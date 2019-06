PETRONAS apresenta uma nova linha em sua marca PETRONAS Syntium com Tecnologia °CoolTech™

Com as últimas tecnologias, incluindo o API SN+, a linha Premium Ultimate Series inclui novos produtos, tais como: PETRONAS Syntium 7000 0W-16 e o PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W20, ambos com tecnologia °CoolTech™. Sendo o segundo produto, o primeiro lubrificante da PLI criado também para motores híbridos, marcando a entrada da empresa nesse setor de rápida expansão.

Além dos avanços na linha, também houve evolução nos produtos PETRONAS Syntium 3000, PETRONAS Syntium 800 SE, PETRONAS Syntium 500 e 300, para proporcionar máxima performance do motor e diminuir as emissões dos veículos.

"Como as OEMs em todo o mundo vêm se transformando para tornar os meios de transporte menos poluentes, nós, da PETRONAS Lubricants International, estamos comprometidos em ajudar nossos clientes a atenderem as demandas de diminuição nas emissões de CO 2 através dos benefícios aperfeiçoados da linha PETRONAS Syntium com tecnologia °CoolTech™", disse Luiz Sabatino, Diretor Geral Cone Leste (Américas).

Formulada para atender as condições mais modernas de direção, a linha PETRONAS Syntium com tecnologia °CoolTech™ é desenvolvida com cadeias de moléculas extremamente fortes que protegem o motor dos danos causados pelo aquecimento excessivo, otimizando a eficiência no consumo de combustível e permitindo que motores e motoristas fiquem frios, mesmo sob pressão.

"Como as pessoas, os motores expostos a situações de alto estresse precisam ficar na temperatura ideal para garantir a melhor performance. A tecnologia dos lubrificantes PETRONAS é desenvolvida para realizar seu papel sob pressão, como comprovado pelo incrível sucesso da equipe Mercedes-AMG PETRONAS no Campeonato Mundial de Construtores e pilotos da Fórmula 1 nos últimos cinco anos. Estamos satisfeitos por levar aos nossos consumidores os fluidos e lubrificantes criados com nossa tecnologia campeã, um dos diferenciais que nos separa de outros players da indústria", segundo Luiz Sabatino.

"É com orgulho que apresentamos uma nova linha da marca PETRONAS Syntium com tecnologia °CoolTech™, O lançamento desse lubrificante, também indicado para motores híbridos, marca nossa entrada nesse mercado, mostrando a força de nossa tecnologia e do nosso comprometimento com a criação de fluidos e lubrificantes que ajudam a reduzir as emissões de CO 2 e protegem o meio ambiente", disse Sabatino.

Depois de um 2018 bem-sucedido, em que a PLI se comprometeu a dedicar 75% de seus investimentos em pesquisa e tecnologia em projetos para reduzir as emissões de CO 2 e proteção ao meio ambiente a empresa está buscando mais oportunidades para aplicar essa tecnologia com seus parceiros.

A nova linha também é apoiada por uma campanha de comunicação, que inclui situações do dia-a-dia de pessoas superando situações de alta pressão.

A nova linha de lubrificantes PETRONAS Syntium 7000 estará disponível globalmente a partir do segundo trimestre de 2019.

FONTE PETRONAS Lubricants International (PLI)

