PharmaEngine, Inc. et Sentinel Oncology Limited concluent une entente exclusive de collaboration et de licence pour le produit SOL-578, un inhibiteur de Chk1

TAIPEI, 5 décembre 2020 /PRNewswire/ -- PharmaEngine, Inc. (TWO: 4162) a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu un accord de collaboration et de licence avec la société Sentinel Oncology Limited du Royaume-Uni pour faire progresser la mise au point du nouveau médicament SOL-578, un inhibiteur de kinases 1 (Chk1) de point de contrôle, dans le cadre duquel PharmaEngine financera les études permettant l'utilisation du nouveau médicament de recherche pour le SOL-578.

Sentinel Oncology Limited est une société de recherche de médicaments qui s'intéresse à la mise au point de nouvelles thérapies pour traiter les patients atteints de cancer pour lesquels il existe actuellement un besoin médical non satisfait. La mission de l'entreprise est d'augmenter la survie et d'améliorer les résultats pour les patients atteints de tumeurs du système nerveux central (SNC). Le SOL-578 est un inhibiteur de kinases 1 (Chk1) de point de contrôle de première qualité qui se caractérise par une biodisponibilité orale et sélective élevée des kinases et qui cible le réseau de réponse aux dommages à l'ADN (DDR).

Selon les termes de cet accord, la société Sentinel Oncology recevra un paiement d'exclusivité et la société PharmaEngine obtiendra une option pour recevoir les droits exclusifs de mise au point et de commercialisation du SOL-578 dans le monde entier. Dans l'éventualité où PharmaEngine achèverait les études permettant l'utilisation du nouveau médicament de recherche et exercerait son option, la société Sentinel Oncology sera habilitée à recevoir un paiement initial et des paiements d'étape de développement en plus des redevances échelonnées en fonction des ventes nettes futures du SOL-578 dans le monde.

« Nous sommes heureux de collaborer avec la société Sentinel Oncology Limited pour activer la mise au point du SOL-578, a déclaré Yufang Hu, PDG de PharmaEngine, Inc. Nous sommes attirés par la double fonction du SOL-578 dans le ciblage de la signalisation de la DDR et de l'axe de régulation du cycle cellulaire dans les cancers. Nous sommes convaincus que PharmaEngine peut accélérer le développement de ce produit grâce à notre expérience réussie avec un irinotécan liposomal, l'Onivyde®. »

À propos du SOL-578

Le SOL-578 est un inhibiteur de kinases 1 (Chk1) de point de contrôle de première qualité qui se caractérise par une biodisponibilité orale et sélective élevée des kinases et qui cible le réseau DDR. Les kinases de point de contrôle jouent un rôle crucial dans la réponse cellulaire aux dommages à l'ADN. Les inhibiteurs de Chk1 potentialisent les effets causant des dommages à l'ADN des thérapies cytotoxiques et/ou favorisent des niveaux élevés de stress de réplication, conduisant à la mort des cellules tumorales. Le SOL-578 a démontré l'activité d'un agent unique dans des modèles précliniques de cancer avec des niveaux élevés de stress de réplication.

À propos de PharmaEngine (TWO: 4162)

PharmaEngine, Inc. est une société spécialisée en oncologie au stade commercial dont le siège social est à Taipei. Principaux projets de PharmaEngine : Le médicament ONIVYDE a reçu des autorisations de mise sur le marché dans plus de 40 pays du monde pour le traitement des patients atteints de cancer du pancréas métastatique dont l'état s'est amélioré sous gemcitabine. Pour plus d'informations, consultez le site Web de PharmaEngine : http://www.pharmaengine.com.

À propos de Sentinel Oncology Limited

La vision de Sentinel Oncology Limited est de s'imposer comme un leader en neuro-oncologie. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Sentinel Oncology : http://www.sentineloncology.com.

