PharmaNutra S.p.A. : NOUVELLE SOCIÉTÉ PHARMANUTRA U.S.A. CORP. ÉTABLIE POUR LA DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS

Avec la création de la nouvelle société, filiale à 100 % de PharmaNutra S.p.A., le groupe commencera à distribuer et à commercialiser ses produits sur le marché américain dans le courant de l'année 2023.

PISE, Italie, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- PharmaNutra S.p.A. (MTA ; Ticker PHN), une société spécialisée dans les compléments alimentaires à base de fer et de minéraux et dans les dispositifs médicaux pour les muscles et les articulations, a annoncé aujourd'hui l'incorporation de la nouvelle société PharmaNutra U.S.A. Corp. (PharmaNutra USA), une filiale à part entière de PharmaNutra S.p.A., possédant un siège opérationnel en Floride (États-Unis) et un capital social de 300 000 $.

La nouvelle société distribuera et commercialisera les produits du groupe aux États-Unis, un marché clé pour le développement à l'étranger qui, en raison de sa nature spécifique, nécessite une présence physique dans le pays. Au cours du premier semestre 2023, PharmaNutra USA commencera à commercialiser des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux (qui seront classés en tant que cosmétiques) sous la marque PharmaNutra, à la fois par le biais de certains canaux de commerce électronique et par le biais d'une distribution directe dans tout le pays.

Un choix stratégique important, initié avec détermination aux États-Unis il y a quelques années avec l'obtention de brevets américains pour les produits de la gamme Cetilar® et le dépôt des marques SiderAL® et Cetilar®.

Andrea Lacorte, Président du Groupe, a déclaré : « En ce moment, trois nouvelles études scientifiques de très haut niveau sont en cours aux Andrea Lacorte, dont deux sur Sucrosomial® Iron et une sur les acides gras cétylés ».

Roberto Lacorte, vice-président de PharmaNutras, a déclaré : « Les États-Unis sont un marché stratégique extrêmement important en termes de potentiel et de chiffre d'affaires. C'est pourquoi nous avons décidé d'y entrer par le biais d'une filiale à 100 %. L'engagement sera considérable, car il s'agit de l'un des marchés les plus vastes et les plus complexes au monde, tant du point de vue territorial que du positionnement ».

« La division nord-américaine se concentrera d'une part sur le consommateur final, grâce à une stratégie de marketing numérique directe, et d'autre part, elle s'adressera directement à la communauté scientifique », a ajouté le directeur de l'exploitation, Carlo Volpi.

L'introduction des marques PharmaNutra sur le marché américain sera également soutenue par des activités de marketing et de communication en ligne et hors ligne, ainsi que par la couverture médiatique résultant de la présence de l'équipe Cetilar Racing dans les sports automobiles américains pour la deuxième saison consécutive, et de notre parrainage avec la marque Cetilar® de la nouvelle Ferrari Hypercar, qui fera ses débuts en Floride, en mars.

PharmaNutra S.p.A.



Fondée et dirigée par le président Andrea Lacorte et le vice-président Roberto Lacorte, PharmaNutra est une entreprise créée en 2003 qui développe des compléments alimentaires uniques et des dispositifs nutritionnels innovants en réalisant l'ensemble du processus de production, des matières premières brevetées jusqu'au produit fini. L'efficacité de ses produits est démontrée par de nombreuses preuves scientifiques, dont 135 publications portant sur plus de 7 000 sujets. Le groupe distribue et met sur le marché ses produits en Italie et à l'étranger. En Italie, les activités de vente sont réalisées par un réseau de plus de 160 liaisons scientifiques médicales au service du corps médical, ainsi que par la commercialisation exclusive des produits PharmaNutra auprès des pharmacies du pays. Les activités de vente sont garanties à l'étranger, dans 70 pays différents, par le biais de 47 partenaires choisis parmi les meilleures sociétés pharmaceutiques. PharmaNutra est leader sur le marché de la fabrication de compléments alimentaires contenant du fer avec sa marque SiderAL® ; elle dispose d'importants brevets couvrant sa technologie Sucrosomial®. Au fil des ans, le groupe a développé une stratégie précise en matière de gestion et de production de la propriété intellectuelle, basée sur une gestion intégrée de tous les différents composants : matières premières brevetées, brevets, marques et preuves cliniques.

PharmaNutra.it

Pour plus d'informations :

PharmaNutra S.p.A. Bureau de presse – Spriano Communication & Partners Via Delle Lenze, 216/b – 56122 Pise, Italie Tél. +39 050-7846500 [email protected] Via Santa Radegonda, 16 – 20121 Milan, Italie Tél. +39 02-83635708 Matteo Russo Service de presse interne [email protected] Gianluca Gracci, Pharmanutra +39 345 3646330 [email protected] +39 347 9834881 [email protected] Cristina Tronconi +39 346 0477901 [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1948773/PharmaNutra_SpA_Logo.jpg

SOURCE PharmaNutra S.p.A.