PharmaResearch achève la tournée de présentation de REJURAN dans cinq marchés d'Europe de l'Ouest

Le vif intérêt manifesté par le secteur au Benelux, au Royaume-Uni et en Suisse soutient l'expansion progressive de REJURAN à travers l'Europe.

SÉOUL, Corée du Sud, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- PharmaResearch Co. Ltd, la société sud-coréenne de médecine régénérative à l'origine de REJURAN, a terminé une tournée de présentation de REJURAN, son stimulant cutané à base de PN, dans cinq marchés d'Europe de l'Ouest, afin d'élargir la présence de la marque dans la région.

Alors que REJURAN commence son déploiement en Europe de l'Ouest, le roadshow a servi de plateforme pour présenter aux professionnels de santé la technologie basée sur l'optimisation de l'ADN de PharmaResearch (DOT™) et ses cas d'utilisation clinique. Selon l'entreprise, ces événements ont suscité un vif intérêt de la part du secteur, les participants posant des questions détaillées sur les caractéristiques et les applications pratiques du produit.

La tournée s'est ouverte par un symposium au Benelux les 22 et 23 avril, suivi par des événements au Royaume-Uni le 28 avril et en Suisse le 30 avril. Organisé à proximité de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, l'événement du Benelux a réuni des professionnels de la santé des deux marchés, tandis que l'événement du Royaume-Uni a accueilli des professionnels de la santé et des acteurs de l'industrie.

Les experts internationaux de REJURAN ont animé les sessions du symposium en présentant des résultats cliniques, des protocoles de traitement et des exemples d'applications réelles. Les sessions ont porté sur l'ensemble de la gamme REJURAN, y compris REJURAN pour une utilisation plus large du visage, REJURAN I pour les zones de peau plus fine telles que le contour des yeux et REJURAN S pour les applications concernant les rides et les cicatrices.

La tournée de présentation a également servi de base pour la croissance plus élargie de REJURAN dans l'ensemble de l'Europe. PharmaResearch a effectué sa première livraison sur le marché européen en janvier et a développé depuis lors son réseau de distribution local. Suite aux premières réactions positives, l'entreprise agrandit son offre de produits et renforce ses programmes de formation clinique dans toute la région.

Après la tournée de présentation sur les cinq marchés d'Europe occidentale, PharmaResearch a l'intention de poursuivre le programme en Italie en mai, en Pologne en juin et en France en septembre. La société prévoit également de s'implanter en Allemagne et dans d'autres marchés européens au cours du second semestre de l'année, renforçant ainsi la présence régionale de REJURAN.

Vera Tual, responsable de la clientèle chez VIVACY, le partenaire européen de PharmaResearch, a déclaré : « Bien que REJURAN en soit encore aux premiers stades de son lancement en Europe, l'intérêt des professionnels de santé a été très fort tout au long de la tournée de présentation. Les participants ont posé des questions détaillées sur les caractéristiques et les applications pratiques du produit, signe que la réputation établie de REJURAN en Asie contribue à créer une dynamique en Europe. La réponse montre également que REJURAN suscite rapidement l'attention des professionnels de la santé européens en tant que nouveau produit de référence pour leurs pratiques esthétiques. »

Elle a ajouté : « REJURAN complète le portefeuille existant de VIVACY dans le domaine de l'esthétique et nous donne une occasion précieuse d'entrer en contact avec un réseau plus large de professionnels de la santé à travers l'Europe. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec PharmaResearch pour soutenir le déploiement réussi de la marque dans chaque marché. »

Un représentant de PharmaResearch a déclaré : « L'intérêt pour les produits injectables à base de PN augmente en Europe, mais le marché n'en est encore qu'à ses débuts. Nous considérons que c'est le bon moment pour présenter REJURAN comme un booster cutané de confiance à base de PN, soutenu par notre technologie DOT™ et notre expérience clinique. »

Le représentant a poursuivi : « REJURAN gagne du terrain en Europe plus rapidement que nous ne l'avions prévu. Nous pensons que cela reflète la présence mondiale préexistante de REJURAN sur les autres marchés, la force de notre technologie DOT™ et la pertinence de notre gamme de produits à l'intention des professionnels de la santé. Au vu des premières réactions, nous avons revu nos objectifs internes à la hausse et nous continuerons de développer la distribution et les programmes d'éducation en Europe. »

À propos de PharmaResearch

PharmaResearch est une société biopharmaceutique pionnière qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie grâce à la médecine régénérative. Son portefeuille diversifié comprend des médicaments, des appareils médicaux, des cosmétiques et des compléments de santé, tous exploitant les ingrédients de base - DOT™ PDRN et DOT™ PN - qui sont protégés par de multiples brevets. PharmaResearch a son siège à Gangneung-si, Gangwon-do, en Corée du Sud, et possède une filiale américaine située à Costa Mesa, en Californie, aux États-Unis.

Pour en savoir plus, consultez le site https://pharmaresearch.com/en/.

À propos de Laboratoires VIVACY

Laboratoires VIVACY est un fabricant français de dispositifs médicaux haut de gamme à base d'acide hyaluronique, fondé en 2007 et basé à Paris. Réputée pour sa technologie exclusive baptisée IPN-Like, la société est surtout connue pour les produits de comblement dermique STYLAGE® et DESIRIAL®, le premier produit injectable au monde pour la gynécologie fonctionnelle et esthétique. VIVACY a récemment conclu des partenariats stratégiques avec Burgeon Biotechnology pour le biostimulateur NOVUMA® CaHA et avec PharmaResearch pour la distribution européenne exclusive du booster de peau REJURAN® PN. Avec des produits fabriqués sur son site de haute technologie à Archamps Technopole, en France, VIVACY est présent dans plus de 85 pays.

Pour plus d'informations sur VIVACY, consultez le site www.vivacy.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2978714/rejuran_five_market.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2710342/CI_Logo.jpg