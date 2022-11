Pew félicite la Commission des pêches pour son « tournant majeur » en faveur d'une gestion durable du thon rouge de l'Atlantique

La politique modernisée assurera une durabilité à long terme

VALE DO LOBO, Portugal, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- The Pew Charitable Trusts a félicité aujourd'hui la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) pour avoir adopté un plan modernisé de gestion des pêches pour le thon rouge de l'Atlantique, l'un des poissons les plus précieux au monde.

La CICTA - une organisation régionale de gestion des pêches et responsable de la gouvernance du thon rouge de l'Atlantique, des thons tropicaux et d'autres espèces de haute mer dans l'Atlantique - a adopté une procédure de gestion qui utilisera des données scientifiques pour informer les gestionnaires de la quantité de thon rouge pouvant être capturée chaque année et qui permettra à la CICTA de passer de décisions réactives basées sur des besoins à court terme à des règles proactives conçues pour garantir une pêche durable à long terme.

En adoptant cette procédure de gestion, également connue sous le nom de stratégie de pêche, la CICTA délaisse les négociations annuelles, et souvent politisées, sur les quotas de capture qui ont contribué à des années de régression et de surpêche du thon rouge de l'Atlantique. De manière significative, la procédure de gestion permettra à la population de l'Atlantique Ouest de l'espèce d'atteindre un niveau sain et de consolider la récente reconstitution de la population de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, autrefois fortement décimée.

Grantly Galland, chargé de mission du projet de pêche internationale de Pew, a déclaré :

« Après près d'une décennie de négociations à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, l'adoption aujourd'hui d'une procédure de gestion pour le thon rouge de l'Atlantique est un moment décisif dans la gestion des stocks de poissons.

« Le thon rouge de l'Atlantique, dont la pêche commerciale représente plus d'un milliard de dollars par an, était autrefois l'exemple typique de la surpêche. Pendant des années, la CICTA et ses 52 gouvernements membres ont fréquemment adopté des quotas bien supérieurs aux limites recommandées par les scientifiques. Mais grâce au leadership du Canada, de l'Union européenne, du Japon et des États-Unis, qui ont tous soutenu les efforts visant à restructurer la gestion du thon rouge de l'Atlantique, la CICTA s'est engagée à adopter une vision à long terme et durable de la pêche.

« Aujourd'hui, malgré des progrès significatifs enregistrés au niveau mondial - représentés par les procédures de gestion adoptées au début de cette année dans l'océan Indien et aujourd'hui dans l'Atlantique - l'océan Pacifique reste la dernière région du monde à ne disposer d'aucune procédure de gestion régissant les navires de pêche qui ciblent un stock géré à l'échelle internationale.

« Cela pourrait changer à l'occasion de la réunion de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC), qui se tiendra du 27 novembre au 3 décembre à Da Nang, au Viêt Nam. Lors de cette réunion, les membres de la WCPFC devraient adopter et mettre en œuvre immédiatement une procédure de gestion pour le thon listao du Pacifique, qui représente 35 % du total des captures commerciales de thon dans le monde et constitue une source de nourriture, de moyens de subsistance et de recettes publiques d'une importance capitale.

« L'adoption par la WCPFC d'une telle politique pour le listao dans l'océan Pacifique perpétuerait un changement de paradigme dans la manière dont les pays du monde entier régissent la pêche - et constituerait un tournant vers une gestion durable dans l'ensemble des pêches au thon dans le monde. »

Le Pew Charitable Trusts est motivé par le pouvoir de la connaissance pour résoudre les problèmes les plus difficiles d'aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pewtrusts.org.

