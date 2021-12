PharmaMar signe un nouvel accord de licence et de commercialisation avec Eczacibasi pour la lurbinectédine en Turquie

MADRID, 23 décembre 2021 /PRNewswire/ -- PharmaMar (MSE: PHM) a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de licence et de commercialisation avec Eczacıbaşı Pharmaceuticals Marketing Co. pour commercialiser le médicament anticancéreux lurbinectédine en Turquie.

Selon les termes de l'accord de licence et de commercialisation, PharmaMar recevra un paiement initial non divulgué et sera éligible à des rémunérations supplémentaires, y compris des paiements d'étape réglementaires et de vente. PharmaMar conservera les droits de production et vendra le produit à Eczacıbaşı pour son utilisation clinique et commerciale.

Eczacıbaşı cherchera à obtenir l'approbation de commercialisation en Turquie et aura le droit de proposer le produit à la vente exclusivement après l'avoir reçue. En outre, un programme de base de patients désignés devrait être lancé en Turquie via TEB (Turkish Pharmacy Association) pour rendre le lurbinectédine accessible aux patients atteints du cancer du poumon à petites cellules (SCLC) en rechute, qui ne peuvent pas participer à des essais cliniques et pour lesquels aucun traitement alternatif n'est disponible.

Luis Mora, directeur général des unités commerciales d'oncologie et de virologie de PharmaMar, a déclaré : « C'est le deuxième accord que nous avons signé avec Eczacıbaşı. Nous avons une grande confiance en leur équipe et nous sommes convaincus que, si elle est approuvée, elle offrira aux patients atteints de SCLC en Turquie l'accès à la lurbinectédine. »

Basbug Oke, directeur général d'Eczacıbaşı Pharmaceuticals Marketing Co., a déclaré : « Nous sommes passionnés par le lancement de médicaments innovants en Turquie et PharmaMar est un partenaire unique en raison de son expertise en recherche et développement. Le cancer du poumon est la principale cause de mortalité par cancer et représente 37 000 décès par an en Turquie, et nous pensons que la lurbinectédine sera une option de traitement importante pour les patients atteints de cancer du poumon à petites cellules. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec PharmaMar pour offrir rapidement aux patients en Turquie l'accès à la lurbinectédine. »

La lurbinectédine a reçu l'approbation accélérée de la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis pour le traitement du cancer du poumon à petites cellules métastatique en 2020. De plus, en 2021, la lurbinectédine a reçu une approbation de commercialisation aux Émirats arabes unis, au Canada, en Australie et à Singapour.

À propos de la lurbinectédine

La lurbinectédine (Zepzelca®), aussi connue sous le nom de PM1183, est un analogue du composé marin ET-736 isolé du tunicier Ecteinacidia turbinata dans lequel un atome d'hydrogène a été remplacé par un groupe méthoxy. C'est un inhibiteur sélectif des programmes de transcription oncogène dont dépendent particulièrement de nombreuses tumeurs.

