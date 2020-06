Pesquisa inédita vai mapear hábitos, demandas e sugestões de profissionais com deficiência sobre políticas públicas municipais

SÃO PAULO, 17 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), o programa Coexistir Sincovaga SP e a Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS) lançaram uma pesquisa inédita, com o objetivo de identificar o perfil dos profissionais com deficiência ou reabilitados do INSS empregados pela Lei nº 8.213/91, mais conhecida como Lei de Cotas.

A iniciativa vai possibilitar às entidades e ao órgão municipal conhecerem melhor os hábitos, as principais demandas e as sugestões desse público com relação aos serviços e políticas públicas municipais na Cidade de São Paulo.

Os resultados serão relevantes, particularmente durante esta grave crise de saúde, para oferecer subsídios que permitam a defesa adequada contra potenciais ameaças aos direitos das pessoas com deficiência.

O formulário da pesquisa pode ser acessado, até o dia 26 de junho, por meio do link: https://forms.gle/9F8bNZUrkqLdfpRS6. As respostas serão tratadas com sigilo absoluto.

Sobre o programa Coexistir

Idealizado e patrocinado pelo Sincovaga-SP (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de S. Paulo), o Programa Coexistir nasceu da vontade de atuar junto ao segmento nas questões que envolvem o respeito à diversidade e as possibilidades de influenciar mudanças culturais.

Criado pela entidade em 2013, desde então o Coexistir procura estimular, orientar e assessorar empresas de todos os setores a aderirem à inclusão social, promover a capacitação profissional das pessoas com deficiência e trocar informações sobre vagas disponíveis, ampliando as condições de captação da mão de obra.

Mais informações sobre o Coexistir: (11) 3335-1100 ou pelo e-mail: [email protected]

