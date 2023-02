Petrobras assina acordo multimilionário de cinco anos para implementação da tecnologia Bluware em larga escala

HOUSTON, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Bluware Corp. tem o prazer de anunciar que a Petrobras assinou um acordo multimilionário de cinco anos para uma implementação em larga escala da tecnologia de compressão de dados Bluware VDS™, do streaming de dados FAST™ e das soluções de aprendizagem profunda para interpretação sísmica InteractivAI™.

A Petrobras escolhe a tecnologia Bluware para facilitar sua jornada à nuvem, acelerar os fluxos de trabalho e extrair mais informações de seus dados abaixo da superfície em um curto período de tempo.

A Bluware FAST oferece streaming de dados de grandes volumes sísmicos usando o Bluware VDS da nuvem ou local para qualquer usuário, em qualquer lugar e a qualquer momento. O InteractivAI™, uma ferramenta de interpretação sísmica aumentada por IA, ajuda os geocientistas a apresentar resultados mais precisos e detalhados em tempo real.

A Bluware é representada no Brasil pela IesBrazil Technology e pela Innovation, que já atende à Petrobras localmente nos últimos 20 anos com tecnologias de ponta.

"Nós temos o prazer de fazer parte dos objetivos de transformação digital de longo prazo da Petrobras, oferecendo tecnologia que melhora a precisão da interpretação em todos os fluxos de trabalho abaixo da superfície. É um orgulho fazer parceria com a Petrobras em sua jornada à nuvem da plataforma de dados OSDU™, que é uma forte prova de nosso pessoal e tecnologia", disse Dan Piette, diretor executivo da Bluware.

Sobre a Bluware Corp.

A Bluware permite que empresas de petróleo e gás resolvam os objetivos mais desafiadores dos sistemas petrolíferos. As empresas de exploração e produção usam a Bluware para atingir fluxos de trabalho anteriormente impensáveis com o uso de computação em nuvem e aprendizagem profunda para aplicações e fluxos de trabalho de dados abaixo da superfície. Para mais informações, acesse https://www.bluware.com/.

Sobre a IesBrazil

A IesBrazil é membro ativo do Fórum OSDU™, dedicado a tecnologias inovadoras e comprovadas no mercado para a indústria de Petróleo e Gás, com uma experiência herdada de seu fundador desde 1980 e um histórico de tecnologias inovadoras lançadas no Brasil por décadas. Saiba mais em https://www.iesbrazil.com.br/.

CONTATO:

Alexandra Maxwell

[email protected]

FONTE Bluware Corp.

SOURCE Bluware Corp.