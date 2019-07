PharmaCielo es la primera compañía en cumplir con los requisitos de exportación de parte del gobierno colombiano para la venta comercial de aislado de CBD

TORONTO, Canadá y RIONEGRO, Colombia, 25 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" o la "Compañía") (TSXV: PCLO, OTC: PHCEF), la matriz canadiense del principal cultivador y productor de aceite de cannabis de calidad medicinal en Colombia, PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., anunció el día de hoy que ha completado el proceso para obtener los permisos necesarios que permiten la primera exportación comercial de un aislado no psicoactivo (CDB) desde Colombia.

El extenso proceso cumple con todas las obligaciones reglamentarias del caso, incluyendo aquellas definidas por parte de los Ministerios de Salud y Justicia de Colombia, para iniciar la exportación del producto. Con los requisitos cumplidos, la Compañía comenzará el proceso de confirmar una serie de relaciones comerciales internacionales y la configuración de los envíos comerciales inaugurales del aislado CBD medicinal de alto grado con certificado de análisis de pureza (COA) de 99 +% y cumplirá con todos los demás estrictos requisitos estándares de control de calidad establecidos por el gobierno colombiano.

"La habilitación de la entrega de productos a los clientes es uno de los momentos más emocionantes y memorables para cualquier compañía, y este logro nos entusiasma", dijo David Attard, CEO de PharmaCielo Ltd. "Este momento específico en el tiempo no sólo destila la visión, el trabajo duro, la dedicación y el compromiso de nuestro equipo, sino que significa la transición de PharmaCielo de una etapa fundacional a una empresa madura con operaciones de producción, distribución y ventas ofreciendo productos de alta calidad a sus clientes".

Actualmente PharmaCielo está finalizando acuerdos con clientes potenciales previamente identificados en múltiples mercados globales, incluyendo las relaciones logísticas con sus socios en empresas conjuntas en Italia y México, y para ello el proceso de permisos de exportación es un requisito obligatorio. El número de potenciales mercados internacionales a los cuales exportar, aumentará significativamente después de terminar la adquisición de Creso Pharma, que se espera ocurra más adelante en el año.

"Ya que alcanzamos la primera luz verde a la industria colombiana para comenzar a exportar, hemos comenzado a escalar nuestras operaciones en Colombia y estamos listos para cumplir y preparados para apoyar el crecimiento que se espera en la demanda de nuestros extractos de cannabinoides", dijo Andrés Botero, Director de Operaciones con PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S.

Acerca de PharmaCielo:

PharmaCielo Ltd. (TSXV:PCLO) es una compañía global con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en el suministro a distribuidores de grandes canales. La filial principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de genética y propagación ubicado en Rionegro, Colombia.

La junta directiva y los equipos ejecutivos de ambos PharmaCielo y PharmaCielo Colombia Holdings están conformados por un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas, que poseen una experiencia relevante y variada. PharmaCielo reconoció el importante rol que la ideal ubicación de Colombia jugará en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Compañía junto con sus directores y ejecutivos está ejecutando un sólido plan de negocios enfocado hacia proveer el mercado internacional.

Ni la Bolsa de Toronto TSXV, ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define ese término en las políticas de la TSXV) aceptan cualquier responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras como "espera", "se espera", "pretende", "cree", o variaciones de dichas palabras y frases o el estado que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden" o "van" a realizarse o se lograrán. Las declaraciones prospectivas incluyen aquellas relacionadas con el envío de cannabis CBD a jurisdicciones internacionales, la confirmación de relaciones comerciales internacionales, la adquisición anticipada de Creso Pharma Ltd. de parte de PharmaCielo, el cumplimiento en jurisdicciones de exportación, la aprobación de la Bolsa de Toronto para exportar a jurisdicciones extranjeras, y la demanda esperada de los extractos de cannabinoides de PharmaCielo. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, incluso con respecto a la capacidad de PharmaCielo de confirmar las relaciones internacionales para exportar, la obtención de todas las condiciones para cerrar la adquisición de Creso y las aprobaciones regulatorias y de los accionistas al respecto, que se pueda cumplir con las regulaciones en las jurisdicciones de exportación y que se puedan obtener las aprobaciones necesarias y que habrá una demanda de los extractos de cannabinoides de PharmaCielo. Los resultados reales, el rendimiento o los logros del negocio de PharmaCielo pueden ser sustancialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas pueden verse afectadas por riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que incluyen, pero no se limitan a, la incertidumbre del régimen regulatorio del cannabis en muchos países, obtener la aprobación regulatoria extranjera necesaria para la importación de productos PharmaCielo, la posibilidad de que la adquisición de Creso no ocurra, los mercados de capitales en general, los riesgos asociados a empresas en sus etapas iniciales, riesgos asociados con la regulaciones de derivados de cannabis y cannabinoides, no poder obtener la aprobación de la Bolsa de Toronto, la competencia a los productos planificados por PharmaCielo, riesgo asociados con operar en Colombia, riesgos cambiarios. De este modo, los lectores no deben sobre depender de las declaraciones prospectivas.

Salvo lo requerido por la ley, PharmaCielo no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea por nueva información, eventos futuros u otros.

FUENTE PharmaCielo Ltd.

