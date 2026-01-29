PGYTECH lance RetroVa sur Kickstarter, une expérience innovante inspirée des appareils photo pour la photographie mobile

NEW YORK, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- PGYTECH, une marque mondiale de photographie lifestyle, a annoncé le lancement officiel du RetroVa Vintage Imaging Kit sur Kickstarter aujourd'hui (29 janvier). Conçu pour élever la photographie sur iPhone au-delà des limites conventionnelles des smartphones, RetroVa représente la dernière étape de PGYTECH dans la fourniture de solutions d'imagerie mobile innovantes et de qualité professionnelle, et souligne davantage l'engagement de PGYTECH dans le développement systématique d'équipements liés à la photographie et son implication profonde dans le parcours créatif des créateurs.

PGYTEACH RetroVa Vintage Imaging Kit for iPhone

Campagne Kickstarter RetroVa :

https://www.kickstarter.com/projects/pgytech/pgytech-retrova-vintage-imaging-kit?ref=7ztv9g

Prix exclusifs pour le lancement sur Kickstarter avec 20 % de réduction

RetroVa Grip Kit – 72 USD (Comprend une poignée et un étui pour téléphone)

RetroVa All-in-One Ultimate Set – 184 USD (Kit complet avec téléobjectif)

Durée de la campagne : 29 janvier 2026, 11 h 00 EST - 28 février, 11 h 00 EST

Redéfinir ce que peut être la photographie mobile

Plutôt que de considérer les smartphones comme des outils de prise de vue occasionnels, RetroVa s'articule autour d'une idée claire : la photographie mobile mérite la même intentionnalité, le même contrôle et le même rituel créatif que les appareils photo traditionnels.

RetroVa transforme les modèles iPhone 16 / 17 Pro et Pro Max en un système d'imagerie cohérent grâce à une combinaison de contrôles physiques, de performances optiques et de conception orientée vers le flux de travail, notamment :

Une manipulation physique inspirée d'un appareil photo

Une prise en main tactile avec un véritable bouton d'obturateur, des commandes métalliques et une finition classique en cuir texturé rappellent les sensations familières de la prise de vue avec un appareil photo, encourageant ainsi une création plus réfléchie et immersive.

Un téléobjectif optique de qualité professionnelle

Grâce à un système de téléobjectif dédié, RetroVa étend la portée de l'iPhone avec une optique réelle, offrant des détails plus nets, une meilleure compression et une meilleure profondeur que le zoom numérique utilisé seul.

Une expérience d'imagerie intégrée de type cinématographique

Associé à l'application d'imagerie de PGYTECH, RetroVa offre une interface dédiée d'inspiration vintage et un rendu de type film en temps réel, permettant aux créateurs de capturer des images stylisées directement à partir de l'appareil photo.

Une extension du stockage externe pour des prises de vue prolongées

L'enregistrement microSD intégré permet de réaliser des vidéos 4K de longue durée et des prises de vue à haut débit sans souci de stockage, créant ainsi un flux de travail mobile plus professionnel.

Une conception modulaire, basée sur des scénarios

De la photographie de rue aux voyages, en passant par la vidéo et les prises de vue sur trépied, RetroVa s'adapte grâce à des composants modulaires qui prennent en charge différents environnements créatifs.

Une évolution stratégique vers l'innovation en matière d'imagerie mobile

Pour PGYTECH, RetroVa est plus qu'un simple lancement de produit. Il s'agit d'une expansion stratégique dans le monde en pleine évolution de la photographie sur smartphone, dans lequel l'entreprise a l'intention d'investir à long terme.

« Les smartphones sont devenus les appareils photo les plus utilisés dans le monde, mais l'expérience de prise de vue elle-même n'a pas évolué au même rythme », a déclaré Wei, directeur du développement des produits chez PGYTECH. « Avec RetroVa, nous voulions repenser la photographie mobile du point de vue du créateur, en rétablissant l'interaction physique, l'authenticité optique et le sens de l'artisanat. Il s'agit d'une étape cruciale dans le cadre d'un engagement plus large visant à mettre au point des systèmes d'imagerie mobiles utiles. »

S'appuyant sur sa gamme de photographies mobiles, PGYTECH a déjà introduit des solutions pour répondre aux différents besoins des créateurs : Le ProShot Phone Video Cage kit, un système professionnel de cage vidéo pour téléphone conçu pour la réalisation de films mobiles avancés ; et MagCam 2 Phone Grip, une solution de prise en main plus accessible destinée aux créateurs de tous les jours à la recherche d'une meilleure stabilité et d'un meilleur contrôle.

Le lancement du RetroVa Vintage Imaging Kit représente une évolution importante de cette gamme, puisqu'il comble le fossé entre les outils professionnels et la photographie mobile quotidienne, et symbolise le renforcement d'une orientation claire de PGYTECH : pour construire un écosystème complet d'imagerie mobile au service des créateurs sérieux et des photographes passionnés de tous les jours, et pour continuer à façonner l'évolution de la photographie sur smartphone dans les années à venir.

À l'avenir, PGYTECH continuera à défendre sa philosophie de l'esthétique fonctionnelle, en plaçant l'innovation, la qualité et l'interaction intuitive au cœur du développement de ses produits. En fournissant du matériel photographique qui associe un design raffiné à des performances optimales, PGYTECH s'engage à combiner l'attrait esthétique avec une innovation notable afin d'offrir des expériences de prise de vue plus fluides et de rendre la création plus facile.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2872573/1.jpg