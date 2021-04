PHBS Research stelt dat beleggers beter profiteren van fondsbeheerders die zelf een belang hebben in het beheerde fonds

SHENZHEN, China, 15 april 2021 /PRNewswire/ -- Beleggingsfondsen zijn professioneel beheerde beleggingsvehikels die ontworpen zijn om te voldoen aan het specifieke risicoprofiel van beleggers. Hoewel uw fondsbeheerder technisch gezien uw belangen moet behartigen, zijn er steeds meer aanwijzingen dat dit niet altijd het geval is.

Als u een van de velen bent die in een beleggingsfonds belegt, hoe kunt u er dan zeker van zijn dat fondsbeheerders de beste beslissingen nemen met betrekking tot uw belegging? Een eenvoudige manier, volgens nieuw onderzoek door universitair hoofddocent Ma Linlin, Peking University HSBC Business School (PHBS), en haar coauteur, universitair hoofddocent Tang Yuehua, University of Florida, is om een fondsbeheerder te vinden die zijn of haar eigen geld investeert in het fonds dat ze beheren. Eenvoudiger gezegd profiteert u als belegger beter als u een fondsbeheerder vindt die eigen geld in het te beheren fonds geïnvesteerd heeft. De paper met de titel "Portfolio Manager Ownership and Mutual Fund Risk Taking" is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Management Science.

Hoewel het doorlichten van fondsbeheerders veel werk lijkt, stellen Tang en Ma dat het gemakkelijker is dan je zou verwachten. Ze verzamelden gegevens over het bezit van fondsbeheerders van 1.610 actief beheerde Amerikaanse binnenlandse aandelenfondsen over de periode 2007-2014. "We stelden vast dat ongeveer 70 procent van onze fondsen in de steekproef ten minste één fondsbeheerder heeft die zelf ook in het fonds investeert, met een gemiddeld belang van ongeveer USD 540.000."

Tang en Ma analyseerden het gedrag van de portefeuille waarin zowel de belegger als de fondsbeheerder een belang hebben en stelden maatregelen vast waarmee de door managers beoogde veranderingen in het portefeuillerisico worden vastgelegd. Ze ontdekten dat risicoveranderende maatregelen zowel binnen en buiten het jaar afnemen naarmate het belang (eigendom in het fonds) van de fondsbeheerder toeneemt.

Ze ontdekten ook dat het effect van eigenbelang op risicovermindering bijzonder sterk is onder fondsbeheerders die door agentschappen beloond worden voor het nemen van risico's, zoals fondsbeheerders die met een meer convexe stroom-prestatierelatie te maken hebben, ondermaatse prestaties leveren of niet worden gecompenseerd op basis van fondsprestaties op lange termijn door de beheermaatschappij van het fonds.

Hoewel is aangetoond dat fondsbeheerders buitensporige risico's nemen die de beleggingsresultaten van beleggers schaden, stellen Tang en Ma dat de beste manier om ervoor te zorgen dat uw portefeuille het gewenste rendement blijft behalen, is door een fondsbeheerder te zoeken die geld investeert in het fonds dat hij of zij zelf beheert. Ze stellen dat een fondsbeheerder die zelf een belang heeft in het fonds dat hij of zij beheert niet alleen beleggers ten goede komt, maar ook een praktijk is die fondsen sterk zouden moeten aanmoedigen, zo niet vereisen.

