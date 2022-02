Petal Search rehausse l'expérience du MWC 2022 grâce à une foule de fonctionnalités et de promotions

Des réductions attrayantes

Grâce au moteur de recherche et à ses diverses options, il sera plus facile que jamais pour ceux qui prévoient voyager pour se rendre à la conférence de profiter de leur séjour. En effet, Petal Search permet aux utilisateurs d'organiser des vacances et de réserver des appartements, des propriétés de vacances, des hôtels et des vols, tout en comparant les prix proposés sur différentes plateformes. Couvrant plus de 20 secteurs verticaux et disponible dans plus de 170 pays et régions, le moteur de recherche offre une expérience de recherche enrichie aux utilisateurs du monde entier.

Avant l'ouverture du salon, les utilisateurs pourront profiter de réductions exclusives qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de manquer, proposées par Petal Search de Huawei et plusieurs partenaires.

En collaboration avec Groupon and Tiqets, Petal Search offre des coupons attrayants aux voyageurs pour qu'ils puissent profiter de réductions exclusives pendant leur séjour à Barcelone. Les utilisateurs pourront ainsi jouir d'une remise de 20 % sur Groupon (en utilisant le code PETALMWC2022) et de 8 % sur Tiqets (en utilisant le code PETAL8OFF).

Ces coupons peuvent être utilisés sur les sites respectifs et sont valables pour les achats en ligne effectués du 25 février au 6 mars (uniquement à Barcelone). Grâce à eux, les visiteurs du MWC 2022 auront la possibilité de faire des économies et de profiter de divers avantages lorsqu'ils utilisent Petal Search.

Des lunettes de réalité augmentée alimentées par Petal Search feront leurs débuts au MWC 2022

Le stand de Petal Search au MWC 2022, qui se situera au niveau de Fira Gran Via, dans le Hall 1, proposera aux visiteurs une expérience interactive de lunettes de réalité augmentée alimentée par le moteur de recherche.

Lancées en collaboration avec Huawei 2012 Poisson Labs, les lunettes de réalité augmentée disposent d'une capacité impressionnante d'identification en temps réel des attractions, des animaux, des plantes et des produits, présentant également des articles encyclopédiques ainsi que du contenu similaire relatifs à chaque élément identifié.

Plus encore, les capacités de reconnaissance et de traduction de texte de Petal Search sont capables de traduire les images en temps réel, ce qui aidera grandement les touristes à surmonter les barrières linguistiques.

Par exemple, cette caractéristique peut s'avérer particulièrement utile pour ceux qui voudraient explorer les monuments historiques de Barcelone, comme la Sagrada Familia. Grâce à leurs capacités de recherche multimodale, les lunettes de réalité augmentée seraient en mesure d'identifier le site d'intérêt et de présenter des informations encyclopédiques dans la langue de choix de l'utilisateur.

Le stand de Petal Search au MWC invitera les utilisateurs à découvrir par eux-mêmes les puissantes capacités de recherche en réalité augmentée. Ceux-ci auront la chance d'essayer les lunettes et d'utiliser des commandes visuelles et vocales pour explorer des fonctions intéressantes telles que la reconnaissance, la recherche de contenu et la traduction en temps réel.

Découvrir la ville et de nouveaux sites avec Petal Search

Les visiteurs du MWC qui ne résident pas à Barcelone devront à tout prix profiter de leur séjour pour explorer cette magnifique ville, et Petal Search sera leur compagnon idéal.

Dans la barre du bas de l'application Petal Search, les utilisateurs ont accès à l'onglet Near, qui permet de trouver des lieux d'intérêt à proximité, y compris des hôtels, des restaurants et des endroits à visiter. Grâce à cette fonctionnalité pratique et la possibilité de réserver un hôtel ou de trouver un restaurant à l'aide d'une simple pression, les visiteurs qui voyagent pour assister à l'événement auront ce qu'il faut profiter de leur séjour.

Petal Search fera aussi le plaisir des voyageurs qui cherchent à faire des achats en ligne pour passer le temps : le moteur de recherche permet aux utilisateurs de rechercher, en tous lieux et à tout moment, des produits, les lieux où ils peuvent les acheter et leur prix de vente. Petal Search aide les utilisateurs à trouver les offres les plus abordables en les reliant aux listes de produits de divers sites de commerce électronique, leur permettant ainsi de trouver les articles qu'ils recherchent, que ce soit des produits essentiels à leur séjour à Barcelone ou les nouveautés qu'ils attendent avec impatience.

Pour profiter de ces réductions et d'une expérience de recherche qui offre tout ce dont les utilisateurs ont besoin, téléchargez Petal Search sur AppGallery ou sur l'App Store, ou accédez au moteur de recherche sur le site Web : https://petalsearch.com/ .

Nous sommes prêts pour le MWC 2022 et espérons que vous l'êtes aussi. Utilisez Petal Search pour rehausser votre expérience au MWC. Nous avons hâte de vous voir à Barcelone !

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1752324/Petal_Search_brings_exclusive_coupons_MWC_2022.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1752325/AR_glasses_identification_experiences.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei