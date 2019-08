PharmaCielo se expande aún más en América Latina mediante un acuerdo de venta para suministrar extractos CBD, aceites y productos veterinarios a Laboratorios Adler

"Esta emocionante entrada en el mercado de la salud animal a través del acuerdo con Adler es un ejemplo de PharmaCielo ejecutando sus objetivos estratégicos que abarcan el suminitro de aceite a granel y productos de su propiedad a clientes que utilizan a establecidos distribuidores de grandes cadenas", dijo David Attard, CEO de PharmaCielo Ltd. "La inclusión de los productos de salud animal de Creso Pharma también demuestra el valor estratégico mutuo de nuestra propuesta de adquisición a Creso, la cual se completará una vez se termine la transacción; y demuestra el valor de un producto de marca, fabricado para proporcionar una mejor oportunidad de margen. Estamos encantados con el potencial que este acuerdo brinda a todas las partes, y esperamos con ansias trabajar con nuestros socios latinoamericanos y europeos".

Como fabricante e importador de productos para el tratamiento de animales, Laboratorios Adler presta servicios a una amplia gama de clientes, desde tiendas de mascotas hasta clínicas veterinarias y distribuidores mayoristas de productos veterinarios. Los productos basados en CBD que Adler distribuirá en su área están diseñados para tratar el dolor traumático y el dolor relacionado con el cáncer en animales domésticos y grandes.

"Estamos viendo una mayor demanda de productos veterinarios basados en CBD en todos nuestros mercados, y esto a medida que los clientes buscan soluciones naturales para manejar el dolor, el estrés y una variedad de otras dolencias en animales domésticos y grandes", dijo Adriana Adler, Directora Financiera de Laboratorios Adler S.A. "Estar asociados con PharmaCielo nos brinda una ventaja increíble en esta categoría en rápido desarrollo. La línea de productos anibidiol® de Creso Pharma, dirigida al estrés, los problemas de comportamiento y el dolor crónico, junto con el aislado CBD de PharmaCielo, el cual está entre los más puros y de mayor calidad que hemos visto, son una gran adición a nuestro portafolio de productos".

El acuerdo de ventas y distribución se inició en colaboración con Medara S.A., una empresa que tiene su sede en Uruguay, que actúa como representante de PharmaCielo en varios países de América Latina, y que es responsable de fomentar y mantener relaciones sólidas en los canales con fabricantes, distribuidores y mayoristas locales, así como apoyar el crecimiento del mercado en la región.

Las iniciativas de PharmaCielo para distribuir sus productos CBD en mercados en expansión tal como se señala en el acuerdo con Adler, se han compartido con la Bolsa de Toronto TSXV para su revisión, según lo acordado.

Acerca de PharmaCielo:

PharmaCielo Ltd. (TSXV:PCLO, OTC:PHCEF) es una compañía global con sede en Canadá, que se enfoca en el procesamiento ético y sostenible de extractos de aceite de cannabis medicinal y productos relacionados totalmente naturales, y en el suministro a distribuidores de grandes canales. La filial principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de genética y propagación ubicado en Rionegro, Colombia.

La junta directiva y los equipos ejecutivos de ambos PharmaCielo y PharmaCielo Colombia Holdings están conformados por un diverso grupo de talentosos ejecutivos de negocios internacionales y especialistas, que poseen una experiencia relevante y variada PharmaCielo reconoció el importante rol que la ideal ubicación de Colombia jugará en la construcción de un negocio sostenible en la industria del cannabis medicinal y la Compañía junto con sus directores y ejecutivos está ejecutando un sólido plan de negocios enfocado hacia proveer el mercado internacional.

Para más información:

Acerca de Laboratorios Adler S.A.

Laboratorios Adler es un laboratorio de Montevideo, Uruguay, líder en tratamientos antiparasitarios con redes de distribución en el mercado de animales domésticos y grandes en Uruguay, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil. Sus copropietarios Adriana Adler (PhD en Nutrición Animal), Rodrigo Mora (PhD en Procesos de Fabricación de Medicamentos) y Andrés Adler (Veterinario) tienen un profundo conocimiento de las necesidades del mercado Veterinario y están expandiendo activamente el portafolio de productos de Adler en el área.

Acerca de Medara S.A.

Medara es una agencia de representación de ventas con sede en Montevideo, Uruguay, que realiza análisis de mercado y desarrollo comercial en nombre de la industria farmacéutica. La compañía está dirigida por Jorge Giribone, (MD Biology, Universidad de Buenos Aires), expresidente de la Cámara Argentina de Importadores de Equipos Médicos (CADIEM), y propietario de varias compañías en Argentina, Chile y Uruguay adquiridas por Terumo BCT (anteriormente GambroBCT ), en cuyo nombre trabajó como Gerente General de América Latina.

Para más información:

Relaciones con los medios

Consultas de inversionistas:

Ni la Bolsa de Toronto TSXV, ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define ese término en las políticas de la TSXV) aceptan cualquier responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras como "espera", "se espera", "pretende", "cree", o variaciones de dichas palabras y frases o el estado que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden" o "van" a realizarse o se lograrán. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones relacionadas con la distribución de los productos de CBD de PharmaCielo en Uruguay y otros países; la adquisición de Creso por parte de PharmaCielo; el aumento de los márgenes a través de productos de marca; una demanda anticipada de productos CBD de PharmaCielo en Uruguay; en que Medara continúe atrayendo socios adecuados para PharmaCielo en América Latina y si PharmaCielo obtiene la aprobación la Bolsa de Toronto TSXV para las actividades que contempla. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, incluyendo a la capacidad de obtener aprobación de todas las regulaciones gubernamentales, y la aprobación de la Bolsa de Toronto TSXV, relacionadas con la exportación de productos CBD de PharmaCielo desde Colombia a Uruguay, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil; la capacidad de PharmaCielo y Creso en satisfacer o renunciar a las condiciones previas a la adquisición de Creso; el valor del margen mejorado de los productos que se fabriquen y de la marca; la expectativa de la continuación o aumento de la demanda de productos PharmaCielo; la capacidad de Medara de localizar socios comerciales para PharmaCielo que se configuren como oportunidades comerciales viables y la capacidad de PharmaCielo para consumar una relación comercial con dichas parte, y ejecutar el plan comercial que la gerencia cree que razonable en las circunstancias; pero los resultados, el desempeño o los logros reales del negocio de PharmaCielo pueden ser significativamente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas pueden verse afectadas por riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que incluyen, entre otros, la imposibilidad de obtener las aprobaciones regulatorias gubernamentales necesarias en cada jurisdicción; falta de demanda de los productos de PharmaCielo, o mayor competencia para satisfacer la demanda; que la adquisición de Creso no pueda completarse; o, que las sinergias anticipadas en la entidad combinada no sean las esperadas; los riesgos asociados con las empresas en su etapa inicial; y, la imposibilidad de obtener la necesaria aprobación de la Bolsa de Toronto TSXV. De este modo, los lectores no deben sobre depender de las declaraciones prospectivas.

Salvo lo requerido por la ley, PharmaCielo no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea por nueva información, eventos futuros u otros.

Related Links

