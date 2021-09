PharmaZell et Novasep entrent en négociations exclusives pour créer un leader technologique mondial en matière de petites molécules complexes et anticorps monoclonaux conjugués

Novasep est un CDMO de premier plan, développant et produisant des petites molécules complexes, essentiellement à destination de groupes pharmaceutiques et de biotechs. Le groupe dispose d'un savoir-faire technologique unique, notamment en chimie cryogénique et à haute énergie ainsi qu'en chromatographie industrielle. Novasep est un leader mondial dans le domaine des anticorps monoclonaux conjugués et des ingrédients pharmaceutiques actifs à haute puissance, utilisés sur le segment en forte croissance des thérapies ciblées contre le cancer.

L'expertise de Novasep est très complémentaire du savoir-faire de PharmaZell dans la production de principes actifs pharmaceutiques complexes, requérant des technologies et des process industriels spécifiques. La combinaison de ces deux acteurs permettrait l'émergence d'un leader européen pour la production de principes actifs pharmaceutiques et de CDMO, hautement diversifié et différencié. La nouvelle entité s'appuierait sur une gamme technologique complète dédiée aux molécules complexes et sur un dispositif industriel mondial afin d'accompagner les clients des secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques tout au long du cycle de vie du médicament. Le nouveau Groupe devrait générer un chiffre d'affaires de près de 500 millions d'euros et employer près de 2 000 personnes sur sept sites de production et de R&D situés en Europe (Allemagne, France et Italie), deux sites en Inde, et un aux Etats-Unis.

L'opération envisagée est soutenue par Bridgepoint, l'actionnaire majoritaire actuel de PharmaZell. Bridgepoint Group PLC est le premier investisseur privé côté en bourse dédié aux sociétés de taille moyenne (« middle market »), avec 27 milliards d'euros d'actifs sous gestion et une présence locale aux États-Unis, en Europe et en Chine.

L'acquisition proposée est soumise à la réalisation des conditions usuelles pour ce type de transaction, notamment l'information et la consultation des CSE (Comité social et économique) et l'approbation des autorités réglementaires.

