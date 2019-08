PharmaCielo aumenta en doce veces la capacidad de procesamiento de cannabis seco para satisfacer la demanda mundial de extractos de aceites medicinales

Una inversión de $ 4 millones de dólares canadienses amplía por doce veces las capacidades de procesamiento en Colombia , adicionando equipos de extracción de alto volumen y técnicas patentadas.

millones de dólares canadienses amplía por doce veces las capacidades de procesamiento en , adicionando equipos de extracción de alto volumen y técnicas patentadas. La capacidad de extracción anual aumentó a 265 toneladas, ya que la Compañía comenzó a procesar el inventario de 18 toneladas de flores secas almacenadas

El aumento en la producción de extractos de aceite apoyará los canales de suministro internacionales y la fabricación de productos, luego que se finiquite la adquisición de Creso Pharma.

Recientemente PharmaCielo recibió de parte del gobierno colombiano la aprobación para la exportar comercialmente aislado no psicoactivos (CBD).

TORONTO y RIONEGRO, Colombia, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" o la "Compañía") (TSXV: PCLO, OTC: PHCEF), la matriz canadiense del principal cultivador y productor de aceite de cannabis de calidad medicinal en Colombia, PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S. está aumentando sus capacidades de procesamiento de aceite en las instalaciones de Rionegro, Colombia, de la Compañía, luego de la reciente adquisición e instalación de extractores adicionales de alto rendimiento y alto volumen, combinados con técnicas de extracción patentadas.

Después de recibir la aprobación para exportar comercialmente aislados no psicoactivos (CBD), PharmaCielo ha ampliado su capacidad de extracción a 265 toneladas de flores secas con el fin de satisfacer la anticipada demanda mundial de sus aceites de cannabis medicinal de alta calidad, alimentando los canales de suministro internacionales y líneas de producción de productos. Lo anterior, después del reciente logro de obtener de parte del gobierno colombiano la aprobación para exportar comercialmente aislados no psicoactivos (CBD), además, la Compañía ha anunciado la intención de adquirir Creso Pharma Limited (ASX: CPH) ("Creso Pharma").

"A medida que la demanda mundial de aceites y extractos de cannabis medicinal continúa superando el suministro, estamos tomando los pasos correctos mediante una inversión prudente en infraestructura de procesamiento con el fin de garantizar la capitalización de las oportunidades comerciales, y así convertirnos en el proveedor líder de aceites de cannabis medicinal a nivel mundial", dijo David Attard, CEO de PharmaCielo. "Tras el recientemente anunciado acuerdo para adquirir a Creso Pharma, tenemos la oportunidad para expandir nuestra presencia global y agregar un amplio portafolio de productos CBD para animales y humanos, que cuando se combina con la aprobación para exportar comercialmente y los pedidos entrantes, nos ubica en la etapa en que necesitamos aumentar la producción".

PharmaCielo también anunció que ha superado las 18 toneladas de flores secas en inventario e inmediatamente listas para procesamiento, junto con la expansión de sus capacidades de extracción. La Compañía también continúa expandiendo el área bajo cultivo activo, actualmente está en 12.1 hectáreas (con capacidad de cultivo anual superior a 0.48 millones de kg) desde 5.3 hectáreas a principios de año, y se espera que la expansión del cultivo continúe durante todo el resto del año.

"Desde que recibimos las primeras licencias de fabricación y cultivo de Colombia, hemos aprovechado la oportunidad para realizar pruebas con una gama completa de equipos de procesamiento para determinar qué metodología se ajusta mejor a los requisitos individuales de las cepas y de los productos terminados, así como para desarrollar metodologías patentadas", añadió Attard. "Esta experiencia con las tecnologías de procesamiento nos da una buena posición para capitalizar inmediatamente la instalación de los nuevos equipos y no perder valioso tiempo de producción en aprender pormenores".

El equipo de procesamiento adicional que se instaló complementa las tecnologías previamente fabricadas e instaladas por la firma de ingeniería canadiense Vitalis, líder mundial en extracción supercrítica de CO₂ a escala industrial, e inmediatamente se aumentará la capacidad de procesamiento anual de flores secas apoyando a las estrategias anunciadas previamente sobre la expansión de hectáreas bajo cultivo, y el aumento correspondiente en la producción de aceite terminado. Los análisis de laboratorio han demostrado la pureza de la extracción de aislados CBD, certificada como superior a 99 +%, y que cumple con múltiples requisitos internacionales para la importación.

About PharmaCielo

PharmaCielo Ltd. (TSXV:PCLO, OTC:PHCEF) es una compañía global con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en el suministro a distribuidores de grandes canales. La filial principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de genética y propagación ubicado en Rionegro, Colombia.

La junta directiva y los equipos ejecutivos de ambos PharmaCielo y PharmaCielo Colombia Holdings están conformados por un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas, que poseen una experiencia relevante y variada. PharmaCielo reconoció el importante rol que la ideal ubicación de Colombia jugará en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Compañía junto con sus directores y ejecutivos está ejecutando un sólido plan de negocios enfocado hacia proveer el mercado internacional.

Para más información:

www.PharmaCielo.com

Relaciones con los medios

Internacional: Gal Wilder, Cohn y Wolfe

+1.647.259.3261

gal.wilder@cohnwolfe.ca

Colombia: María Paula Peña Fdz., SPR GROUP S.A.

PBX: 57-1 2877234

mariapaula.pena@sprgroup.biz

Consultas de inversionistas:

investors@pharmacielo.com

Ni la Bolsa de Toronto TSXV, ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define ese término en las políticas de la TSXV) aceptan cualquier responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras como "espera", "se espera", "pretende", "cree", o variaciones de dichas palabras y frases o el estado que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden" o "van" a realizarse o se lograrán. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones con respecto a un aumento en la demanda medicinal mundial de cannabis CBD, la capacidad de PharmaCielo para satisfacer la demanda global de extractos de aceite de cannabis medicinal CBD puro, la adquisición anticipada de Creso Pharma y la expansión continua del cultivo. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, incluso con respecto a la demanda mundial anticipada de cannabis CBD, que se completará la adquisición de Creso Pharma, que la expansión del cultivo continuará a la tasa prevista y la capacidad de PharmaCielo para ejecutar su plan comercial que la gerencia cree que son razonables en las circunstancias, pero los resultados, el desempeño o los logros reales del negocio de PharmaCielo pueden ser materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en cualquier declaración a futuro. Las declaraciones prospectivas pueden verse afectadas por riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que incluyen, pero no se limitan a, la incertidumbre del mercado de cannabis, riesgos generalmente asociados con adquisiciones, incluyendo la habilidad de las partes para cumplir las condiciones que anteceden una adquisición y la recepción de todas las aprobaciones regulatorias del caso, a, los mercados de capitales, riesgos asociados a empresas en sus etapas iniciales, riesgos asociados con la regulaciones de derivados de cannabis y cannabinoides, no poder obtener la aprobación de la Bolsa de Toronto, la competencia a los productos planificados por PharmaCielo, riesgo asociados con operar en Colombia. De este modo, los lectores no deben sobre depender de las declaraciones prospectivas.

Salvo lo requerido por la ley, PharmaCielo no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea por nueva información, eventos futuros u otros.

FUENTE PharmaCielo Ltd.

SOURCE PharmaCielo Ltd.