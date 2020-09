Pew financia seis equipes para realizar pesquisas biomédicas de vanguarda

FILADÉLFIA, 15 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A The Pew Charitable Trusts anunciou hoje as seis duplas de pesquisadores que irão compor sua classe de pesquisadores do Fundo de Inovação de 2020.

Os pesquisadores – alunos de programas biomédicos da Pew nos Estados Unidos e América Latina – farão parceria na pesquisa interdisciplinar para examinar algumas das questões mais complexas da biologia e das doenças humanas. As equipes irão combinar suas expertises, variando da virologia à neurociência e da biofísica à biologia computacional, em seus esforços para promover pesquisas inovadoras e melhorar a saúde humana.

"Ao formar parcerias de pesquisa que ligam diversas disciplinas científicas, os colaboradores do Fundo de Inovação de 2020 irão trabalhar para descobrir soluções únicas para alguns dos problemas mais difíceis da biomedicina", disse a vice-presidente de pesquisa e ciência da The Pew Charitable Trusts, Molly Irwin. "Apoiamos com orgulho esses pesquisadores que estão fazendo parcerias para descobrir novas terapias e fazer descobertas de vanguarda".

Por 35 anos, a Pew encorajou a colaboração entre sua comunidade de cientistas biomédicos talentosos, culminando no lançamento do Fundo de Inovação em 2017. Os critérios de concessão do fundo foram desenvolvidos para promover relacionamentos de trabalho entre alunos do programa biomédico da Pew e para motivar os pesquisadores a se focar em propostas que combinam suas áreas de expertise. Todos os alunos do programa que têm cargos de professor adjunto ou superiores são qualificados para requerer a concessão, que é apoiada pelo Fundo Kathryn W. Davis Peace by Pieces.

As equipes do Fundo de Inovação e os projetos de pesquisa deste ano são:

Marco Contreras, Ph.D., pesquisador da Pew Latino-americana de 2013; Universidade do Chile, em Santiago

José Luis Valdés, Ph.D., pesquisador da Pew Latino-americana de 2006; Universidade do Chile, em Santiago

Contreras e Valdés irão explorar os mecanismos neurológicos por trás da psicopatia, um distúrbio da personalidade que se caracteriza pelo comportamento antissocial e falta de empatia.

Frank Alber, Ph.D., acadêmico biomédico da Pew de 2009; Universidade da Califórnia, em Los Angeles

Z. Hong Zhou, Ph.D., acadêmico biomédico da Pew de 1999; Universidade da Califórnia, em Los Angeles

Alber e Zhou irão mapear a localização de identidades desconhecidas e estruturas de complexos de proteínas em Plasmodium falciparum, o parasito que causa a malária.

Roberto Zoncu, Ph.D., acadêmico da Pew-Stewart de 2014; Universidade da Califórnia, em Berkeley

Shingo Kajimura, Ph.D., acadêmico biomédico da Pew de 2013; Centro Médico Beth Israel Deaconess

Zoncu e Kajimura irão explorar as bases moleculares da comunicação interorganelas e manutenção da energia em tecidos adiposos.

Polina V. Lishko, Ph.D., acadêmica biomédica da Pew de 2015; Universidade da Califórnia, em Berkeley, e Instituto Buck para Pesquisa do Envelhecimento

Ke Xu, Ph.D., acadêmico biomédico da Pew de 2015; Universidade da Califórnia, em Berkeley

Lishko e Xu irão pesquisar o papel dos hormônios esteroides na descoberta das diferenças de gênero subjacentes na doença de Alzheimer.

Ekaterina Heldwein, Ph.D., acadêmica biomédica da Pew de 2007; Escola de Medicina da Universidade Tufts

Daniela Nicastro, Ph.D., acadêmica biomédica da Pew de 2007; Centro Médico Southwestern da Universidade do Texas

Heldwein e Nicastro irão pesquisar o agrupamento e tráfego de herpesvírus em células hospedeiras.

Mark Andermann, Ph.D., acadêmico biomédico da Pew de 2013; Centro Médico Beth Israel Deaconess

Viviana Gradinaru, Ph.D., acadêmica biomédica da Pew de 2013; Instituto de Tecnologia da Califórnia

Andermann e Gradinaru irão pesquisar como o córtex insular do cérebro percebe os sinais corporais de órgãos internos.

A The Pew Charitable Trusts é acionada pelo poder do conhecimento para resolver os problemas mais difíceis de hoje. Saiba mais em pewtrusts.org.

