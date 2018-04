PEX Network : l'ère de la maturation de l'Automatisation Intelligente dans les services financiers est à nos portes

L'équipe Intelligent Automation Financial Services (IAFS) a enquêté, a interrogé plus de 100 experts internationaux des services financiers et a rédigé un rapport d'évaluation comparative. Celle-ci révèle qui est impacté et comment.

Les principaux constats du rapport sont les suivants :

77 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles utilisaient entre un et dix robots sur leur lieu de travail, contre 2 % qui en utilisent plus de 500,

43 % des personnes interrogées utilisent l'AI avec un centre de services financiers partagés,

13 % ont déclaré ne pas avoir commencé à utiliser l'AI, tandis que seulement 3 % disent être à un « stade avancé » du développement de l'AI,

70 % dépensent moins de 100 000 £ par an dans les technologies d'AI.

Quant à savoir qui l'Automatisation Intelligente (AI) est susceptible d'aider, celle-ci est ouverte à un large éventail d'industries qui cherchent à servir un nombre de clients encore plus grand qu'auparavant. Cependant, il est essentiel que les Services Financiers (SF) tirent profit au maximum des opportunités offertes par ces nouvelles tendances technologiques.

Brett King, PDG de Moven, a déclaré : « Le conseil remplacera bientôt la distribution. Dans le secteur bancaire, nous avons besoin de conseils en temps réel. La capacité des êtres humains à fournir des conseils est médiocre, et nous avons tendance à être incohérents et à souvent faire des erreurs. »

D'après l'enquête, les principaux défis pour la mise en œuvre de l'AI sont nombreux. Quatre défis principaux se présentent sous la forme de l'investissement, de la culture, de la gouvernance et du talent.

Gerard Verweij, responsable mondial des données et de l'analyse chez PwC, a déclaré : « Aucun secteur ni aucune entreprise n'est en quelque sorte à l'abri de l'impact de l'AI. »

Il semble qu'il ne soit plus qu'une question de temps avant que les entreprises ne commencent à effectuer énormément d'investissements dans l'AI, en particulier, les acteurs des services financiers. Ces derniers rejoignent la vague de l'AI et vont ouvrir la voie à la construction de l'avenir de l'industrie.

