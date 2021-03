Peter Baljet est nommé directeur de la technologie chez Stonebranch

Dirigeant chevronné en technologie, il apporte une solide expérience en matière de leadership pour aider les organisations à planifier et à mettre en œuvre des stratégies de transformation du cloud.

ALPHARETTA, Ga., 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- Stonebranch , un important fournisseur de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, est heureux d'annoncer l'arrivée de Peter Baljet en tant que directeur de la technologie de l'entreprise. M. Baljet fait partie de l'équipe de direction de Stonebranch et dirige la gestion, le développement et l'expansion des produits logiciels et des plateformes de l'entreprise.

M. Baljet possède plus de 25 ans d'expérience dans des postes de direction du secteur technologique, plus particulièrement dans le domaine des solutions et services logiciels d'entreprise. Il a occupé des postes de direction dans le développement de produits, la stratégie technologique, la gestion de produits, les opérations et les services de conseil.

Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Peter au sein de l'équipe de direction de Stonebranch. L'étendue et la profondeur de l'expérience de Peter, en particulier son travail de visionnaire dans le développement de produits pour le cloud, seront particulièrement précieuses pour nos nombreux clients qui transforment leurs environnements informatiques pour y inclure davantage d'applications et d'infrastructures cloud. »

Peter Baljet a commenté : « C'est une période passionnante pour rejoindre l'équipe de Stonebranch. La croissance est forte , nous avons une excellente base de clients et nos produits sont différenciés et hautement compétitifs. J'ai hâte de mettre à profit mon expérience dans le développement de produits basés sur le cloud pour travailler avec les clients de Stonebranch. À mesure que les organisations passent dans des environnements informatiques hybrides qui relient les applications et l'infrastructure sur site et dans le cloud, Stonebranch est particulièrement bien placé pour les aider dans cette démarche. Notre expérience de l'automatisation et de l'orchestration des systèmes informatiques existants sur site, combinée à nos capacités de pointe en matière de cloud, permettra à nos clients de bénéficier de niveaux jamais vus de transparence et de contrôle dans les environnements d'entreprise sur site, hybrides cloud et multicloud. »

Avant de travailler chez Stonebranch, M. Baljet a été vice-président de l'architecture, de l'ingénierie et des opérations chez Deloitte Consulting. M. Baljet a créé et développé l'organisation mondiale pour l'innovation du cloud chez Deloitte, où il a dirigé le développement et l'exploitation de produits basés sur les technologies du cloud, notamment les services SaaS, PaaS et IaaS.

M. Baljet a également occupé le poste de vice-président de développement de produits pour SAP Labs LLC, où il a dirigé l'ingénierie et les opérations mondiales des produits phares de fabrication d'entreprises de SAP. Avant SAP, M. Baljet a occupé des postes de direction de technologie et des opérations chez Visiprise, où il était responsable de la stratégie technologique et produit, de la croissance et de la gestion des équipes de développement de produits distribués, ainsi que des opérations de conseil et de soutien à la clientèle.

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques qui transforment les environnements informatiques commerciaux en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée et en temps réel des services de l'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer sans heurt les charges de travail et les données dans les écosystèmes et les silos technologiques. Basée à Atlanta, en Géorgie, et disposant de points de contact et de support sur tout le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde.

