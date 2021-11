PharmaMar signe un accord de licence et de commercialisation de la lurbinectédin avec Lotus Pharmaceutical à Taïwan

MADRID, 11 novembre 2021 /PRNewswire/ -- PharmaMar S.A. (MSE: PHM) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence avec Lotus Pharmaceutical CO. LTD. (« Lotus », TWSE:1795) pour commercialiser le médicament anticancéreux à base de lurbinectédin à Taïwan.

Selon les termes de l'accord de licence et de commercialisation, PharmaMar recevra un paiement initial non divulgué et sera admissible à des rémunérations supplémentaires, y compris des paiements réglementaires et des paiements d'étape de ventes. PharmaMar conservera les droits de fabrication et vendra le produit à Lotus pour son utilisation clinique et commerciale.

Lotus cherchera à obtenir l'approbation de commercialisation à Taïwan et aura le droit de proposer le produit à la vente exclusivement après l'avoir reçue.

La lurbinectédin a reçu l'approbation accélérée de la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis pour le traitement du cancer du poumon à petites cellules métastatique en 2020. De plus, en 2021, la lurbinectédin a reçu une approbation de commercialisation aux Émirats arabes unis, au Canada, en Australie et à Singapour.

Luis Mora, directeur général des unités commerciales d'oncologie et de virologie de PharmaMar, a déclaré : « Nous sommes ravis de signer ce nouvel accord avec Lotus, qui permettra, si la commercialisation est approuvée, de proposer la lurbinectédin à tous les patients admissibles à Taiwan. »

Petar Vazharov, directeur général de Lotus, a déclaré : « Le cancer du poumon est l'une des principales causes de décès à Taïwan depuis des décennies. Nous sommes très honorés d'avoir cette occasion de collaborer avec PharmaMar pour offrir aux patients de Taïwan l'accès à un médicament novateur, qui correspond à notre domaine thérapeutique clé. »

