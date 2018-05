PEZ leiloa Casal Real dos Sonhos, Harry e Meghan

TRAUN, Áustria, 2 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A fabricante austríaca de doces PEZ desenvolveu uma lembrança exclusiva para o casamento do ano. Os fãs do casal feliz e da marca de culto podem se juntar no leilão de um conjunto diferenciado de dispensadores, o único desse tipo no mundo: o Príncipe Harry e Meghan Markle serão leiloados no eBay for Charity na forma de dispensadores PEZ de 7 a 13 de maio. Os lucros serão todos para a Fundação Make-A-Wish®.

PEZ auctions royal dream couple, Harry and Meghan. PEZ auctions royal dream couple, Harry and Meghan.

"Make-A-Wish e PEZ são uma combinação perfeita", diz Gabriele Hofinger, diretora de marketing da PEZ. A missão da Make-A-Wish é realizar os desejos de crianças com doenças críticas para deixá-las felizes, criar ótimas lembranças e, assim, dar-lhes força para lidar com seus desafios. "Tanto a PEZ quanto a Make-A-Wish há gerações se dedicam a colocar sorrisos nos rostos das crianças. Estamos felizes em contribuir para que mais desejos se tornem realidade", acrescenta Hofinger. Ao mesmo tempo, ela também vê a campanha como um sinal de apreço pela grande comunidade de colecionadores da PEZ.

Uma vez antes, para o casamento do Príncipe William e Catherine Middleton em 2011, a PEZ leiloou um par exclusivo de dispensadores reais no eBay for Charity. O grande sucesso levou a PEZ a lançar uma campanha semelhante para o casamento do irmão Harry com Meghan Markle.

Na PEZ em Traun, Áustria, todos já esperam ansiosos por um leilão emocionante. Como convém à natureza britânica da ocasião, as apostas já estão sendo feitas na oferta mais alta. O resultado será conhecido no domingo 13 de maio, quando o leilão terminar.

Mais informações e fotos em http://www.pez.com/.

Informações para a mídia:

Daniela Groffner, MA

REICHLUNDPARTNER PR

daniela.groffner@reichlundpartner.com

+43-732-666-222-5112

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/683124/PEZ_International_Harry_and_Meghan.jpg

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/683125/PEZ_International_Harry_and_Meghan.jpg

FONTE PEZ International GmbH

SOURCE PEZ International GmbH

Related Links

http://www.pez.com