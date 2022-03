Petal Maps дебютирует на MWC 2022, демонстрируя полносценарную экосистему с картографическими службами в качестве основного элемента

Инновационные технологии и многотерминальное взаимодействие обеспечивают непревзойденные навигационные функционалы

Функция управления движением по полосам в рамках системы Petal Maps помогает водителям точно оценивать изменения маршрута при столкновении со сложными дорожными условиями, а также обеспечивает своевременные напоминания о необходимости перестроения между полосами движения во избежание пропуска съезда или поворота. Petal Maps также предоставляет автономную картографическую функцию, позволяющую водителям осуществлять поиск и навигацию без подключения к Интернету, что обеспечивает бесперебойную навигацию в любое время с использованием предварительно загруженных картографических данных.

Кроме того, функционал многотерминального и многоэкранного взаимодействия, в частности навигация с координацией по часам, обеспечивает возможность навигации к цели поездки простым поднятием кисти; смартфон P50 Pocket — на главном экране отображается навигация, а экран в крышке обеспечивает быстрый доступ к уведомлениям. Эта по-настоящему оригинальная функция стала центром притяжения на MWC 2022.

Естественный цвет и 3D-архитектура отображают реальную обстановку

Превосходные результаты визуального представления, обеспечиваемые платформой Petal Maps, достигаются за счет внедрения оригинальной концепции цветового кольца в системе Practical Color Coordinate System (PCCS), обеспечивающей реалистичное и живое возрождение природного мира с одновременным повышением резкости и усилением детализации улиц и зданий для создания более захватывающих впечатлений пользователя. Petal Maps привлекает внимание цветовым контрастом между различными регионами и маршрутами, отличает города от пригородов и визуально демонстрирует разницу высот между соседними дорогами. Благодаря ведущему интерактивному контенту своего пользовательского интерфейса Petal Maps получила премию German Red Dot Design Award за 2021 год.

3D-функционал платформы Petal Maps применялся к восьми главным достопримечательностям Барселоны, включая Fira de Barcelona Gran Via, Basilica of the Sagrada Familia, Casa Milà, стадион Camp Nou и Plaça de Catalunya, с целью обеспечить впечатляющий уровень детализации при просмотре этих знаменитых мест.

В качестве примера можно привести детализацию Fira de Barcelona Gran Via, которую можно увидеть в 3D-презентации Petal Maps. Кроме того, автомагистрали и переходно-скоростные полосы в ведущих странах поддерживают трехмерное отображение дорог.

Партнерами Petal Maps являются многие поставщики сервисов для жизни, обеспечивающих доступ к многочисленным услугам в непосредственной близости, включая вызов такси, бронирование гостиниц и заказ продуктов питания, а также предоставление информации о местных развлекательных заведениях и интересных местах, которые удовлетворяют потребности пользователей, а также предоставляют партнерам новые источники трафика наряду с возможностями развития. В этой версии Petal Maps впервые представлены путеводители, содержащие исчерпывающую и подробную информацию об отелях, ресторанах, музеях и других достопримечательностях Барселоны.

Открытость возможностей и сотрудничество с партнерами формируют картографическую экосистему

В платформу Petal Maps также интегрированы ее собственные возможности картографирования и позиционирования, обеспечивающие разнообразные универсальные сервисы картографирования для расширения возможностей разработчиков и партнеров. В настоящее время платформа Petal Maps оснащается 22 сервисными возможностями, включая позиционирование в помещениях, редактирование высот и карт для разработчиков и операторов в секторах такси, торговли едой навынос, логистики, электронной коммерции, гостиниц, ресторанов и социального взаимодействия, что помогает партнерам значительно сокращать затраты на развитие и эффективно осуществлять цифровую трансформацию.

С момента своего запуска в 2020 году приложение Petal Maps демонстрирует быстрый рост, занимая значительное место более чем в 160 странах и регионах и имея около 20 миллионов ежемесячных активных пользователей по всему миру. Petal Maps планирует и далее расширять возможности платформы, выявлять и интегрировать новейшие технологии, а также сотрудничать с лидерами в области навигационных технологий в целях дальнейшего совершенствования картографической экосистемы и повышения качества обслуживания пользователей.

