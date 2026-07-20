PharmaBlock réunit à Zurich les leaders mondiaux du secteur afin de faire progresser la chimie verte au service d'une production pharmaceutique durable

ZURICH, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'Europe a connu l'un des mois de juin les plus chauds jamais enregistrés, avec des vagues de chaleur prolongées qui ont renforcé l'urgence climatique, des dirigeants de l'industrie pharmaceutique et du monde universitaire se sont réunis à Zurich à l'occasion du 3e colloque sur la chimie verte (GCS) organisé par PharmaBlock afin d'étudier comment la chimie verte et l'innovation en matière de processus peuvent accélérer la décarbonisation de la production pharmaceutique.

Ce colloque a réuni des experts de Novartis, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Sanofi, AstraZeneca, de l'ETH Zurich, de l'Université de Zurich, de l'Université de Colombie-Britannique, ainsi que d'autres organisations de premier plan, créant ainsi une plateforme internationale d'échange d'idées sur la chimie verte, l'innovation en matière de procédés et la décarbonisation du secteur pharmaceutique.

« La chimie verte n'est plus seulement une initiative environnementale : elle est en train de devenir un nouveau moteur de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur pharmaceutique », a déclaré le Dr Minmin Yang, fondateur, président-directeur général de PharmaBlock. « En réunissant des experts internationaux issus du monde universitaire et de l'industrie, nous espérons accélérer l'adoption de technologies pratiques qui façonneront l'avenir de la production pharmaceutique durable. »

Tout au long du colloque, les débats ont mis en évidence une évolution claire de l'industrie : on passe désormais de l'amélioration des processus individuels à une refonte de la fabrication pharmaceutique grâce à des technologies vertes intégrées. Des experts ont expliqué comment la fabrication en flux continu garantit une production plus sûre, plus efficace et à plus faible empreinte carbone, tandis que des technologies telles que la photochimie, l'électrochimie et le développement de procédés assisté par l'IA accélèrent l'optimisation des réactions et l'innovation des processus.

La fabrication de peptides « verts » est également devenue un axe prioritaire, les progrès réalisés dans le domaine des solvants d'origine biologique, de la synthèse continue et de la ligature enzymatique ouvrant la voie à des méthodes concrètes pour une production plus durable.

Les participants ont en outre souligné que l'intégration de l'évaluation de l'empreinte carbone dès les premières étapes du développement des processus et le renforcement de la collaboration de Scope 3 tout au long de la chaîne d'approvisionnement seront essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable à long terme du secteur.

Au cours du colloque, PharmaBlock a également présenté sa plateforme de fabrication à flux intégré, qui allie l'ingénierie des réacteurs, la chimie des procédés, l'optimisation et la fabrication numériques, ainsi que sa plateforme de synthèse peptidique en phase liquide à flux continu (CF-LPPS), démontrant ainsi des solutions évolutives pour une fabrication pharmaceutique plus respectueuse de l'environnement.

En amont du colloque, PharmaBlock a officiellement inauguré son pôle d'innovation suisse dédié aux technologies vertes, créant ainsi une plateforme d'innovation régionale dédiée aux technologies à flux continu et à la chimie verte. Ce pôle renforcera la collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques et les établissements universitaires européens, tout en accélérant le développement et l'industrialisation de technologies de fabrication durables.

Le colloque sur la chimie verte, qui en est désormais à sa troisième édition, est devenu un forum international réunissant les acteurs de l'industrie et du monde universitaire afin de favoriser les échanges d'idées, d'accélérer l'adoption des technologies et de faire progresser la transition vers une industrie pharmaceutique plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3006689/Group_photo_of_GCS_conference_attendees.jpg