PharmaCielo pasa a OTCQX® Best Market y obtiene elegibilidad para DTC

TORONTO, Ontario, 2 de diciembre de 2019 /CNW/ - PharmaCielo Ltd. ("PharmaCielo" o la "Compañía") (TSXV:PCLO,OTCQX: PCLOF), la matriz canadiense del principal cultivador y productor de extractos de cannabis de calidad medicinal de Colombia, PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., se complace en anunciar que la Compañía ha reunido las condiciones necesarias para negociar en el OTCQX® Best Market de los Estados Unidos y ha recibido la elegibilidad para Depository Trust Company ("DTC"). Las acciones de PharmaCielo se negociaban previamente en el Pink® Market del OTC Markets con el código bursátil "PHCEF", y hoy han comenzado a negociarse en el nivel superior OTCQX® Best Market con el código actualizado "PCLOF".

"El hecho de que nuestras acciones se negocien en el nivel superior del OTC Markets en los Estados Unidos es testimonio de la exitosa transición de PharmaCielo desde su fase inicial a una compañía de cannabis medicinal madura con una sólida infraestructura operativa", dice David Attard, CEO de PharmaCielo Ltd. "Se prevé que la negociación en el OTCQX Market brindará a PharmaCielo mayor visibilidad para los inversionistas de los Estados Unidos e internacionales que buscan oportunidades para participar en la floreciente industria global del cannabis medicinal. Además, la elegibilidad para DTC ofrecerá mayor conveniencia a los inversores, corredores e instituciones estadounidenses".

Las acciones ordinarias de PharmaCielo siguen cotizando en la bolsa TSX Venture bajo el código bursátil TSXV: PCLO.

Elegibilidad para DTC

DTC es una filial de Depository Trust & Clearing Corporation, una compañía estadounidense que gestiona la compensación y liquidación electrónica de compañías que cotizan públicamente. La elegibilidad para TDC permite una negociación y transferencia más sencilla de las acciones ordinarias de la Compañía entre intermediarios en los mercados de valores de los Estados Unidos que son elegibles para compensación y liquidación electrónica a través de DTC que son considerados "elegibles para DTC". Este método electrónico de compensación de valores acelera la recepción de efectivo y acciones, y, en consecuencia, acelera también el proceso de liquidación para ciertos inversores.

Ni la TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como dicha expresión se define en las políticas de la TSXV) aceptan responsabilidad alguna por la exactitud o idoneidad de este comunicado de prensa.

Acerca de PharmaCielo

PharmaCielo Ltd. (TSXV:PCLO,OTCQX:PCLOF) es una compañía global con sede en Canadá centrada en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis de grado medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y su suministro a distribuidores de grandes canales. La filial principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de genética y propagación ubicado en Rionegro (Colombia).

Las juntas directivas y los equipos ejecutivos de PharmaCielo y PharmaCielo Colombia Holdings están formados por un grupo de ejecutivos de negocios y especialistas internacionales con talentos diversos que poseen una experiencia relevante y variada. PharmaCielo reconoció el importante papel que la ubicación ideal de Colombia desempeñará en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Compañía, junto con sus directores y ejecutivos, está llevando a cabo un plan de negocios enfocado en el abastecimiento del mercado internacional.

FUENTE PharmaCielo Ltd.

