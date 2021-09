Pesquisa revela que maioria dos Brasileiros tem intenção de doar órgãos, mas não avisa a família.

"A partir de um único doador, oito vidas podem ser salvas", explica o hepatologista e especialista clínico em transplante Paulo Bittencourt, presidente do IBRAFIG. "Durante os quase dois anos de pandemia, vimos o número de doações por milhão de população cair para valores bem abaixo da meta necessária para reduzir a morbimortalidade das pessoas em fila de espera para transplantes. Por isso, esta campanha é urgente – sem o consentimento da família, não há doação, mesmo que a intenção do possível doador seja conhecida de todo o seu entorno".

Ainda segundo a pesquisa DATAFOLHA, realizada de 2 a 7 de agosto de 2021, a intenção de doação de órgãos diminui com a idade (79% entre os entrevistados de 18 a 24 anos, versus 55% entre pessoas de 60+), mas aumenta com a escolaridade (56% entre aqueles com ensino fundamental versus 79% dos brasileiros com ensino superior) e com a renda (55% nas classes DE e78%, na classe AB). A região sudeste tem a maior proporção de brasileiros que manifestam desejo de doar (73%), enquanto o Nordeste tem a menor taxa de potenciais doadores (59%). Os homens avisam menos a família e quanto menor o nível de instrução formal, menor a notificação à família. Nordeste e Centro Oeste/Norte lideram são as regiões com menor notificação às famílias, conforme os dados desta pesquisa.

Segundo os especialistas, não há idade limite para ser doador – a definição final cabe à equipe médica que capta a doação e à equipe responsável pelo transplante.

Doação de Órgãos e COVID - Segundo Registro Brasileiro de Transplantes – Jan-Julho 2021, editado pela ABTO, o agravamento da pandemia pelo Covid-19 em todo o país acentuou a queda nas taxas de doação e de transplante, regredindo aos números de 2014 nas taxas de doação em geral; até 2012, nas taxas de transplante de fígado e coração: 2011, de pulmão e até 2003, na taxa de transplante renal.

Dr. José Huygens Garcia, presidente da ABTO, informa que recentemente tem "ocorrido aumento crescente no número de doações com a defervescência da pandemia em vários estados, mas a taxa de recusa familiar continua alta, mostrando a importância das pessoas compartilharem com seus amigos e familiares sua intenção acerca da doação de órgãos após morte".

A campanha Seja um Doador e Avise a Família, iniciada em setembro – mês dedicado ao alerta sobre a importância de ser doador - tem parceria do Instituto Brasileiro do Fígado, Sociedade Brasileira de Hepatologia e Associação Brasileira de Transplante de Órgãos além Organizações Não-Governamentais. Material informativo, vídeos sobre doação de órgãos e transplantes, lives e depoimentos podem ser acompanhados pelo site e redes sociais do @tudosobrefigado.

(*) A Pesquisa Doação de Órgãos foi conduzida pelo Instituto Datafolha de forma presencial, por encomenda do IBRAFIG, com 1.976 pessoas com 18 anos ou mais, de 129 municípios, pertencentes a todas as classificações econômicas, conforme critérios do PNAD 2019. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

