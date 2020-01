PharmaCielo anuncia un acuerdo de 30,000 Kg de extracto de cannabis destinados al mercado alemán

PharmaCielo venderá una amplia gama de extractos, incluyendo perfiles CBD y THC dominantes a XPhyto Therapeutics Corp., para su distribución en el mercado alemán.





Se firmó un acuerdo de tres años con el mínimo objetivo de 30,000 kg, a partir de mediados de 2020.





Las certificaciones GAP e ISO 9001: 2015 brindan una confirmación de calidad clave para el cliente.

TORONTO, 27 de enero de 2020 /CNW/ - PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" o la "Compañía") (TSXV: PCLO;OTCQX: PCLOF), la casa matriz canadiense del principal cultivador de Colombia y productor de aceite de cannabis de calidad medicinal PharmaCielo Colombia Holdings SAS, anunció que ha firmado un acuerdo de tres años (el "Acuerdo") con XPhyto Therapeutics Corp. ("XPhyto" ) ( CSE: XPHY; FSE: 4XT ), mediante el cual PharmaCielo suministrará aceites y aislados de extracto de cannabis de calidad medicinal, incluyendo con contenido de THC, a XPhyto para su análisis, procesamiento posterior, desarrollo de productos y manufactura en su instalación certificada en Buenas Prácticas de Fabricación de la Unión Europea ("EU BPM") localizado en Biberach, en el estado de Baden-Württemberg, para posteriormente salir a venta en el mercado alemán.

"PharmaCielo tiene una importante oportunidad para exportar una creciente gama de medicamentos al mercado alemán, incluyendo con contenido THC, y estamos muy entusiasmados de trabajar con XPhyto para aprovechar dicha oportunidad", dijo David Attard, CEO de PharmaCielo Ltd. "El mercado de cannabis medicinal más grande de Europa es Alemania, por ende, también es el más exigente en términos de calidad de producto. Nuestra capacidad para cumplir con los requisitos del mercado en cuanto parámetros de calidad verificables fue esencial para establecer la relación. Esperamos generar ingresos significativos durante los próximos tres años a través de este acuerdo, y estamos enfocados en continuar intensificando nuestros esfuerzos de ventas todo el 2020".

XPhyto es una compañía con sede en Canadá, que se enfoca en formulaciones basadas en cannabinoides y validaciones clínicas. La compañía es propietaria de dos filiales alemanas, Bunker Pflanzenextrakte GmbH y Vektor Pharma TF GmbH, y está ampliando su licencia alemana de cultivo, procesamiento e I+D de productos para aprovechar oportunidades de productos medicinales a corto plazo en el mercado alemán.

Hugh Rogers, CEO de XPhyto, dijo: "Para satisfacer la demanda del mercado medicinal, XPhyto espera trabajar con PharmaCielo como proveedor preferido de nuestro negocio de importación y distribución en Europa con estándares de cultivo y procesos líderes en la industria, los cuales son necesarios para suministrar aceites premium y aislados a nuestros innovadores productos de cannabis medicinal, tal como películas orales, parches transdérmicos y tratamientos tópicos".

El Acuerdo de tres años es el acuerdo de ventas más grande en volumen de PharmaCielo hasta la fecha y representa su primer acuerdo para incluir productos con perfil THC. La gama de productos incluye un mínimo de CBD 99% puro y aislados de THC, aceite de amplio espectro con cannabinoides y terpenos con 0% de THC, así como aceite de espectro completo con cannabinoides y terpenos, incluyendo THC.

Las exportaciones están previstas a comenzar a mediados de 2020, tras finalizar de los protocolos regulatorios necesarios para la gama de productos. El volumen total mínimo del Acuerdo es de aproximadamente 30,000 kg durante un período de tres años, y los envíos aumentan progresivamente cada año.

El envío de productos a Alemania bajo el Acuerdo de suministro, está sujeto a la aprobación del TSX Venture Exchange (el "TSXV").

Información Adicional

De conformidad con el Acuerdo, XPhyto otorgó a PharmaCielo 500,000 'Warrants' de compra de acciones comunes ("Warrants") con un precio de $ 2.00 por acción ordinaria.

Como término del Acuerdo, PharmaCielo celebrará un acuerdo (el "Acuerdo de Compra") para comprar $ 500,000 CAD de obligaciones convertibles no garantizadas de XPhyto (las "Obligaciones"), para financiar la expansión de sus capacidades de procesamiento. Las Obligaciones se vencen dos años después de la fecha de emisión y devengan intereses del 8.0% anual. PharmaCielo convertirá las Obligaciones en 500,000 acciones comunes de XPhyto, sujetas a ciertos derechos de aceleración de XPhyto. La compra de las Obligaciones está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Canadá (el "CSE"). XPhyto también otorgará 500,000 'Warrants' a PharmaCielo con un precio de $ 1.50 por acción ordinaria.

Acerca de PharmaCielo

PharmaCielo Ltd. (TSXV: PCLO,OTCQX: PCLOF) es una empresa internacional con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en su suministro a distribuidores de grandes canales. La filial principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., que cuenta con certificación en Buenas Practicas Agricolas (BPA) y tiene su sede en su Centro de Genética y Propagación ubicado en Rionegro, Colombia.

Las juntas directivas y los equipos ejecutivos tanto de PharmaCielo como de PharmaCielo Colombia Holdings se conforman de un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas con variada experiencia en el sector. PharmaCielo reconoció la importancia de la ideal ubicación de Colombia en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Compañía, junto con sus directores y ejecutivos, está llevando a cabo un plan de negocios orientado al suministro del mercado mundial.

Sobre XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto es una compañía de cannabis de la nueva generación que se enfoca en la formulación, validación clínica e importaciones, distribución y ventas europeas. Su filial Vektor Pharma TF GmbH, 100% propiedad de XPhyto, es un fabricante, importador e investigador alemán de narcóticos con experiencia en el diseño, prueba y manufactura de sistemas de suministro de drogas a través de película delgada, y particularmente parches transdérmicos y tiras sublinguales (orales). Vektor también posee una serie de licencias de narcóticos expedidias por el Instituto Federal Alemán de Fármacos y Dispositivos Médicos (BfArM), incluyendo los permisos de importación y fabricación, así como la certificación de laboratorio EU BPM. BfArM ha otorgado a Bunker Pflanzenextrakte GmbH, filial 100% propiedad de XPhyto, una singular licencia alemana de cultivo y extracción de cannabis con fines científicos. Bunker tiene dos acuerdos exclusivos de colaboración para I+D con la Universidad Técnica de Múnich, Chair of Beverage and Brewing Technology y La Facultad de Química. XPhyto está buscando oportunidades adicionales en Europa, incluyendo el cultivo, procesamiento, fabricación, importación y distribución de cannabis comercial. En Canadá, dos compromisos exclusivos de 5 años con la Facultad de Farmacia de una importante universidad canadiense proveen instalaciones certificadas para la extracción, aislamiento y formulación; experiencia en investigación y desarrollo de medicamentos; así como capacidad de prueba analítica comercial.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras como "espera", "se espera", "pretende", "cree", o variaciones de dichas palabras y frases o el estado que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden" o "van" a realizarse o se lograrán. Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, tal como las relacionadas con los volúmenes de crecimiento de exportaciones, las ventas de exportación y las proyecciones de ingresos mínimos en virtud del Acuerdo en 2020, el programa de las entregas comerciales y la expansión del envío de productos con THC y CBD al mercado en Alemania, la aprobación de la TSXV, la compra de Obligaciones y 'Warrants' bajo el Acuerdo de Compra, la aprobación del CSE y los beneficios percibidos del acuerdo comercial, son "declaraciones prospectivas" ya que tal término se usa en las leyes aplicables a los títulos valores canadienses. Las declaraciones prospectivas se basan en planes, expectativas y estimaciones de la administración en la fecha en que se proporciona la información y están sujetas a ciertos factores y suposiciones, incluyendo la capacidad de obtener todas las aprobaciones regulatorias gubernamentales y de la TSXV para la comercialización y exportación de productos THC y CBD de PharmaCielo desde Colombia a Alemania, la aprobación del CSE de la expedición de Obligaciones y 'Warrants', que la condición financiera y los planes de desarrollo de la Compañía no cambien debido a eventos imprevistos, la capacidad de PharmaCielo para cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo y la capacidad de la administración para ejecutar su plan general de negocios. La información prospectiva está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los planes, las estimaciones y los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en dicha información prospectiva. Los factores que podrían causar que la información prospectiva en este comunicado de prensa cambie o sea inexacta incluyen, pero no se limitan a, el riesgo de que cualquiera de los supuestos mencionados demuestren no ser válidos o confiables, el régimen regulatorio relacionado con el importación de productos de cannabis al mercado alemán, el cual está en constante evolución y por ende sujeto a la incertidumbre, que el mercado de productos THC y de CBD en Alemania sea volátil y se disminuya la rentabilidad en esta jurisdicción, la no obtención de las aprobaciones regulatorias exigidas por el gobierno o la TSXV y CSE o, es posible que la Compañía no pueda exportar o distribuir productos comerciales a sus canales de venta debido a circunstancias económicas u operativas, que la demanda de productos de PharmaCielo en Alemania sea menos que la anticipada, que en el mercado alemán haya una competencia mayor a la anticipada, los riesgos asociados con la operación en Colombia, así como otros riesgos e incertidumbres aplicables a las compañías productoras de cannabis. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, salvo lo requerido por la ley aplicable.

Ni el TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define ese término en las políticas de la TSXV) aceptan responsabilidad por lo adecuado o preciso de este comunicado de prensa.

Para más información: www.PharmaCielo.com

