Pharming gibt Aufnahme des ersten Patienten an der pädiatrischen klinischen Studie mit Leniolisib bekannt

Die multinationale Studie der Phase III bewertet die Aufnahme von Leniolisib in Tablettenform bei Kindern im Alter von 4 bis 11 Jahren mit APDS, einer seltenen primären Immunerkrankung.

LEIDEN, Niederlande, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ -- DiePharming Group N.V. („Pharming" oder „das Unternehmen") (EURONEXT Amsterdam: PHARM)/(Nasdaq: PHAR) gibt bekannt, dass der erste Patient in ihre klinische Phase-III-Studie (NCT05438407) aufgenommen wurde, in der die Wirkungsweise des Prüfpräparats Leniolisib, ein oraler, selektiver Phosphoinositid-3-Kinase-Delta (PI3Kd)-Inhibitor, bei Kindern mit aktiviertem Phosphoinositid-3-Kinase-Delta-Syndrom (APDS) untersucht wird. Derzeit gibt es keine zugelassene Behandlung für diese komplexe und progressive Krankheit, die durch genetische Varianten verursacht wird.

An Standorten in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan wird die einarmige, offene, multinationale klinische Studie die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von Leniolisib bei etwa 15 Kindern im Alter von 4 bis 11 Jahren mit einer bestätigten APDS-Diagnose untersuchen. Die primären Wirksamkeitsendpunkte der Studie sind eine Verringerung der Größe des Index-Lymphknotens und ein erhöhter Anteil naiver B-Zellen an den gesamten B-Zellen gegenüber dem Ausgangswert nach 12 Wochen. Zu den sekundären Endpunkten gehört die Bewertung der Fähigkeit von Leniolisib, die gesundheitsbezogene Lebensqualität auf Grundlage von Messungen der körperlichen, sozialen, emotionalen und schulischen Funktionsfähigkeit anhand eines validierten Patientenfragebogens zu verändern.

Pharming plant im dritten Quartal des Jahres 2023 eine ähnliche klinische Studie einzuleiten, an der Kinder zwischen 1 und 6 Jahren mit APDS teilnehmen werden, um eine neue pädiatrische Rezeptur von Leniolisib zu evaluieren. Ausgewählte Patienten, die an einer der beiden pädiatrischen Studien teilnehmen, werden Leniolisib nach der ersten 12-wöchigen Behandlungsphase ein Jahr lang im Rahmen einer offenen Verlängerungsstudie weiter erhalten.

Manish Butte, Doktor der Medizin und Inhaber des E. Richard Stiehm Stiftungslehrstuhl sowie Professor mit Festanstellung in der Abteilung für Kinderheilkunde und Leiter der Abteilung für Immunologie, Allergie und Rheumatologie an UCLA bemerkte dazu:

„Bei der Behandlung von APDS besteht der aktuelle Behandlungsstandard darin, eine Reihe von unterstützenden Therapien zu verwenden. Obwohl diese Therapien einige der Manifestationen von APDS behandeln können, zielen sie nicht auf die zugrunde liegende Ursache der Krankheit ab. Die Studien von Pharming zu Leniolisib bei Kindern mit APDS sind wichtig, um die Möglichkeit zu bewerten, die Symptome in einem früheren Stadium des Krankheitsverlaufs zu minimieren."

Das Programm von Pharming für die klinische Entwicklung von Leniolisib bei pädiatrischen APDS wird durch positive Daten einer klinischen Phase-II/III-Studie unterstützt, die das Medikament zur Behandlung der Krankheit von Patienten ab 12 Jahren untersuchte. Wie bereits am 2. Februar 2022 bekanntgegeben und kürzlich in der internationalen medizinischen Fachzeitschrift der American Society of Hematology Blood1, detailliert beschrieben, hat die Studie beide primären Endpunkte erfüllt. Die Patienten, die Leniolisib im Vergleich zu Placebos einnahmen, erzielten eine signifikante Verringerung der Lymphoproliferation gemessen an der Größe des Index-Lymphknotens, und eine Zunahme der Korrekturen des Immunphänotyps, gemessen am Prozentsatz der naiven B-Zellen im peripheren Blut.

In der ersten Jahreshälfte 2022 haben die Europäische Arzneimittelagentur (European Medicines Agency, EMA) und die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (UK Medicines and Healtcare products Regulatory Agency, MHRA) positive Stellungnahmen zum pädiatrischen Prüfkonzept (Pediatric Investigation Plan, PIP) für Leniolisib zur Behandlung von APDS bei Kindern abgegeben. Die PIP (s) enthielten die Pläne für beide klinische Studien bei Kindern.

Anurag Relan, Doktor der Medizin und MPH, Medizinischer Direktor von Pharming, kommentierte dies wie folgt:

„Ich freue mich, dass wir die erste Studie in unserem klinischen Phase III-Programm zur Bewertung von Leniolisib bei Kindern mit APDS initiiert haben und ich freue mich auf die Aufnahme unserer zweiten pädiatrischen Studie. Aufbauend auf den ermutigenden Ergebnissen unserer erfolgreichen Phase-II/III-Studie bei Patienten mit APDS, die 12 Jahre und älter sind, wollen wir Leniolisib auch für noch jüngere Patienten zur Verfügung stellen, mit dem Ziel, einzugreifen, bevor sie immunbedingte Symptome entwickeln, die im Laufe ihres Lebens fortschreiten können. Während wir uns weiterhin auf Patienten aller Altersgruppen mit APDS konzentrieren, haben wir uns der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden verschrieben, um Zulassungsanträge zu erstellen, die die Behandlung von Kindern unter 12 Jahren, die mit dieser Krankheit leben, unterstützen könnte."

Basierend auf den Ergebnissen der Phase-II/III-Studie und den langfristigen Daten zur weiteren Verlängerung führt die US-Amerikanische Food and Drug Administration (U.S. Food and Drug Administration, FDA) eine vorrangige Prüfung von Pharmings Antrag auf das neue Medikament Leniolisib zur Behandlung von Jugendlichen und Erwachsenen mit APDS durch. Entsprechend den Vorschriften des Gesetzes über die Nutzungsgebühr für verschreibungspflichtige Arzneimittel (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA) wurde der 29. März 2023 als Datum anvisiert. Darüber hinaus wird der Antrag auf Marktzulassung (Marketing Authorization Application, MAA) von Pharming für Leniolisib für dieselbe Patientengruppe derzeit vom Ausschuss für Humanarzneimittel (Medicinal Products for Human Use, CHMP) der der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency, EMA) geprüft. Pharming erwartet, dass der CHMP seine Stellungnahme zum MAA für Leniolisib im zweiten Halbjahr 2023 abgeben wird.

Informationen zum Aktivierten Phosphoinositid-3-Kinase-δ-Syndrom (APDS)

APDS ist eine seltene primäre Immundefizienz, von der etwa 1 bis 2 Menschen pro Million betroffen sind. APDS wird durch Varianten in zwei Genen, PIK3CD oder PIK3R1, verursacht, die die Reifung weißer Blutkörperchen regulieren. Varianten dieser Gene führen zu einer Hyperaktivität des PI3Kδ-Signalwegs (Phosphoinositid-3-Kinase Delta).2.3 Ausgewogene Signalgebung im PI3Kδ-Pfad ist für die physiologische Immunfunktion unerlässlich. Wenn dieser Signalweg hyperaktiv ist, reifen die Immunzellen nicht aus und funktionieren nicht ordnungsgemäß, was zu Immunschwäche und Dysregulation führt.2.4 APDS ist gekennzeichnet durch schwere, wiederkehrende sinopulmonale Infektionen, Lymphoproliferation, Autoimmunität und Enteropathie.5.6 Da diese Symptome mit einer Vielzahl von Erkrankungen, einschließlich anderer primärer Immundefekte, in Verbindung gebracht werden können, werden Menschen mit APDS häufig falsch diagnostiziert und erleiden im Durchschnitt eine Diagnoseverzögerung von sieben Jahren.7 Da es sich bei APDS um eine fortschreitende Krankheit handelt, kann diese Verzögerung im Laufe der Zeit zu einer Akkumulation von Schäden führen, einschließlich dauerhafter Lungenschäden und Lymphomen.5-8 Eine endgültige Diagnose kann mithilfe eines Gentests gestellt werden.

Informationen zu Leniolisib

Leniolisib ist ein niedermolekularer Inhibitor der Delta-Isoform der katalytischen 110-kDa-PI3K-Untereinheit der Klasse IA PI3K. PI3Kδ wird vorwiegend in hämatopoietischen Zellen ausgedrückt und ist für die normale Immunsystemfunktion durch Umwandlung von Phosphatidylinositol-4-5-Trisphosphat (PIP2) in Phosphatidylinositol-3-4-5-Trisphosphat (PIP3) unerlässlich. Leniolisib hemmt die Produktion von PIP3. PIP3 dient als wichtiger zellulärer Botenstoff, der AKT (über PDK1) aktiviert und eine Vielzahl von Zellfunktionen wie Proliferation, Differenzierung, Zytokinproduktion, Zellüberleben, Angiogenese und Stoffwechsel reguliert. Im Gegensatz zu PI3Kα und PI3Kβ, die ubiquitär exprimiert werden, werden PI3Kẟ und PI3Kγ hauptsächlich in Zellen hämatopoetischen Ursprungs exprimiert. Die zentrale Rolle von PI3Kẟ bei der Regulierung zahlreicher zellulärer Funktionen des adaptiven Immunsystems (B-Zellen und in geringerem Maße T-Zellen) sowie des angeborenen Immunsystems (Neutrophilen, Mastzellen und Makrophagen) weist stark darauf hin, dass PI3Kẟ ein gültiges und potenziell wirksames therapeutisches Ziel für Immunerkrankungen wie APDS ist. Bisher wurde Leniolisib sowohl in der Phase-1-Studie von gesunden Probanden als auch in der Phase-II/III-Studie zur Zulassung von Patienten mit APDS gut vertragen.

Informationen zu Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. (EURONEXT Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von Patienten mit seltenen, schwächenden und lebensbedrohlichen Krankheiten zu verbessern. Pharming vermarktet und entwickelt ein innovatives Portfolio von Proteinersatztherapien und Präzisionsmedikamenten, einschließlich kleiner Moleküle, biologischer Präparate und Gentherapien, die sich im frühen bis späten Entwicklungsstadium befinden. Pharming hat seinen Hauptsitz in Leiden, Niederlande und beschäftigt weltweit Mitarbeiter, die Patienten in über 30 Märkten in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum versorgen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.pharming.co oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise „zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen über zukünftige Erwartungen, die auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren und bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, die dazuführen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind durch die Verwendung von Begriffen und Ausdrücken wie „abzielen", „anstreben", „erwarten", „glauben", „könnten", „schätzen", „annehmen", „Ziele", ,,Absicht", „können", „Meilensteine", „Zielsetzung", „Ausblick", „planen", „wahrscheinlich", „projizieren", „Risiken", „Zeitplan", „suchen", „sollten", „anzielen", „werden" und ähnliche Begriffe und Formulierungen gekennzeichnet. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen können Aussagen in Bezug auf den Zeitpunkt und den Fortschritt der präklinischen Studien von Pharming und klinischen Studien seiner Produktkandidaten, Pharmings klinische und kommerzielle Aussichten sowie die Erwartungen von Pharming in Bezug auf seine prognostizierten Betriebskapitalanforderungen und Barmittel beinhalten, welche Aussagen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterliegen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Umfang, den Fortschritt und die Erweiterung der klinischen Studien und Auswirkungen von Pharming für deren Kosten, sowie klinische, wissenschaftliche, regulatorische und technische Entwicklungen. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten sowie anderer Risiken und Ungewissheiten, die im Jahresbericht 2021 von Pharming und im Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr beschrieben sind, das bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, könnten die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse und Umstände nicht eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse von Pharming könnten erheblich und nachteilig von den erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt enthaltenen oder erwähnten Warnhinweise abgedeckt. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung und basieren auf Informationen, die Pharming zum Datum dieser Pressemitteilung zur Verfügung stehen. Pharming übernimmt keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung der Informationen.

Insider-Informationen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf die Offenlegung von Informationen, die als Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU Markt-Missbrauchsverordnung (EU Market Abuse Regulation) qualifiziert sind oder möglicherweise qualifiziert waren.

