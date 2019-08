PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S. Nombra una Nueva y Diversa Junta Directiva

La nueva junta está compuesta por diversos expertos con experiencia en negocios nacionales e internacionales, la academia, agricultura, comercio y atención médica.

La mitad de los nuevos miembros de la junta son mujeres del mundo de los negocios, lo cual refleja el equilibrio en la fuerza laboral de la Compañía y su compromiso con la inclusión.

El mandato de la Junta se centra en el crecimiento nacional de la Compañía y las relaciones regulatorias, y su alineamiento para apoyar las operaciones internacionales de la casa matriz PharmaCielo Ltd.

RIONEGRO, Colombia, 2 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- El equipo de ejecutivo de PharmaCielo Ltd. (TSXV: PCLO, OTC: PHCEF) se complace en anunciar el nombramiento de nuevos miembros a la Junta directiva de su subsidiaria (y de propiedad total) PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., ("PharmaCielo Colombia" o la "Compañía"), el principal cultivador y productor de aceites y extractos de cannabis de grado medicinal en Colombia. La nueva Junta está compuesta por un diverso grupo de expertos con experiencia en negocios nacionales e internacionales de los sectores de la academia, agricultura, comercio, agricultura y salud. El mandato de la Junta se centra en las operaciones de PharmaCielo Colombia, el crecimiento nacional y las relaciones regulatorias para apoyar la continua expansión internacional de la casa matriz. El nombramiento de los nuevos miembros de la Junta está sujeta a la aprobación de Bolsa de Toronto

"Estoy encantado de comenzar a trabajar junto a este gran y ecléctico grupo de expertos para ayudar a navegar las operaciones y el crecimiento de PharmaCielo Colombia en este sector regulatorio en constante cambio", dijo Carlos Manuel Uribe, Presidente de la Junta. "La Junta también reconoce el papel que juega PharmaCielo Colombia en facilitar la expansión internacional de la casa matriz. Por esto estamos totalmente alineados con el equipo de gestión global y trabajaremos sinérgicamente hacia nuestro objetivo comercial conjunto: ser el proveedor global líder de aceites y productos derivados de cannabis medicinal".

De especial interés es que casi la mitad de los miembros recientemente nombrados a la Junta de PharmaCielo Colombia son mujeres del mundo negocios, lo cual cimienta aún más el compromiso permanente y continuo de la Compañía de promover la diversidad y la inclusión dentro de su grupo de talentos.

"La Junta Directiva original realizó una contribución significativa para solidificar la compañía subsidiaria durante sus primeros días, y por esto debemos agradecerles y darles el crédito debido", dijo David Attard, CEO de PharmaCielo Ltd. "Apreciamos sus contribuciones, y el hecho de que esas personas siguen apoyando firmemente a la empresa, incluso a medida que el negocio continúa desarrollándose y creciendo con nuevas necesidades de apoyo en constante evolución".

Miembros de la Junta Directiva de PharmaCielo Colombia

Los nuevos miembros de la Junta son:

Claudia Jiménez tiene un Doctorado en Derecho y es Gerente y Socia de la firma de consultoría de negocios Jiménez & Asociados. La Sra. Jiménez aporta una gran cantidad de experiencia internacional en negocios y diplomática a PharmaCielo Colombia ya que fue Directora Ejecutiva de la Asociación de Minería a Gran Escala, Ministra Consejera al Gobierno de Colombia , y Embajadora en Suiza y Liechtenstein , entre otras funciones.

Maria Fernanda Saldarriaga es Líder de Nuevos Negocios y Operaciones en Radical Venture LLC; y su formación académica es en mercadeo y gestión de la cadena de suministro. Anteriormente, fue Gerente General y Líder de Nuevos Negocios en el Instituto Fastrack y actuó como mentora en Quántica, una organización sin ánimo de lucro que suministra una plataforma y capacitación para el emprendimiento social.

Silvia Ochoa es la jefa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de COMFAMA, una organización que se encarga de brindar apoyo y servicios al departamento de Antioquia. Anteriormente, la Sra. Ochoa se desempeñó como Vicepresidenta de TIGO UNE B2B, una empresa de telecomunicaciones. La Sra. Ochoa es profesional en ingeniería electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Jorge Julián Osorio es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CES en Medellín, en donde obtuvo su título de médico. El Sr. Osorio también es presidente de ASCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, y es miembro de varias juntas de hospitales.

Los siguientes miembros de la Junta continuarán como miembros de la misma:

Andrés Fernández Acosta es un ex Ministro de Agricultura que ocupó varios cargos de alto nivel en el sector después de su mandato en el gabinete, incluyendo, Director del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). Actualmente, el Sr. Acosta se desempeña como administrador de empresas agrícolas y gerente de un fondo inmobiliario y de Fundarias, una empresa que administra inversiones paisajísticas.

Carlos Manuel Uribe es el Gerente General de Flores El Capiro S.A ., el mayor exportador mundial de flores via marítima y uno de los tres principales productores de crisantemos del mundo. Actualmente, el Sr. Uribe es presidente de la junta de ASOCOLFLORES. Es miembro de la Junta en varias compañías, incluyendo Ruta N, una empresa conjunta pública creada para inspirar y promover la innovación en Medellín; COMFAMA, una organización que ofrece servicios a la población de Antioquia en múltiples áreas de salud y bienestar; Cartama S.A., el mayor productor de aguacate en Colombia ; Pegaucho S.A.S., un productor colombiano de adhesivos/selladores; y Savannah Crops S.A.S., el mayor productor de piña MD2 en Colombia .

Federico Cock-Correa es un horticultor maestro con 30 años de experiencia administrativa en el uso de tecnología innovadora para desarrollar nuevos cultivos y en la mejora de las técnicas de producción hortícola. Se ha desempeñado como gerente general, miembro de la junta directiva, socio y fundador de numerosas empresas de horticultura en Rionegro, Antioquia. El Sr. Cock-Correa es miembro de la Junta Directiva nacional de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES) y ha sido miembro o funcionario de la Corporación Empresarial de Antioquia Oriental (CEO), el Centro Colombiano de Innovación Florícola (CENIFLORES) y la Floral Products Trade Association (WFFSA). Actualmente representa a PharmaCielo en la junta de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis (ASOCOLCANNA).

Acerca de PharmaCielo:

PharmaCielo Ltd. (TSXV:PCLO, OTC:PHCEF) es una compañía global con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en el suministro a distribuidores de grandes canales. La filial principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de genética y propagación ubicado en Rionegro, Colombia.

La junta directiva y los equipos ejecutivos de ambos PharmaCielo y PharmaCielo Colombia Holdings están conformados por un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas, que poseen una experiencia relevante y variada. PharmaCielo reconoció el importante rol que la ideal ubicación de Colombia jugará en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Compañía junto con sus directores y ejecutivos está ejecutando un sólido plan de negocios enfocado hacia proveer el mercado internacional.

Ni la Bolsa de Toronto TSXV, ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define ese término en las políticas de la TSXV) aceptan cualquier responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras como "espera", "se espera", "pretende", "cree", o variaciones de dichas palabras y frases o el estado que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden" o "van" a realizarse o se lograrán. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones con respecto a la aprobación de los nuevos miembros de la Junta por parte del Bolsa de Toronto y la expansión internacional de las operaciones de PharmaCielo Ltd. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, incluyendo, con respecto a los productos que PharmaCielo planifica y la habilidad de la gerencia para ejecutar el plan de negocios que estima razonable dadas las circunstancias, sin embargo, los resultados, el desempeño o los logros reales de PharmaCielo pueden diferenciarse significativamente de cualquier resultado, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas pueden verse afectadas por riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que incluyen, los mercados de capitales en general, los riesgos asociados a empresas en sus etapas iniciales, riesgos asociados con la regulaciones de derivados de cannabis y cannabinoides, no poder obtener la aprobación de la Bolsa de Toronto, la competencia a los productos planificados por PharmaCielo, riesgo asociados con operar en Colombia, y riesgos cambiarios. De este modo, los lectores no deben sobre depender de las declaraciones prospectivas.

Salvo lo requerido por la ley, PharmaCielo no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea por nueva información, eventos futuros u otros.

