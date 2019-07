PharmaCielo completa la adquisición de Ubiquo Telemedicina

Ubiquo Telemedicina S.A.S. es un proveedor líder de servicios de telemedicina en Colombia .

La adquisición permitirá tener un mayor acceso a la experticia de cannabis medicinal en la comunidad médica colombiana

TORONTO, Canadá, 26 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" o la "Compañía") (TSXV: PCLO), la matriz canadiense del principal cultivador y productor de aceite de cannabis de calidad medicinal en Colombia, PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., anunció el día de hoy que completó la adquisición de todas las acciones (la "Adquisición") de Ubiquo Telemedicina S.A.S. ("Ubiquo"), tal como lo había anunciado previamente el 20 de abril de 2018. El precio total de la Adquisición fueron 156,058 acciones ordinarias y el equivalente de $ 880,000 dólares canadienses en efectivo. Al cierre de la Adquisición, se emitieron un total de 132,649 acciones ordinarias y se pagó $ 750,000 dólares canadienses a los ex accionistas de Ubiquo Telemedicina. Las acciones y el efectivo restantes se retendrán durante un período de seis meses para cualquier ajuste al precio de compra que pueda ser necesario.

Sobre Ubiquo Telemedicina.

Ubiquo Telemedicina se lanzó en 2016 en el Departamento de Antioquia, Colombia, como una empresa conjunta entre el Gobierno de Colombia y el sector privado. Este sistema de gestión de conocimiento y consulta médica, actualmente cuenta con una base de datos de más de 80,000 pacientes en el departamento, y con planes para expandirse por todo el país durante los próximos 36 meses, aumentando exponencialmente la base de experiencia médica y de los pacientes.

El mandato operativo de Ubiquo Telemedicina es crear un acceso justo e igualitario a la atención y experticia médica para todos los colombianos. Al permitir que la comunidad médica colombiana proporcione un mayor acceso a la consulta y el conocimiento de profesionales altamente especializados, Ubiquo Telemedicina está facilitando la educación médica continua y la comunicación, centrada en el tratamiento, entre los profesionales. Como parte del acuerdo operativo, el conocimiento sobre los posibles usos, beneficios y riesgos del cannabis medicinal, se habilitará para los médicos asociados a la plataforma y ayudarles a tomar decisiones educadas e informadas sobre los productos y su monitoreo, además de la amplia gama de apoyos consultivos que actualmente tiene la plataforma.

Comentario de la gerencia

"La adquisición de Ubiquo Telemedicina es otro paso para redondear el dominio de PharmaCielo en el sector local de cannabis medicinal. Agrega una importante dimensión médico-paciente que complementa nuestra experiencia como el principal productor de cannabis medicinal de Colombia", dice David Attard, Director Ejecutivo de PharmaCielo Ltd. "Traer a Ubiquo Telemedicina a la familia solidifica el compromiso de la compañía a compartir conocimiento y a la atención al paciente en Colombia, con especial énfasis en el cannabis medicinal. Además, pretendemos aprovechar las capacidades que Ubiquo Telemedicina y su plataforma médico-paciente brindan en otras regiones a medida que continuamos expandiéndonos globalmente".

Para más detalles sobre la Adquisición, favor visitar Pharmacielo.com/investors.

Acerca de PharmaCielo:

PharmaCielo Ltd. (TSXV:PCLO) es una compañía global con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en el suministro a distribuidores de grandes canales. La filial principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de genética y propagación ubicado en Rionegro, Colombia.

La junta directiva y los equipos ejecutivos de ambos PharmaCielo y PharmaCielo Colombia Holdings están conformados por un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas, que poseen una experiencia relevante y variada. PharmaCielo reconoció el importante rol que la ideal ubicación de Colombia jugará en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Compañía junto con sus directores y ejecutivos está ejecutando un sólido plan de negocios enfocado hacia proveer el mercado internacional.

