Pesquisas por produtos para mobiliar e decorar a casa cresce mais de 2.000% no primeiro semestre na Livelo

SÃO PAULO, 28 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Móveis, eletrodomésticos, materiais de construção e equipamentos para escritório estão entre os 10 produtos mais comercializados no Brasil no último ano, segundo a última Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), realizada em abril de 2021. Isso reflete um novo comportamento do consumidor que, ao passar mais tempo dentro de casa devido ao isolamento social imposto pelas medidas restritivas de combate ao coronavírus, redescobriu o olhar para esse ambiente para deixá-lo mais acolhedor, confortável e funcional.

Tendo isso em vista, a Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, praticamente dobrou o número de parceiros do segmento de decoração em ofertas de acúmulo e troca de pontos no último ano. Como resultado viu crescer em 2.022% o número de pesquisas que direcionam para produtos para equipar a casa, somente no primeiro semestre de 2021.

"Nos adaptamos a essa nova demanda muito rapidamente. Exemplo disso foi o lançamento de coleções temáticas focadas no que estava sendo mais demandado devido ao contexto do isolamento logo no início. Desenvolvemos campanhas como "Fique em casa", "Home Office" e "Faça Você mesmo", disponibilizando eletrodomésticos, eletroeletrônicos e artigos de escritório com condições especiais para troca de pontos. Ressalta Marcelino Cruz, Diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da Livelo.

Atualmente, a marca conta com 17 parceiros que comercializam móveis, artigos de decoração, entre outros itens para casa e cozinha, sendo a Mobly, uma das principais lojas de móveis online, a mais nova opção em seu portfólio. Junto a ela e outras varejistas, como ETNA, Camicado, Madesa, Submarino e Shoptime, houve um aumento de ofertas dos grandes varejistas com a temática Home Office.

A Livelo também viu crescer a compra e troca de pontos por itens para a casa. Os produtos mais resgatados pelos participantes no primeiro semestre são cadeiras de escritório, mesas de cabeceira, poltronas, sapateiras e racks.

"Hoje são mais de 800 mil opções de produtos e serviços disponíveis em nosso catálogo de resgate de pontos, reforçando nossa estratégia de estar presente em todos os momentos da vida das pessoas: seja durante uma compra acumulando pontos, seja transformando o saldo de pontos em algo que seja uma necessidade do dia a dia. Neste momento, as necessidades estão dentro de casa", finaliza o executivo.

