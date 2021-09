Petrolube Oil participe au « Omnipreneurship Award 2021 » pour promouvoir la durabilité environnementale

Petrolube appliquera la technologie gagnante à son processus de re-raffinage de pointe afin de recycler l'huile usagée pour l'utiliser dans d'autres domaines. Le résultat sera un produit plus respectueux de l'environnement et plus rentable. Le prix est également conforme aux objectifs de développement durable de Saudi Vision 2030 et aux valeurs de pérennité propres à Petrolube.

Le concours sera ouvert aux candidatures à partir du 09 septembre 2021 et se terminera le 30 novembre 2021. Cinq finalistes seront annoncés en février 2022 et recevront chacun $20 000 dollars. En fin de compte, un gagnant recevra $1 million de dollars et signera un accord avec Petrolube pour développer davantage la solution proposée.

À cette occasion, le PDG de Petrolube, Sajid Saeed, a déclaré : « Ce prix vise à optimiser pleinement la capacité de l'huile à être recyclé et réutilisé. Le re-raffinage de l'huile est respectueux de l'environnement. Il vise également à trouver une utilisation optimale pour les 540 000 tonnes métriques d'huile de cuisson utilisées chaque année en Arabie saoudite. »

« Petrolube a la réputation inégalée de proposer des produits et services de la plus haute qualité dans le secteur et nous sommes donc très désireux, avec nos partenaires, de rechercher des technologies innovantes dans la réutilisation de l'huile. Cet enjeu reflète également notre engagement envers les objectifs de développement durable du programme de transformation nationale, en phase avec Saudi Vision 2030 », a-t-il ajouté.

Petrolube Oil produit plus de 250 lubrifiants différents et exporte vers 35 pays du CCG, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie.

L'année dernière, la Tanmiah Food Company (TFC) s'est qualifiée pour le challenge 2020, en suivant le même processus de présentation que pour l'Omnipreneurship Awards. TFC est une entreprise avicole saoudienne cotée en bourse qui a recherché des solutions auprès de la communauté internationale pour trouver des moyens durables de créer de la valeur à partir des déchets générés dans ses exploitations. Le concours a débouché sur une approche réussie de la gestion des déchets, avec l'introduction de nouvelles applications technologiques.

Informations générales : https://www.omnipreneurshipawards.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1611888/Petrolube_Omnipreneurship_Award_2021.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1611878/Omnipreneurship_Awards_2021_Logo.jpg

SOURCE Petrolube