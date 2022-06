Petale Group présente les membres de son Conseil Stratégique composé d'éminents économistes et de leaders économiques

Pr. Christian de Boissieu, Professeur Émérite d'Economie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des Économistes, ancien président du Conseil d'Analyse Économique auprès du Premier Ministre et régulateur à l'Autorité des Marchés Financiers Français et ancien conseiller de la Banque Mondiale et de la Commission Européenne. Il apporte, entre autres, une vision éclairée sur les «tokenomics», les modèles monétaires, les modèles de financement, ainsi que les aspects de conformité.

Dr. Pascal Lorot, Docteur en Économie, président-fondateur de l'Institut Choiseul et inventeur du concept de Géo-économie, apporte son expertise stratégique, diplomatique et géopolitique. Son brillant parcours autant institutionnel que dans le secteur privé, son réseau unique des jeunes décideurs économiques internationaux et ses lauréats de l'institut Choiseul récompensés pour leurs innovations et influences, constituent autant d'atouts majeurs pour accélérer l'expansion internationale de Petale.

Angélique Gérard, diplômée de l'INSEAD, est conseillère spéciale de Xavier Niel, président du Groupe ILIAD dont elle a été pendant 22 ans directrice de la relation abonnés Free, et présidente de 8 filiales, membre du comité exécutif d'Iliad, dont elle est dirigeante-fondatrice. Elle est remarquée par l'Institut Choiseul qui lui décerne la première place du palmarès « 100 leaders de l'économie française de moins de 40 ans » en 2015, succédant ainsi à Emmanuel Macron à la tête du classement. En 2020, elle est classée parmi les 40 Françaises les plus inspirantes par Forbes.

Gwenaelle Avice-Huet, agréée de physique, normalienne, corps des ponts et chaussées, est membre du Comité exécutif de Schneider Electric, Directrice générale de la Stratégie et du Développement Durable. Elle est aussi membre du conseil d'administration d'Air France KLM. Gwenaelle a passé au préalable plus de 10 ans chez Engie dont elle fut membre du comité exécutif en charge des énergies renouvelables monde et Directrice générale Amérique du nord. Gwenaelle apporte ses compétences d'ingénieure, en matière de digital et sa connaissance du marché américain.

Florence Tondu-Mélique, est présidente-directrice générale de Zurich France et membre de l'équipe dirigeante du Groupe. Diplômée de HEC Paris et de la Harvard Business School, elle démarre sa carrière chez McKinsey & Company avant de rejoindre AXA Investment Managers puis Hiscox, au cœur du marché mondial de l'assurance du Lloyd's de Londres, où elle occupe différents rôles exécutifs dont la direction générale opérationnelle de l'Europe. Elle est administratrice de sociétés cotées et à capitaux privés en France et au Royaume-Uni. Florence apporte ses compétences en stratégie, gestion des risques, gouvernance, et sa connaissance du secteur des services financiers.

Kevin Polizzi, est président de Unitel Group et fondateur de Jaguar Networks un des leaders en France de l'hébergement sécurisé de données disposant d'agréments bancaire PCI-DSS, de la fourniture de solutions télécoms et des services intelligents. Kevin apporte ses compétences en transformation digitale, cybersécurité et gouvernance des données.

Les membres du conseil stratégique apportent tous leurs expériences et visions dans différents domaines de développement afin de couvrir avec efficience la forte demande de responsabilité pour les entreprises à missions et impact et les nouveaux usages des clients.

«Avec ce conseil stratégique, nous consolidons notre gouvernance afin d'accélérer notre développement dans ce nouveau marché en plein essor de la tokénisation des actifs. Ainsi, nous continuerons à créer de nouvelles expériences de paiement, d'investissement et de gestion d'actifs à destination de nos clients.», Babacar N. Seck, Président fondateur de Petale Group.

Petale poursuit le déploiement de ses technologies, l'automatisation des processus d'investissement, et de gestion de patrimoine. Sa proposition de valeur répond à un marché très ouvert initié aux nouveaux types d'actifs digitaux. Le groupe s'apprête à lancer très prochainement l'ouverture de ses services financiers via son application mobile accessible au plus grand nombre d'investisseurs qualifiés.

https://www.petale.com

https://www.linkedin.com/company/petalegroup

https://twitter.com/PetaleGroup

Contact Presse: [email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1849207/Christian_de_Boissieu.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1849206/Petale_Group_Strategic_board.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1769477/Petale_Group_Logo.jpg

SOURCE Petale Group