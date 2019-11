PharmaCielo anuncia los resultados financieros para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2019

Costo total ("all-in") para producir cannabis seco de $0,04 i por gramo en el tercer trimestre; 20% mejor que el objetivo propuesto.

Considerable reducción de la pérdida neta hasta $3,8 millones en comparación con $10,7 millones en el segundo trimestre de 2019.

La empresa está bien capitalizada con efectivo e inversiones a corto plazo de $20,7 millones a la fecha del 30 de septiembre de 2019.

Inicio de las ventas comerciales – En el tercer trimestre de 2019 se finalizó una negociación de ventas para el envío de aislado de CBD a granel a un precio mínimo de $3 millones a un distribuidor en Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2019.

Pronto se terminará el centro para extracción y procesamiento ("RTC", por sus siglas en inglés), que ampliará la capacidad de extracción de la empresa hasta 265 toneladas de flores secas por año (un volumen equivalente procesado de 28.900 kg de aceite de cannabis por año).

TORONTO, Ontario y RIONEGRO, Colombia, 26 de noviembre de 2019 /CNW/ - PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" o la "empresa") (TSXV: PCLO, OTC: PHCEF), la empresa matriz canadiense de PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., el principal cultivador y productor de aceite de cannabis con calidad medicinal de Colombia, anunció hoy los resultados financieros para los períodos de tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2019.

"A medida que nos acercamos al final del año 2019, nuestro equipo marcha según lo planeado para cumplir con los objetivos clave que esbozamos para los accionistas al momento de nuestra salida a cotización en bolsa en enero, algo que coloca a PharmaCielo en buena posición para cerrar sólidamente el año y alcanzar un crecimiento estable en 2020", señaló David Attard, director ejecutivo de PharmaCielo Ltd. "Nuestro enfoque en el cuarto trimestre y a lo largo del 2020 estará dirigido a intensificar continuamente los esfuerzos en nuestras instalaciones de procesamiento y a la generación de ingresos a escala comercial mediante la expansión de las relaciones de ventas globales y la firma de acuerdos para suministro comercial en las jurisdicciones en la cuales estamos presentes hoy. Aunque nos ha tomado algunos años llevar nuestra infraestructura y equipo hasta este punto, retaría a cualquier observador del entorno del cannabis de la actualidad a que identifique a otra empresa con los recursos para producir consistentemente extractos de cannabis con alta calidad medicinal con una capacidad inmediata de 265 toneladas de flores secas por año, y a un costo total de $0,04 por gramoi. Hoy, estamos realmente listos para embarcarnos en nuestro viaje para convertirnos en el proveedor preferido a nivel mundial de formulaciones relacionadas con el bienestar y extractos de cannabis con calidad medicinal cultivado naturalmente".

El Sr. Attard continuó: "Con tantos productores en todo el mundo enfrentándose al exceso de oferta y a intransigentes costos de producción por gramo, vemos el modelo de PharmaCielo como el futuro del cannabis. En este negocio hay un considerable apalancamiento operativo según los gastos iniciales comienzan a disminuir. Este es un negocio que puede lograr flujo de caja positivo y generar rentabilidad significativa según aumenta su escala. Estamos entusiasmados por trabajar con nuestros clientes globales a escala y por mostrar a nuestros accionistas la potencia financiera de la plataforma que hemos creado mientras avanzamos en el 2020".

Aspectos financieros destacados – Tercer trimestre

Resultados operativos

Todas las comparaciones ofrecidas a continuación son con el trimestre cerrado el 30 de septiembre de 2018, a menos que se exprese lo contrario

Ingresos totales de $130.000 en comparación con $0 en el segundo trimestre de 2019 y $0 en el tercer trimestre de 2018

en comparación con en el segundo trimestre de 2019 y en el tercer trimestre de 2018 Costo total de ventas de $60.000 en comparación con $0

en comparación con Costo total (" all-in ") para producir cannabis seco de $0,04 por gramo i durante el tercer trimestre de 2019

") para producir cannabis seco de por gramo durante el tercer trimestre de 2019 Gastos totales por operaciones de $6,1 millones en comparación con $8,8 millones en el segundo trimestre de 2019 y con $10,3 millones en el tercer trimestre de 2018

millones en comparación con millones en el segundo trimestre de 2019 y con millones en el tercer trimestre de 2018 Pérdida neta de $3,8 millones en comparación con $10,7 millones en el segundo trimestre de 2019 y con $9,5 millones en el tercer trimestre de 2018

Balance general

Todas las comparaciones ofrecidas a continuación son con el 31 de diciembre de 2018, a menos que se exprese lo contrario

Efectivo e inversiones a corto plazo de $20,7 millones en comparación con $45,9 millones

millones en comparación con millones Activos totales de $55,6 millones en comparación con $66,3 millones

millones en comparación con millones Pasivos totales de $7,5 millones en comparación con $3,0 millones

Aspectos destacados y acontecimientos recientes del tercer trimestre

Para obtener una visión más integral de estos aspectos destacados y acontecimientos recientes, consulte el documento Examen y análisis de la gerencia de la condición financiera y de los resultados de las operaciones para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2019 (el "MD&A") de PharmaCielo.

El 22 de julio de 2019, PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S. nombró a Andrés Felipe Botero como director de Operaciones. El Sr. Botero ayudará a impulsar el crecimiento de la capacidad de producción de la empresa según la misma se prepara para alimentar los canales de suministro globales.

como director de Operaciones. El Sr. Botero ayudará a impulsar el crecimiento de la capacidad de producción de la empresa según la misma se prepara para alimentar los canales de suministro globales. El 25 de julio de 2019, la empresa fue la primera en recibir la aprobación de exportación del gobierno colombiano para la venta comercial de aislado de CBD. La finalización del proceso de obtención del permiso de exportación comercial despeja el camino para que la empresa inicie los envíos de sus extractos de CBD de calidad medicinal a distribuidores mayoristas y fabricantes de productos.

El 26 de julio de 2019, la empresa completó la adquisición de Ubiquo Telemedicina S.A.S., un proveedor líder de servicios de telemedicina en Colombia . La adquisición permitirá a la empresa mayor acceso a los conocimientos sobre cannabis medicinal entre la comunidad médica colombiana.

. La adquisición permitirá a la empresa mayor acceso a los conocimientos sobre cannabis medicinal entre la comunidad médica colombiana. El 1 de agosto de 2019 la empresa anunció que había logrado multiplicar por doce la capacidad de procesamiento de cannabis seco para satisfacer la demanda global por extractos de aceite medicinales.

El 2 de agosto de 2019, PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S. nombró una nueva y diversificada junta directiva. La nueva junta directiva está integrada por un grupo diversificado de expertos con experiencia nacional e internacional en negocios, el ámbito académico, agricultura, comercio y cuidado de la salud. La mitad de los nuevos miembros de la junta directiva son mujeres de negocios, como reflejo de la distribución general de la fuerza laboral de la empresa y de su compromiso con la inclusión.

El 8 de agosto de 2019, la empresa se unió a una iniciativa para el seguimiento y la verificación del cannabis en el mercado canadiense. Esta tecnología ofrece total transparencia y rastreabilidad del cannabis médico desde el ADN de la variedad de planta cultivada hasta el producto final – garantizando calidad, estandarización y mayor seguridad del producto.

variedad de planta cultivada hasta el producto final – garantizando calidad, estandarización y mayor seguridad del producto. El 13 de agosto de 2019, la empresa se adentró aún más en América Latina con un acuerdo de ventas para suministrar extractos, aceites y productos veterinarios a base de CBD a Laboratorios Adler ("Adler"). Los aceites y extractos de CBD de la empresa se usarán en el portafolio de productos veterinarios de Adler para el tratamiento del dolor y el cáncer en animales grandes y domésticos. El acuerdo abarca ventas y distribución en Uruguay , Paraguay , Bolivia y la región sur de Brasil.

, , y la región sur de Brasil. El 19 de agosto de 2019, la empresa completó su primera exportación comercial de CBD de Colombia a Europa. El envío inaugural del aislado de CBD de alta calidad fue entregado en la sede suiza de Creso Pharma Limited, una empresa farmacéutica global con experiencia en productos derivados del cannabis y del cáñamo para uso humano y veterinario.

Análisis de las operaciones

La pérdida neta de la empresa totalizó $3,8 millones y $22,2 millones para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2019, respectivamente (en comparación con $9,6 millones y $23,4 millones para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2018, respectivamente), con una pérdida básica por acción de $0,04 y $0,23 para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2019, respectivamente frente una pérdida básica por acción de $0,12 y $0,30 para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2018, respectivamente.

Esta pérdida neta se debió principalmente a honorarios profesionales más altos de $1,9 millones y $3,3 millones para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2019, respectivamente (en comparación con $(22.251) y $1,8 millones en los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2018, respectivamente), salarios y sueldos más altos de $1,0 millón y $2,8 millones para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2019, respectivamente (en comparación con $218.094 y $595.023 en los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2018, respectivamente), y costos preoperativos agrícolas más altos de $121.491 y $2,4 millones para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2019, respectivamente (en comparación con $617.926 y $1,5 millones en los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2018, respectivamente). La pérdida neta fue parcialmente compensada por una ganancia no concretada en valor justo de activos biológicos de $2,1 millones para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2019 (en comparación con $0 en los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2018), y gastos basados en acciones de $844.168 y $7,0 millones para los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2019, respectivamente (en comparación con $8,0 millones y $16,5 millones en los tres y nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2018, respectivamente).

Acerca de PharmaCielo

PharmaCielo Ltd. (TSXV:PCLO, OTC:PHCEF) es una empresa internacional con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis de calidad medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en su suministro a distribuidores en grandes canales. La subsidiaria principal (en propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de cultivo y procesamiento ubicado en Rionegro, Colombia.

Las juntas directivas y los equipos ejecutivos tanto de PharmaCielo como de PharmaCielo Colombia Holdings se conforman de un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas con variada experiencia en el sector. PharmaCielo reconoció la importancia de la ideal ubicación de Colombia en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la empresa, junto con sus directores y ejecutivos, está llevando a cabo un plan de negocios enfocado al suministro del mercado internacional.

Declaraciones a futuro:

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, como aquellas relacionadas con las ventas comerciales previstas en 2019, el crecimiento de los canales de ventas, la expansión de las ventas y la plataforma operativa de la empresa en 2020, el desarrollo de productos, la terminación de la instalación de procesamiento en Colombia y el avance hacia la fase de producción, y el mercado de Estados Unidos como un mercado prospectivo para productos de CBD a corto plazo pueden contener "información a futuro" según dicho término se usa en las leyes de títulos valores canadienses correspondientes. La información a futuro se basa en planes, expectativas y estimados de la gerencia en la fecha en que se proporciona la información y está sujeta a determinados factores y suposiciones, incluso la capacidad de obtener todas las aprobaciones reguladoras gubernamentales y de la TSXV en relación con la exportación de los productos CBD de PharmaCielo desde Colombia, que la condición financiera y los planes de desarrollo de la empresa no cambien como resultado de eventos imprevistos y de la capacidad de la gerencia para ejecutar su plan de negocios. La información a futuro está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres, así como a otros factores que pudieran hacer que los planes, los estimados y los resultados reales varíen materialmente de los proyectados en tal información a futuro. Los factores que pudieran hacer que la información a futuro en este comunicado de prensa cambie o sea inexacta incluyen, pero no se limitan a, el riesgo de que cualquiera de las suposiciones a la que se hace referencia demuestre no ser válida o fiable, que acontecimientos como aquellos a los que se hizo referencia anteriormente se produzcan y den como resultado retrasos, o el cese de trabajos planificados o proyectos de construcción, que la condición financiera y los planes de desarrollo de la empresa cambien, que no se puedan obtener las aprobaciones necesarias de la TSXV o de los organismos reguladores gubernamentales correspondientes, que la empresa no pueda exportar o distribuir productos comerciales en sus canales de ventas debido a circunstancias económicas u operativas, los riesgos asociados con operar en Colombia, y los riesgos del cambio de divisas, así como los otros riesgos e incertidumbres correspondientes a las empresas que producen cannabis y a la propia empresa. La empresa no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones a futuro, excepto cuando así lo requiera la ley correspondiente.

Ni el TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define ese término en las políticas del TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa.

___________________________________

i La empresa produjo y vendió 12 kilogramos equivalentes durante el tercer trimestre de 2019 a un costo total de $0,04 por gramo de cannabis seco. El costo total (all-in) es un parámetro no GAAP.

