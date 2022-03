Petal Search traz novos lançamentos no MWC 2022 para desenvolvedores e consumidores

Trabalhando com parceiros em todo o mundo, o Petal Search inova para levar a busca a um novo patamar com a apresentação da busca de RA no MWC 2022 por meio dos óculos de RA, apresentando o florescente ecossistema do mecanismo de busca e o progresso feito juntamente com seus parceiros.

Uma experiência imersiva de óculos de RA recebe você no estande do Petal Search

Os óculos de RA, apresentados no MWC, combinam os recursos do Petal Search com tecnologia de IA de ponta para identificar vários cenários, permitindo que os usuários identifiquem rapidamente monumentos diante deles (por exemplo, a famosa Sagrada Família, em Barcelona) e muito mais por meio de comandos de voz, oferecendo um mundo de conhecimento enciclopédico uma vez que você os coloca.

O Petal Search lançou a versão Petal Vision AR, que se concentra em busca multimodal. Esta versão permite a identificação em tempo real de atrações, animais, plantas e commodities, além de exibir enciclopédias e conteúdos semelhantes para cada resultado de identificação. Os recursos de reconhecimento de texto e tradução do Petal Search também suportam a tradução de imagem em tempo real para resolver problemas de idioma – um recurso especialmente útil para os viajantes.

No estande do Petal Search, os participantes puderam testemunhar os recursos do AR Search em primeira mão e realizar operações interessantes com óculos de RA para experimentar funções como reconhecimento, busca de conteúdo e tradução em tempo real.

O ecossistema do Petal Search continua a crescer

O crescente ecossistema do Petal Search, impulsionado pelo rápido desenvolvimento e colaboração com vários parceiros, fez progressos muito à frente para encantar os usuários com a experiência de "uma busca para tudo". Com suas atualizações mais recentes, o Petal Search tem como objetivo construir um ecossistema de todas as categorias, permitindo que seus usuários realizem apenas uma busca para encontrar tudo o que precisam. Atualmente, o Petal Search abrange mais de 20 domínios verticais, incluindo notícias, aplicativos, compras, viagens, serviços locais, pan-entretenimento e muito mais.

A trajetória de crescimento do mecanismo de busca tem sido impressionante e não mostra sinais de desaceleração. O Petal Search também tem a impressionante conquista de estar entre os cinco principais mecanismos de busca móvel em mais de 25 países.

As três plataformas especializadas do ecossistema, Petal Merchant Center, Petal Travel Center e Business Connect oferecem às empresas os serviços que necessitam, permitindo que os comerciantes listem suas ofertas para os consumidores, seja localização de restaurantes e horários de funcionamento, produtos on-line para compras de comércio eletrônico, ou as ofertas mais recentes de hotéis e voos para aumentar a visibilidade por meio da busca, além de proporcionar praticidade aos consumidores para acesso mais fácil.

Recentemente, a Omio, a plataforma líder mundial de transporte multimodal, fez uma parceria estratégica com a Huawei para integrar a API do Omio Search à Petal Search e Petal Maps, permitindo o acesso ao portfólio de mais de mil provedores da Omio, o que significa que os usuários da Huawei podem facilmente descobrir e comparar opções de transporte multimodal - trem, ônibus, avião e balsa - com praticidade, pelo Petal Search e Petal Maps.

Petal Search estabelece parcerias significativas para a inovação contínua

O Petal Search agrega informações de 20 verticais e trabalha com mais de 3 mil parceiros de negócios de vários setores para coordenar uma experiência de busca com conteúdo e serviços de qualidade, com parceria com provedores de serviço líderes como AliExpress, trivago e Omio.

O modelo de cooperação de negócios do Petal Search foi desenvolvido para gerar valor para seus parceiros. O processo de operações conjuntas da Huawei é uma forma extremamente eficaz para os parceiros aumentarem rapidamente a exposição de seus produtos e incrementar a receita. Sua estratégia ALL-IN utiliza um portfólio completo dos recursos de marketing da Huawei para oferecer a seus parceiros soluções personalizadas. Por exemplo, com um profundo conhecimento de vários mercados locais, a equipe do Petal Search realiza operações conjuntas de ponta a ponta com seus parceiros direcionadas a eventos populares em todo o mundo, ajudando-os a maximizar o tráfego de alta qualidade e alcançar o crescimento dos negócios com várias atividades de marketing direcionadas.

De acordo com o processo de operações conjuntas, o Petal Search oferece publicidade abrangente, recursos operacionais e de desenvolvimento, bem como modelos de negócios flexíveis com vendas de slots de operação oferecidas pelo país e pela categoria no modo de pacote.

Centenas de parceiros já observaram os benefícios de colaborar com o Petal Search, vivenciando grandes aumentos de vendas como resultado das campanhas sazonais exclusivas do Petal Search, com forte apoio das equipes de operações locais da Huawei.

A campanha de Black Friday do Petal Search na UE englobando dez países, com mais de 50 parceiros a bordo, viu o valor bruto de merchandising de seus parceiros (monitorado em uma média de 7 dias) aumentar em 500% em comparação com o anterior à campanha, uma melhoria notável. (Fonte dos dados - Petal Search)

Além disso, à medida que a procura por viagens é restabelecida, o Petal Search também está trabalhando para promover seus parceiros no setor com campanhas exclusivas e muito mais. A campanha de viagem foi lançada com seus principais parceiros, incluindo o trivago. As ofertas em destaque de marcas globais participantes, desviando o tráfego para os sites dos parceiros do Petal Search que tiveram um crescimento impressionante na receita, são uma prova de como o Petal Search ajuda as empresas a prosperar.

Com uma variedade de novos avanços nas lojas e apresentados no MWC 2022, prepare-se para ver os recursos aprimorados do Petal Search em plena expansão este ano!

Aqui está o link direto para baixar o Petal Search.

https://search-app-dra.dbankcdn.com/app/PetalSearch/PetalSearch-MWC.apk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759593/End_to_End_Business_Corporation_Model_Petal_Search.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759594/Petal_Search_Mobile_Version.jpg

FONTE Petal Search, Huawei

SOURCE Petal Search, Huawei