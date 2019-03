Pesquisa Workforce of the Future revela: quase metade dos talentos de STEM da geração do milênio e da geração Z está interessada em seguir carreira no setor de petróleo e gás

A pesquisa foi encomendada pela ADNOC para examinar as tendências em termos de emprego e força de trabalho no setor de petróleo e gás, especialmente porque esse setor pretende atrair talentos de STEM e promover a 4ª Era Industrial. A iniciativa está alinhada com a missão Oil & Gas 4.0 da ADNOC para contribuir para atender à demanda mundial cada vez maior de energia e produtos de valor superior – promovendo uma cultura dinâmica e orientada para o desempenho que cultiva o talento e aplica as tecnologias mais modernas para otimizar os recursos.

A pesquisa entrevistou alunos de STEM e jovens profissionais entre 15 e 35 anos de idade em 10 países na América do Norte, Europa, Ásia, e Oriente Médio que representam uma combinação de economias mundiais de destaque, assim como produtores e consumidores de petróleo e gás. A pesquisa examinou a imagem que eles têm de setores relacionados a STEM, inclusive petróleo e gás, bem como as habilidades que valorizam e acreditam ser necessárias para terem sucesso nesses setores.

Alguns dos principais resultados são:

"Salário", "equilíbrio entre vida profissional e pessoal", "estabilidade no emprego", "realização no emprego" e "um bom ambiente de trabalho" são os cinco principais fatores que determinam as escolhas profissionais de talentos de STEM da geração do milênio e da geração Z.

Os jovens talentos de STEM também associam o setor de petróleo e gás a salários altos e o consideram um setor de valor incalculável. "O setor paga bem", "o setor é crucial para a economia do país e seu desenvolvimento", e trata-se de "um setor essencial", são as três características positivas sobre o setor.

Os talentos de STEM da geração do milênio e da geração Z demonstram mais interesse nos setores que, na sua opinião, serão os mais impactados pelas novas tecnologias. Em âmbito mundial, 42% dizem que as novas tecnologias terão um grande impacto no setor de petróleo e gás, ao passo que 56% afirmam o mesmo sobre o setor de saúde, 53% sobre ciências da vida e farmacêutica, e 73% sobre o setor tecnológico.

Sua Excelência o Dr. Sultão Ahmed Al Jaber, ministro de estado dos Emirados Árabes e CEO do Grupo ADNOC, disse: "Os resultados da pesquisa 'Workforce of the Future", da ADNOC, mostram que quanto mais talentos de STEM da geração do milênio e da geração Z associarem o setor de petróleo e gás a novas tecnologias, mais interessados ficarão em seguir carreira nesse setor. O setor de petróleo e gás deveria se posicionar na vanguarda da tecnologia e mostrar como a inovação radical é essencial a todos os aspectos do nosso negócio – em todos os aspectos da cadeia de valor upstream e downstream.

"Estamos iniciando a 4a Revolução Industrial e precisamos nos unir como setor e com os nossos parceiros do setor tecnológico para destacar ainda mais as incríveis oportunidades que nosso setor dinâmico oferece aos jovens talentos com sólidos conhecimentos tecnológicos", ele acrescentou.

Os resultados também revelam que os talentos de STEM da geração do milênio e da geração Z parecem estar divididos em relação ao setor de petróleo e gás ser um setor do futuro (45%) ou do passado (44%). Os dados também indicam uma discrepância entre o que os talentos de STEM da geração do milênio e da geração Z consideram como as habilidades mais importantes para terem sucesso profissional em comparação com que consideram ser as habilidades mais importantes para uma carreira no setor de petróleo e gás.

As habilidades "em computação e tecnologia da informação" (37%) e "criatividade e pensamento inovador" (33%) são consideradas as mais importantes para ter sucesso no futuro, mas apenas 18% consideram "TI e computação" e "criatividade e pensamento inovador" como habilidades importantes para uma carreira no setor de petróleo e gás. Do mesmo modo, enquanto 26% afirmam que as linguagens de programação são decisivas para o sucesso profissional no futuro, apenas 11% as consideram habilidades importantes no setor de petróleo e gás.

Os dados revelam também que alguma experiência no mercado de trabalho e uma educação de nível superior na área de STEM podem ajudar a mudar a imagem de maneira positiva para incentivar uma carreira no setor de petróleo e gás. Apesar de o interesse ser baixo entre os alunos da área STEM com formação no ensino médio (37% estão interessados em seguir carreira no setor de petróleo e gás), esse número sobe para aproximadamente metade (51%) entre os jovens profissionais interessados em seguir carreira no setor, o que representa um aumento de 14 pontos.

Sua Excelência o Dr. Al Jaber acrescentou: "O setor de petróleo e gás sempre foi – e continuará sendo – um setor do futuro, que está à frente em termos de tecnologia e inovação. Esse é um momento emocionante para os talentos de STEM se unirem ao setor, especialmente porque estamos promovendo a nossa missão Oil & Gas 4.0, assimilando novas tecnologias e estabelecendo novas parcerias para a transformação digital e tecnológica em todas as nossas operações", concluiu Sua Excelência o Dr. Al Jaber.

