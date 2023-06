Pharmadule Morimatsu et WuXi Biologics concluent un partenariat stratégique mondial

SHANGHAI, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 26 juin 2023, Pharmadule Morimatsu et WuXi Biologics ont officiellement conclu un accord de coopération stratégique mondiale pour le projet de centre de CRDMO de WuXi Biologics à Singapour.

image_1 Chris Chen, CEO of WuXi Biologics (Left); Mr. Weihua Tang, CEO of Morimatsu LifeSciences (Right) 3

Unissant deux leaders dans leurs domaines respectifs, ce partenariat stratégique marque une étape importante dans la croissance et le développement des deux entreprises. Il s'agit en outre d'une mesure stratégique au service de leurs clients du monde entier. À l'avenir, WuXi Biologics et Pharmadule Morimatsu continueront d'explorer de nouvelles possibilités de coopération et de collaboration à l'échelle mondiale.

WuXi Biologics est leader mondial des sociétés de CRDMO. WuXi Biologics met à profit sa plateforme complète en libre accès pour fournir à ses clients internationaux des services de recherche, de développement et de fabrication de bout en bout pour les anticorps monoclonaux, les bispécifiques, les ADC, les vaccins et autres médicaments biologiques. Depuis 1986, Pharmadule Morimatsu a livré avec succès plus de 80 installations modulaires aux industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques du monde entier. Ces dernières années, Pharmadule Morimatsu a livré un grand nombre de modules et palettes de production modulaires pour la production de différents types de médicaments biologiques de pointe aux États-Unis, en Chine, au Maroc, en Égypte, au Mexique et dans d'autres pays. Pharmadule Morimatsu fournit aux clients une formule « équipements de base/machine + valeur ajoutée + intelligence numérisée sur l'ensemble des solutions et services d'usine » (« MVP Solutions & Service »), qui offre aux clients la certitude d'atteindre une production commerciale rapide et de raccourcir les délais de commercialisation.

Cette coopération stratégique commence avec l'usine modulaire intégrée de deux sites de production importants du centre de CRDMO de Singapour de WuXi Biologics, et comprendra la conception, la fabrication, les tests d'acceptation en usine, l'installation, la mise en service et la validation. Le projet adoptera une nouvelle génération de fabrication modulaire, et la majorité des travaux seront construits, assemblés et feront l'objet de tests d'acceptation en usine dans l'atelier de Morimatsu. La qualité, le calendrier, les coûts et les risques du projet seront bien gérés et contrôlés. Par rapport à la construction classique, cette méthode raccourcit également considérablement le cycle du projet.

Chris Chen, directeur général de WuXi Biologics, a déclaré : « Singapour est l'un des pôles pharmaceutiques les plus perfectionnés au monde, et constitue une partie essentielle de notre réseau mondial de biofabrication. En tirant parti de l'expertise et de l'expérience de Pharmadule Morimatsu, nous sommes convaincus que notre centre de CRDMO de Singapour contribuera à notre bilan en matière d'établissement de sites mondiaux, comme en témoigne notre nouveau site en Irlande qui permet aux partenaires mondiaux d'offrir des services et des solutions de qualité supérieure. »

M. Weihua Tang, directeur général de Morimatsu LifeSciences, a déclaré : « WuXi Biologics est un partenaire important de notre entreprise, et nous sommes très heureux de coopérer à nouveau avec eux. Dans le cadre de cette coopération, Pharmadule Morimatsu utilisera une nouvelle génération de méthodes de fabrication modulaires afin d'aider WuXi Biologics à accroître sa capacité de production, à accélérer le renforcement des sociétés pharmaceutiques mondiales, à réduire les coûts de R&D et à bénéficier aux patients du monde entier. »

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code boursier : 2269.HK) est l'une des principales organisations mondiales de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRDMO). Elle offre des solutions de bout en bout qui permettent à ses partenaires de découvrir, de développer et de fabriquer des produits biologiques – du concept à la commercialisation – pour le bénéfice des patients du monde entier.

Avec plus de 12 000 employés qualifiés en Chine, aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne et à Singapour, WuXi Biologics tire parti de ses technologies et de son expertise pour offrir à ses clients des solutions efficaces et rentables en matière de découverte, de développement et de fabrication de produits biologiques.

WuXi Biologics considère que les responsabilités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) font partie intégrante de son éthique et de sa stratégie commerciale, et elle vise à devenir un leader ESG dans le secteur des CRDMO biologiques. Nos installations utilisent des technologies de bioproduction de nouvelle génération et des sources d'énergie propres. Nous avons également mis en place un comité ESG dirigé par notre directeur général pour piloter la stratégie ESG globale et sa mise en œuvre, renforçant ainsi notre engagement en faveur de la durabilité.

Pour plus d'informations sur WuXi Biologics, veuillez consulter : www.wuxibiologics.com

À propos de Morimatsu LifeSciences

Morimatsu LifeSciences est une filiale de Morimatsu International Holdings Limited (Morimatsu International, code boursier : 2155.HK), couvrant les industries pharmaceutique, biopharmaceutique, des PGC, cosmétique, des produits chimiques électroniques et autres, qui fournit aux clients une formule « équipements de base/machine + valeur ajoutée + intelligence numérisée sur l'ensemble des solutions et services d'usine » (« MVP Solutions & Service »), parmi lesquels Shanghai Morimatsu Pharmaceutical Equipment Engineering Co., LTD., Morimatsu (Suzhou) LifeSciences Co., LTD., Shanghai Morimatsu Biotechnology Co., LTD., and Pharmadule Morimatsu AB., Morimatsu Pharmadule (Singapore) Private Limited ainsi que leurs filiales. Morimatsu LifeSciences se concentre sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente de produits dans des domaines connexes.

Pour plus d'informations sur Morimatsu LifeSciences, veuillez consulter : www.morimatsu-eng.com

À propos de Pharmadule Morimatsu

Depuis sa création en 1986, Pharmadule (membre du groupe Morimatsu depuis 2011) a livré plus de 80 sites de production pour les industries pharmaceutique et biopharmaceutique à l'échelle mondiale et a réalisé plus de 300 conceptions techniques et validations de solutions, ce qui permet de nous affirmer comme site holistique intégré et comme fournisseur d'équipements de traitement central leader dans le monde.

Pour plus d'informations sur Pharmadule Morimatsu, veuillez consulter : www.pharmadule.com

Déclarations prospectives

Les informations contenues dans ce communiqué peuvent contenir certaines déclarations prospectives. Ces déclarations sont intrinsèquement exposées à des risques et à des incertitudes considérables. Lorsqu'ils sont utilisés en lien avec la Société, les mots « anticiper », « croire », « prévoir », « s'attendre », « avoir l'intention » et d'autres expressions semblables visent à indiquer qu'il s'agit de déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prédictifs de temps à autre.

Ces déclarations prospectives sont fondées sur les croyances, hypothèses, attentes, estimations, projections et compréhensions de la direction de la Société concernant les événements futurs au moment où ces déclarations sont faites. Ces déclarations ne garantissent pas les futurs développements et sont soumises à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, dont certains échappent au contrôle de la Société et sont difficiles à prévoir. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des renseignements contenus dans les déclarations prospectives, sous réserve des futurs changements et développements dans nos activités, de l'environnement concurrentiel, des conditions politiques, économiques, juridiques et sociales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141285/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141287/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141288/3.jpg

