PharmaCielo anuncia el cobro de C$3,9 millones por el pago del préstamo garantizado

TORONTO, Ontario, 5 de diciembre de 2019 /CNW/ - PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" o la "Empresa") (TSXV:PCLO,OTCQX: PCLOF), la matriz canadiense del principal cultivador y productor de aceite de cannabis de calidad medicinal en Colombia, PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., anunció que Creso Pharma Limited ("Creso") (ASX:CPH) devolvió todo el capital y los intereses adeudados a la Empresa por el monto de aproximadamente C$3,9 millones conforme al préstamo puente garantizado otorgado por PharmaCielo a Creso de acuerdo con una enmienda a la escritura de garantía existente de Creso, que originalmente se había celebrado con una parte independiente a Creso el 26 de abril de 2019 (el "préstamo puente garantizado").

"Con $20,7 millones en efectivo e inversiones de corto plazo a fines del tercer trimestre y el pago por parte de Creso de su préstamo de $3,9 millones, PharmaCielo está bien capitalizada para ejecutar las iniciativas de crecimiento en el futuro", señaló David Attard, director ejecutivo de PharmaCielo Ltd. "Al acercarnos al final de 2019, PharmaCielo tiene la capacidad, la ventaja de costos internacionales, la capacidad de procesamiento y los canales de ventas para aumentar considerablemente los ingresos en 2020".

El préstamo puente garantizado fue asegurado por un contrato de garantía general sobre los activos de Creso, con las acciones de Mernova Medicinal Inc., una subsidiaria de Creso Pharma, como prenda. El préstamo puente garantizado devengaba intereses a una tasa del 15% anual y venció el 30 de noviembre de 2019.

PharmaCielo Ltd. (TSXV: PCLO,OTCQX: PCLOF) es una empresa global con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en el suministro a distribuidores de grandes canales. La filial principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de genética y propagación ubicado en Rionegro, Colombia.

La junta directiva y los equipos ejecutivos de ambos PharmaCielo y PharmaCielo Colombia Holdings están conformados por un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas, que poseen una experiencia relevante y variada. PharmaCielo reconoció el importante rol que la ideal ubicación de Colombia jugará en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Empresa, junto con sus directores y ejecutivos, está ejecutando un sólido plan de negocios enfocado hacia proveer el mercado internacional.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa, como aquellas relacionadas con un aumento de ingresos anticipado en 2020, la capacidad de procesamiento, canales de venta y ventajas de costos internacionales anticipados, pueden incluir "información a futuro" tal como el término se usa en las leyes de títulos canadienses aplicables. La información a futuro se basa en planes, expectativas y estimados de la gerencia a la fecha en que se ofrece la información y está sujeta a ciertos factores y suposiciones, incluida la capacidad de obtener todas las aprobaciones de reguladores gubernamentales necesarias y de la TSXV relacionadas con la comercialización y exportación de los productos de CBD de PharmaCielo desde Colombia, que el estado financiero y los planes de desarrollo de la Empresa no cambien como resultado de eventos imprevistos y la capacidad de la gerencia de ejecutar su plan de negocios. La información a futuro está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los planes, estimados y resultados reales varíen sustancialmente de aquellos proyectados en tal información a futuro. Los factores que podrían hacer que la información a futuro en este comunicado de prensa cambie o no sea precisa incluyen, entre otros, el riesgo de que cualquiera de las suposiciones mencionadas demuestre no ser válida o confiable; que se materialicen eventos como los antes mencionados y esto produzca demoras; o el cese del trabajo o la producción planificada que incremente los costos del producto; que el estado financiero de la Empresa cambie en forma negativa; la incapacidad de obtener las aprobaciones de reguladores gubernamentales aplicables o de la TSXV necesarias; que la Empresa no pueda exportar o distribuir productos comerciales a sus canales de venta debido a circunstancias económicas u operativas; riesgos asociados a operar en Colombia; además de otros riesgos e incertidumbres aplicables a las empresas productoras de cannabis y a la Empresa. La Empresa no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones a futuro, salvo lo exigido por las leyes pertinentes.

