteger os tubarões de recife que ainda restam."

Essa referência para a situação dos tubarões de recife em todo o mundo revela uma perda global alarmante dessas espécies icônicas que são importantes recursos alimentares, atrações turísticas e predadores de topo de cadeia em recifes de corais. A perda deve-se em grande parte à pesca excessiva de tubarões, principalmente com práticas pesqueiras destrutivas como o uso de espinhéis e redes de emalhar.

"Embora o nosso estudo mostre impactos humanos negativos substanciais sobre as populações de tubarões de recife, é evidente que o problema central reside na intersecção entre altas densidades populacionais humanas, práticas pesqueiras destrutivas e má governança", disse o Dr. Demian Chapman, codiretor da Global FinPrint e professor associado do Departamento de Ciências Biológicas e Instituto do Meio Ambiente da Florida International University. "Descobrimos que populações robustas de tubarões podem conviver com pessoas quando essas pessoas têm a força de vontade, os meios e um plano para adotar medidas de conservação."

O estudo revelou vários países onde a conservação de tubarões está funcionando, além de ações específicas que podem funcionar. Entre os países com melhor desempenho em comparação com a média da sua própria região, estão Austrália, Bahamas, Estados Federais da Micronésia, Polinésia Francesa, Maldivas e Estados Unidos. Essas nações refletem atributos-chave que se descobriu que estão associados a populações mais elevadas de tubarões: serem geralmente bem governadas, além de proibirem toda a pesca de tubarão ou terem um gerenciamento forte, baseado na ciência, limitando a quantidade de tubarões que podem ser capturados.

"Essas nações estão vendo mais tubarões nas suas águas porque demonstraram boa governança nessa questão", disse o Dr. Aaron MacNeil, autor principal do estudo da Global FinPrint e professor associado da Dalhousie University. "Desde a restrição de certos tipos de equipamentos de pesca e o estabelecimento de limites de captura, até proibições de captura e comércio em escala nacional, agora temos uma imagem clara do que pode ser feito para limitar as capturas de tubarões de recife nos trópicos."

A equipe da FinPrint está tendo dificuldades com o fato de que ações de conservação direcionadas somente aos tubarões têm limitações. Os pesquisadores estão analisando atualmente se a recuperação das populações de tubarões exige o gerenciamento do ecossistema mais amplo, a fim de garantir que existam peixes de recife suficientes para alimentar esses predadores.

"Agora que a pesquisa foi concluída, estamos investigando também como a perda de tubarões pode desestabilizar os ecossistemas dos recifes", disse o Dr. Mike Heithaus, codiretor da Global FinPrint e reitor da Faculdade de Artes, Ciências e Educação da Florida International University. "Em um momento em que os corais estão lutando para sobreviver em meio a mudanças climáticas, a perda de tubarões de recife pode ter consequências terríveis no longo prazo para sistemas de recifes inteiros."

Com lançamento no verão de 2015, os dados da Global FinPrint foram gerados por estações de vídeo subaquáticas remotas com isca (BRUVS) que consistem em uma câmera de vídeo colocada na frente de uma isca comum, também conhecida em inglês como "chum cam". Ecossistemas de recifes de corais foram pesquisados com BRUVS em quatro importantes regiões geográficas: Indo-Pacífico, Pacífico, Atlântico Ocidental e Oceano Índico Ocidental.

Ao longo de quatro anos, a equipe capturou e analisou mais de 15.000 horas de vídeos de pesquisas em 371 recifes em 58 países, estados e territórios ao redor do mundo. O trabalho foi conduzido por centenas de cientistas, pesquisadores e conservacionistas organizados por uma rede de colaboradores da Florida International University, Australian Institute of Marine Science, Curtin University, Dalhousie University e James Cook University.

