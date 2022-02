PHARMANUTRA S.P.A. : L'UNION EUROPÉENNE AUTORISE LA COMMERCIALISATION DES ACIDES GRAS CÉTYLÉS EN TANT QUE NOUVEL ALIMENT

Le Groupe disposera d'un droit exclusif d'utilisation du nouvel ingrédient pour les cinq prochaines années dans toute l'Union européenne.

PISE, Italie, 15 février 2022 /PRNewswire/ -- PharmaNutra S.p.A. (MI: PHN), une société spécialisée dans les suppléments nutritionnels à base de minéraux et de fer et les dispositifs médicaux pour les muscles et les articulations, a le plaisir d'annoncer que l'Union européenne a publié un avis au Journal officiel autorisant la commercialisation des acides gras cétylés en tant que nouvel aliment. Le nouvel aliment (Lipocet®) est une combinaison d'acide myristique et d'acide oléique et, dans une moindre mesure, d'autres acides gras cétylés, qui, jusqu'à présent, ne pouvaient être utilisés que dans les produits de marque Cetilar® à usage topique.

Par conséquent, les acides gras cétylés brevetés de PharmaNutra seront inclus dans la liste de l'UE des nouveaux aliments autorisés établie dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470. L'inclusion des acides gras cétylés dans la liste marque l'achèvement officiel de la procédure d'enregistrement en vertu de laquelle, en juillet 2021, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a formalisé son avis positif sur la sécurité des acides gras cétylés.

L'autorisation sur la liste des nouveaux aliments est un nouvel atout stratégique fondamental pour le Groupe, car elle permettra de développer et de commercialiser de nouveaux compléments nutritionnels basés sur des acides gras cétylés. L'autorisation prévoit également une protection de la propriété industrielle, donnant à PharmaNutra un droit exclusif d'utilisation pour cinq ans du nouvel ingrédient dans toute l'Union européenne.

« La classification des acides gras cétylés en tant que nouveaux aliments est une réalisation extrêmement importante pour l'entreprise, qui travaille sur le projet depuis près de huit ans. Je tiens à remercier tous les chercheurs et professionnels de l'équipe R&D qui nous ont aidés à atteindre cet objectif et ont contribué à la définition de toutes les données qualitatives et de sécurité de cet ingrédient innovant. En particulier, Elisa Brilli, PhD, responsable des affaires de recherche et de formation du Groupe, a géré tous les travaux de recherche expérimentale et a joué un rôle essentiel dans cette réalisation », a déclaré Germano Tarantino, directeur scientifique du groupe PharmaNutra.

« L'année 2022 n'aurait pas pu mieux démarrer pour PharmaNutra du point de vue scientifique. L'inclusion de Lipocet dans la liste européenne des nouveaux aliments autorisés est un événement extraordinaire, qui ouvre des perspectives commerciales qui auront un grand impact sur notre entreprise », a déclaré Andrea Lacorte, président de PharmaNutra S.p.A.

